Δημήτρης Φιλιππίδης: Αποκάλυψε τον χωρισμό του μετά από 8 χρόνια σχέσης

«Δυστυχώς δεν είμαστε πια μαζί»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.03.26 , 10:57 Volvo EX30:,Κατέκτησε το βραβείο Good Design Award 2025
04.03.26 , 10:56 Απογειώθηκαν ελληνικά F-16 για να αναχαιτίσουν ύποπτο αντικείμενο
04.03.26 , 10:50 Καθίζηση στα Ιωάννινα: Δρόμος «κατάπιε» όχημα του Δήμου - Βίντεο
04.03.26 , 10:48 Καίτη Γαρμπή: «Εύχομαι να μας το φέρει ο Akylas»
04.03.26 , 10:48 Το on air μήνυμα της Βούλγαρη για τον γάμο της Σκορδά: «Θέλουμε πρόσκληση»
04.03.26 , 10:41 Πέθανε ο Βασίλης Δανιήλ
04.03.26 , 10:40 «Έναν συγγραφέα παρακαλώ!» στο Θέατρο Nous
04.03.26 , 10:11 Καραμουρατίδης: «Το τραγούδι του Akyla είναι φανταστικό»
04.03.26 , 10:07 Πέμη Ζούνη: Χώρισε με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
04.03.26 , 09:47 Κοντομάρη: Ξυλοκόπησαν παιδί μπροστά στον γιο μου! Συμβουλευόμαστε ψυχολόγο
04.03.26 , 09:40 Σταρόβας: «Μετά την περιπέτεια υγείας μου αναθεώρησα την ίδια τη ζωή»
04.03.26 , 09:31 Χρυσή Αυγή: Ένοχοι στο Εφετείο οι 42 κατηγορούμενοι - Κλειστή η Αλεξάνδρας
04.03.26 , 09:22 Πώς ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν: Το τηλεφώνημα Τραμπ - Νετανιάχου
04.03.26 , 09:19 Μαζωνάκης: H ηλικία και η συνέντευξη που θέλει να δώσει στον Παύλο Τσίμα
04.03.26 , 09:15 Γιαννακόπουλος: Έχει βρει τον... επόμενο Σλούκα στον Παναθηναϊκό
Απογειώθηκαν ελληνικά F-16 για να αναχαιτίσουν ύποπτο αντικείμενο
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
Αλέξανδρος Λογοθέτης: Οι ευχές στην Ευσταθία Τσαπαρέλη μετά τον χωρισμό
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
Πέμη Ζούνη: Χώρισε με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
ΕΦΚΑ: Πληρωμή αναδρομικών σε 2.927 δικαιούχους
Μαριέττα Χρουσαλά: Ρομαντικό σαββατοκύριακο με τον σύζυγό της στο Meribel
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Φιλιππίδης αποκάλυψε τον χωρισμό του μετά από 8 χρόνια σχέσης σε συνέντευξή του.
  • Η σχέση του χαρακτηριζόταν από υγεία και έλλειψη τοξικότητας, αλλά τελείωσε πρόσφατα.
  • Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην απώλεια του σκύλου του, με τον οποίο ήταν μαζί για 9 χρόνια.
  • Είναι γιος του Πέτρου Φιλιππίδη και της Ελπίδας Νίνου και σπούδασε υποκριτική στο Εθνικό Θέατρο.
  • Εμφανίζεται στη θεατρική παράσταση "Δάφνες και Πικροδάφνες" με τον Γιάννη Μπέζο.

Σπάνια συνέντευξη έδωσε ο Δημήτρης Φιλιππίδης και αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι χώρισε με τη σύντροφό του μετά από 8 χρόνια σχέσης!

Ο νεαρός ηθοποιός παίζει με τον Γιάννη Μπέζο στη θεατρική παράσταση «Δάφνες και Πικροδάφνες» και μίλησε για όλα στην Πένυ Καβέτσου και στο Bedtime Stories.

Δημήτρης Φιλιππίδης: Αποκάλυψε τον χωρισμό του μετά από 8 χρόνια σχέσης

Στην εξομολόγησή του, εκτός από τις αναφορές στον πατέρα του, Πέτρο Φιλιππίδη, ο Δημήτρης Φιλιππίδης αναφέρθηκε πρώτη φορά στον χωρισμό από τη σύντροφό του.

«Δυστυχώς δεν είμαστε μαζί πια. Έχουμε φοβερή σχέση πια. Ήτανε βάλσαμο αυτή η σχέση. Δηλαδή όχι καμία τοξικότητα, τίποτα. Ήτανε η υγεία προσωποποιημένη σε έναν άνθρωπο. Αλλά εντάξει, όλα κάνουν τον κύκλο τους. Γι’ αυτό ρε παιδί μου, γι’ αυτό σου είπα ότι το καλοκαίρι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί συνέβησαν διάφορα πράγματα στη ζωή μου. Ένα απ’ αυτά είναι το ότι ήμουν σε μια σχέση η οποία τελείωσε. Και κάπως με βοήθησε το γεγονός ότι ήμουν στον τόπο μου, εκεί στην Κέρκυρα, σε αυτό το φανταστικό μέρος που λέγεται Λιαπάδες. Έχασα και τον σκύλο μου, που επίσης μου κόστισε πάρα πολύ. Ήμασταν εννιά χρόνια μαζί με τον σκύλο μου και οκτώ χρόνια με τη σχέση» ανέφερε ο Δημήτρης Φιλιππίδης.

«Αυτό είναι το φοβερό, ότι εμένα για κάποιο λόγο τα πράγματα όταν με βρίσκουν, με βρίσκουνε. Δηλαδή δεν είναι ότι θα μ’ αφήσει το σύμπαν να πάρω και μια ανάσα. Όλα μαζί» συμπλήρωσε ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη και της Ελπίδας Νίνου.

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης γεννήθηκε το 1997 είναι ο μοναχογιός του Πέτρου Φιλιππίδη και της Ελπίδας Νίνου. Σπούδασε υποκριτική στο Εθνικό Θέατρο, ενώ παράλληλα με τις σπουδές του εργάστηκε στην υποδοχή του θεάτρου Ακροπόλ.

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης έχει συνεργαστεί με τον πατέρα του, αφού έχουν επιμεληθεί μαζί την μετάφραση του έργου «Έγκλημα στο Οριεντ Εξπρές» αλλά και του «Ο κατά φαντασίαν ασθενής». 

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης έχει εμφανιστεί τηλεοπτικά στη σειρά της ΕΡΤ, «Τα καλύτερα μας χρόνια ». Έπαιξε στο Θέατρο Οδού Κυκλάδων και στην παράσταση, «Συμφορά από το πολύ μυαλό» σε σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top