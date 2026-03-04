Δημήτρης Φιλιππίδης: Αποκάλυψε τον χωρισμό του μετά από 8 χρόνια σχέσης

Σπάνια συνέντευξη έδωσε ο Δημήτρης Φιλιππίδης και αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι χώρισε με τη σύντροφό του μετά από 8 χρόνια σχέσης!

Ο νεαρός ηθοποιός παίζει με τον Γιάννη Μπέζο στη θεατρική παράσταση «Δάφνες και Πικροδάφνες» και μίλησε για όλα στην Πένυ Καβέτσου και στο Bedtime Stories.

Στην εξομολόγησή του, εκτός από τις αναφορές στον πατέρα του, Πέτρο Φιλιππίδη, ο Δημήτρης Φιλιππίδης αναφέρθηκε πρώτη φορά στον χωρισμό από τη σύντροφό του.

«Δυστυχώς δεν είμαστε μαζί πια. Έχουμε φοβερή σχέση πια. Ήτανε βάλσαμο αυτή η σχέση. Δηλαδή όχι καμία τοξικότητα, τίποτα. Ήτανε η υγεία προσωποποιημένη σε έναν άνθρωπο. Αλλά εντάξει, όλα κάνουν τον κύκλο τους. Γι’ αυτό ρε παιδί μου, γι’ αυτό σου είπα ότι το καλοκαίρι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί συνέβησαν διάφορα πράγματα στη ζωή μου. Ένα απ’ αυτά είναι το ότι ήμουν σε μια σχέση η οποία τελείωσε. Και κάπως με βοήθησε το γεγονός ότι ήμουν στον τόπο μου, εκεί στην Κέρκυρα, σε αυτό το φανταστικό μέρος που λέγεται Λιαπάδες. Έχασα και τον σκύλο μου, που επίσης μου κόστισε πάρα πολύ. Ήμασταν εννιά χρόνια μαζί με τον σκύλο μου και οκτώ χρόνια με τη σχέση» ανέφερε ο Δημήτρης Φιλιππίδης.

«Αυτό είναι το φοβερό, ότι εμένα για κάποιο λόγο τα πράγματα όταν με βρίσκουν, με βρίσκουνε. Δηλαδή δεν είναι ότι θα μ’ αφήσει το σύμπαν να πάρω και μια ανάσα. Όλα μαζί» συμπλήρωσε ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη και της Ελπίδας Νίνου.

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης γεννήθηκε το 1997 είναι ο μοναχογιός του Πέτρου Φιλιππίδη και της Ελπίδας Νίνου. Σπούδασε υποκριτική στο Εθνικό Θέατρο, ενώ παράλληλα με τις σπουδές του εργάστηκε στην υποδοχή του θεάτρου Ακροπόλ.

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης έχει συνεργαστεί με τον πατέρα του, αφού έχουν επιμεληθεί μαζί την μετάφραση του έργου «Έγκλημα στο Οριεντ Εξπρές» αλλά και του «Ο κατά φαντασίαν ασθενής».

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης έχει εμφανιστεί τηλεοπτικά στη σειρά της ΕΡΤ, «Τα καλύτερα μας χρόνια ». Έπαιξε στο Θέατρο Οδού Κυκλάδων και στην παράσταση, «Συμφορά από το πολύ μυαλό» σε σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού.