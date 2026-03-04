Στην Κύπρο οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά: Πώς λειτουργεί η ασπίδα προστασίας

Οι ΗΠΑ απομακρύνουν το προσωπικό της πρεσβείας από το νησί

04.03.26 , 09:03 Στην Κύπρο οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά: Πώς λειτουργεί η ασπίδα προστασίας
Κοσμος
Κοσμος
Πώς λειτουργεί η ασπίδα προστασίας στην ανατολική Μεσόγειο με τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» - Βίντεο ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» έφτασαν στην Κύπρο για να ενισχύσουν την άμυνα του νησιού απέναντι σε πιθανές απειλές.
  • Τέσσερα F-16 Viper σταθμεύουν στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο.
  • Η υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων» μπορεί να διασυνδεθεί με άλλα μέσα πυρός και να παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση για απειλές.
  • Οι ΗΠΑ καλούν τους πολίτες τους να αποχωρήσουν από την Κύπρο λόγω αυξημένου κινδύνου στην περιοχή.
  • Η Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία προσφέρουν στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο, ενισχύοντας την αμυντική της ασπίδα.

Οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» έφτασαν στην Κύπρο, ενισχύοντας έτσι την άμυνα του νησιού απέναντι σε ένα πιθανό ιρανικό χτύπημα. Παράλληλα τέσσερα F-16 Viper έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. 

Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα επιβεβαιώνει και έμπρακτα τη στήριξή της προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Η παρουσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Κύπρο στέλνει παράλληλα κι ένα μήνυμα προς τους Ευρωπαίους εταίρους, ώστε να συνδράμουν και εκείνοι στην προστασία της Μεγαλόνησου, καθώς οι πιθανότητες διάχυσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι μεγάλες. 

Ποιος ήταν ο Κίμων: Ο συμβολισμός πίσω από το όνομα της φρεγάτας Belharra

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη διεμήνυσε ότι «για την Ελλάδα, η Κύπρος δεν κείται μακράν και σήμερα αποδεικνύει ότι η Κύπρος κείται πλησίον».

Στην Κύπρο οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά: Πώς λειτουργεί η ασπίδα προστασίας

Η φρεγάτα «Κίμων» έφτασε μαζί με τη φρεγάτα «Ψαρά» στην Κύπρο - Eurokinissi

Κατέστησε επίσης σαφές ότι «η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να προστατευτεί το σύνολο των νομίμων κατοίκων του νησιού και να αποτραπούν όλες οι απειλές και οι τυχόν παράνομες ενέργειες».

Στην Κύπρο ο Δένδιας: «Είμαστε απολύτως στη διάθεσή σας»

Οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» θα ενισχύσουν την αεράμυνα του νησιού απέναντι στις αυξανόμενες απειλές στη Μέση Ανατολή. Η υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων» πραγματοποιεί την πρώτη επιχειρησιακή της ανάπτυξη και εντάσσεται ενεργά στον σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου. 

Είναι η πρώτη επιχειρησιακή ανάπτυξη της φρεγάτας «Κίμων» μετά την παραλαβή της από την Ελλάδα - Eurokinissi

Είναι η πρώτη επιχειρησιακή ανάπτυξη της φρεγάτας «Κίμων» μετά την παραλαβή της από την Ελλάδα - Eurokinissi

Η Ελλάδα στέλνει στην Κύπρο δύο φρεγάτες και δύο F-16

Οι δύο φρεγάτες κατέπλευσαν σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου στο νησί. Παράλληλα, συστοιχία Patriot έφτασε στην Κάρπαθο, ενισχύοντας το πλέγμα αεράμυνας της περιοχής.

Στην Κύπρο οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά: Πώς λειτουργεί η ασπίδα προστασίας

Οι Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target) αποτελούν ένα από τα πιο προηγμένα αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα παγκοσμίως, δημιουργώντας «ομπρέλα» άμυνας περιοχής και καλύπτοντας μεγάλα τμήματα της επικράτειας.

Χαρακτηρίζονται ως σύστημα «μακρού πλήγματος» και όχι άμυνας σημείου, γεγονός που καθιστά την επιχειρησιακή τους αξία κρίσιμη για την ελληνική αεράμυνα.

Μπελεγράτης: Πώς λειτουργεί η αμυντική «ομπρέλα» στην ανατολική Μεσόγειο

Σύμφωνα με όσα είπε στον ΣΚΑΪ ο στρατηγός Σπύρος Μπελεγράτης, η φρεγάτα «Κίμων» έχει δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα μέσα πυρός, ιδιαίτερα με τα Link 16 των αεροσκαφών F-16, και μεταφέρει την ίδια εικόνα, την ίδια πληροφορία ταυτόχρονα στα αεροσκάφη, στα υπόλοιπα πλοία και στο κέντρο επιχειρήσεων στην Αθήνα και πιθανά και σε νατοϊκά κέντρα.

