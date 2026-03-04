Ιστορική στιγμή στην Κύπρο: Ο «Κίμων» αποπλέει για την πρώτη αποστολή

Η απεσταλμένη του Star στην Κύπρο, Κατερίνα Ρίστα, μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως ανέφερε επίσης η Μάρα Ζαχαρέα, στη Μεγαλόνησο επικρατεί συγκίνηση, καθώς αποπλέει αυτή την ώρα η φρεγάτα «Κίμων» για την πρώτη της αποστολή, την υπεράσπιση της Κύπρου από τον όποιο ενδεχόμενο κίνδυνο.
Στην Κύπρο οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά: Πώς λειτουργεί η ασπίδα προστασίας
Πρόκειται για μια ιστορική αυτή στιγμή καθώς ο «Κίμων» επιστρέφει στην Κύπρο και ο ιστορία επαναλαμβάνεται 2.500 χρόνια μετά.
Πολυεπίπεδο γαλανόλευκο δίχτυ προστασίας πάνω από την Κύπρο
Εδώ και λίγα λεπτά, με τη Φρεγάτα Κίμων να βγαίνει στα ανοιχτά για την πρώτη της αποστολή, η Κύπρος έχει ένα αόρατο δίχτυ προστασίας από πάνω της. Η συγκεκριμένη Φρεγάτα έχει ακτίνα εντοπισμού έως και 500χλμ. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι η Βηρυτός απέχει 240 χλμ και το Τελ Αβιβ 400 χλμ για να συμπεράνει ότι με το μαζί με το anti - drone σύστημα «Κένταυρος» που διαθέτει η Φρεγάτα «Ψαρά» δημιουργείται το απόλυτο πλέγμα άμυνας.
Κοινό «ψηφιακό ταμπλό» για τις ελληνικές φρεγάτες και τα F- 16
Τα μέσα με τη γαλανόλευκη σφραγίδα έχουν τη δυνατότητα να:
1.Ανταλλάσσουν δεδομένα στόχων σε πραγματικό χρόνο
2.Μοιράζονται την εικόνα του ραντάρ
3.Μπορούν να κατευθύνουν ο ένας τον άλλον,καθώς έχουν όλοι το ίδιο «ψηφιακό ταμπλό» μπροστά τους.
Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη δυναμική που δημιουργεί μια ζώνη αυξημένης επιτήρησης και αποτροπής γύρω από τη Μεγαλόνησο.