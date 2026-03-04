Ιστορική στιγμή στην Κύπρο: Ο «Κίμων» αποπλέει για την πρώτη αποστολή

Γαλανόλευκο δίχτυ προστασίας μαζί με Κένταυρο και Φρεγάτα «Ψαρά»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η απεσταλμένη του Star στην Κύπρο, Κατερίνα Ρίστα, μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως ανέφερε επίσης η Μάρα Ζαχαρέα, στη Μεγαλόνησο επικρατεί συγκίνηση, καθώς αποπλέει αυτή την ώρα η φρεγάτα «Κίμων»  για την πρώτη της αποστολή, την υπεράσπιση της Κύπρου  από τον όποιο ενδεχόμενο κίνδυνο. 

Η ιστορική στιγμή του κατάπλου της Φρεγάτας Κίμων στη Λεμεσό

Η ιστορική στιγμή του κατάπλου της Φρεγάτας Κίμων στη Λεμεσό  

Στην Κύπρο οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά: Πώς λειτουργεί η ασπίδα προστασίας

Πρόκειται για μια ιστορική αυτή στιγμή καθώς ο «Κίμων» επιστρέφει στην Κύπρο και ο ιστορία επαναλαμβάνεται 2.500 χρόνια μετά. 

Πολυεπίπεδο γαλανόλευκο δίχτυ προστασίας πάνω από την Κύπρο 

Εδώ και λίγα λεπτά, με τη Φρεγάτα Κίμων να βγαίνει στα ανοιχτά για την πρώτη της αποστολή, η Κύπρος έχει ένα  αόρατο δίχτυ προστασίας από πάνω της. Η συγκεκριμένη Φρεγάτα έχει ακτίνα εντοπισμού έως και 500χλμ. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι η Βηρυτός απέχει  240 χλμ και το Τελ Αβιβ 400 χλμ για να συμπεράνει ότι με το μαζί με το anti - drone σύστημα «Κένταυρος»  που διαθέτει η Φρεγάτα «Ψαρά» δημιουργείται το απόλυτο πλέγμα άμυνας. 

Το πολυεπίπεδο δίχτυ προστασίας πάνω από την Κύπρο

Το πολυεπίπεδο ελληνικό δίχτυ προστασίας πάνω από την Κύπρο     

Κοινό «ψηφιακό ταμπλό»  για τις ελληνικές φρεγάτες και τα F- 16

Τα μέσα με τη γαλανόλευκη σφραγίδα έχουν τη δυνατότητα να:

1.Ανταλλάσσουν δεδομένα στόχων σε πραγματικό χρόνο

2.Μοιράζονται την εικόνα του ραντάρ

3.Μπορούν να κατευθύνουν ο ένας τον άλλον,καθώς έχουν  όλοι το ίδιο «ψηφιακό ταμπλό» μπροστά τους. 

Κοινό ψηφιακό ταμπλό για τις ελληνικές φρεγάτες

Κοινό ψηφιακό ταμπλό για τις ελληνικές φρεγάτες  

Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη δυναμική που δημιουργεί μια ζώνη αυξημένης επιτήρησης και αποτροπής γύρω από τη Μεγαλόνησο.
 