Πώς λειτουργεί η φρεγάτα «Κίμων» - ΣΚΑΪ

Πώς λειτουργεί η φρεγάτα «Κίμων» - ΣΚΑΪ

Ο «Κίμων» μπορεί να παράσχει έγκαιρη προειδοποίηση στις όποιες απειλές εκτοξεύονται ή υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων μέχρι στιγμής και των Βρετανικών Βάσεων. 

Η φρεγάτα «Κίμων» μπορεί να παράσχει έγκαιρη προειδοποίηση στις όποιες απειλές εκτοξεύονται στην ανατολική Μεσόγειο - ΣΚΑΪ

Η φρεγάτα «Κίμων» μπορεί να παράσχει έγκαιρη προειδοποίηση στις όποιες απειλές εκτοξεύονται στην ανατολική Μεσόγειο - ΣΚΑΪ

Από την άλλη η φρεγάτα «Ψαρά» έχει το σύστημα «Κένταυρος», το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και μπορεί να αναχαιτίζει, χωρίς να πλήττει το αντίστοιχο μέσο. 

Η φρεγάτα «Ψαρά» διαθέτει το σύστημα «Κένταυρος» που μπορεί να πλήττει το αντίστοιχο μέσο ενός drone, χωρίς να το πλήττει - ΣΚΑΪ

Η φρεγάτα «Ψαρά» διαθέτει το σύστημα «Κένταυρος» που μπορεί να πλήττει το αντίστοιχο μέσο ενός drone, χωρίς να το πλήττει - ΣΚΑΪ

«Η φρεγάτα “Ψαρά” έχει το σύστημα Κένταυρος πάνω, που μπορεί να παρέχει αυτό που λέμε ''soft kill'', δηλαδή να πλήττει το αντίστοιχο μέσο του UAV,  σαν αυτό που ήρθε στην περιοχή του Ακρωτηρίου, και να το κατεβάζει χωρίς να το πλήττει», εξήγησε ο κ. Μπελεγράτης. 

Κύπρος: Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν από το νησί

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ εξέδωσαν νέα ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο, καλώντας του Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους προς τη Μεγαλόνησο και επιτρέποντας στο μη απαραίτητο προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας και στις οικογένειές τους να αποχωρήσουν προληπτικά, λόγω αυξημένου κινδύνου. 

Κύπρος: Η Μεγάλη Βρετανία στέλνει πλοίο, ελικόπτερα και drones

Η οδηγία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης των επιπέδων κινδύνου σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει την αποχώρηση πολιτών τους από περισσότερες από δώδεκα χώρες της περιοχής, εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ- Ισραήλ με το Ιράν.

 

 

Την Τρίτη, το αμερικανικό ΥΠΕΞ είχε αυξήσει τα επίπεδα κινδύνου ασφαλείας για την Ιορδανία, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Κύπρος: Η βάση στο Ακρωτήρι χτυπήθηκε για δύο λόγους

Οι Αμερικανοί πολίτες έχουν κληθεί να αποχωρήσουν από περισσότερες από δώδεκα χώρες της περιοχής.

Κύπρος: Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία στέλνουν βοήθεια 

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι προχωρά στην άμεση ενίσχυση της παρουσίας της στην Κύπρο μετά την επίθεση που δέχθηκε η βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι. 

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την αποστολή ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης drones καθώς και του αντιτορπιλικού HMS Dragon, ενός από τα πλέον προηγμένα πλοία του βρετανικού στόλου. 

Βarak Μx: Η ισραηλινή αντιαεροπορική «ασπίδα» της Κύπρου

Σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, κατέστησε σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως προσηλωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί. 

 

 

Παράλληλα, Γαλλία και Γερμανία ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα της Κύπρου για ενίσχυση της αμυντικής της ασπίδας. 

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν σε διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ» να πλεύσει προς τη Μεσόγειο.

Mακρόν: Η Γαλλία στέλνει φρεγάτα και εναέρια μέσα στην Κύπρο

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για την οικοδόμηση μιας συμμαχίας που θα έχει τα κατάλληλα στρατιωτικά μέσα για να διασφαλίσει τις θαλάσσιες μεταφορές που είναι σημαντικές για την παγκόσμια οικονομία.

Τέλος χθες, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για τη διερεύνηση και της γερμανικής συνδρομής στα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται στην Κύπρο. 

Επικοινωνία είχαν και οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών σε επιχειρησιακό επίπεδο, για να συζητηθεί η συνδρομή της Γερμανίας. Σε αυτό το πλαίσιο έχει προγραμματιστεί επικοινωνία των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών για να οριστικοποιηθεί και να διασαφηνιστεί πλήρως ο τρόπος συνδρομής της Γερμανίας, σε συνέχεια της Γαλλίας και της Ελλάδας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΦΡΕΓΑΤΑ ΚΙΜΩΝ
 |
ΦΡΕΓΑΤΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
