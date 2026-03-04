Θλίψη στο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Βασίλης Δανιήλ

Θλίψη και βαθιά στενοχώρια στον χώρο του αθλητισμού έχει προκαλέσει ο θάνατος του Βασίλη Δανιήλ, ένας άνθρωπου που αφιέρωσε τη ζωή του στο ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του στίγμα στον χώρο του αθλητισμού.

Πέθανε ο Βασίλης Δανιήλ/ φωτογραφία από eurokinissi.gr

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής ομάδας εξέπνευσε σε ηλικία 88 ετών και η κηδεία του αναμένεται να τελεστεί σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στην Καβάλα. O Bασίλης Δανιήλ το 1988 είχε οδηγήσει τους «πράσινους» μέχρι και τα προημιτελικά του τότε Κυπέλλου UEFA. Και ως τεχνικός του «τριφυλλιού» πανηγύρισε 106 θετικά αποτελέσματα σε 161 αγώνες, σε τρεις διαφορετικές θητείες. Το 1991 είχε κατακτήσει και το νταμπλ.

O Bασίλης Δανιήλ ήταν πρώην προπονητής του ΠΑΟ/ φωτογραφία από eurokinissi.gr

Στην Εθνική Ελλάδας υπηρέτησε για μία διετία ενώ είχε βρεθεί στην άκρη του πάγκου της «γαλανόλευκης», από το 1999 έως το 2001.

Ο Βασίλης Δανιήλ είχε περάσει και από άλλες ομάδες. Ανάμεσα σ΄αυτές οι: Νίκη Βόλου, Α.0. Πάτραι, Α.Ο. Ξάνθη, Δήμητρα Τρικάλων, Πτολεμαίο Πτολεμαΐδας, Α.Ο. Καβάλα, Καστοριά, Απόλλων Καλαμαριάς, Ξάνθη, Ολυμπιακό Βόλου, Λάρισα και Πανηλειακό.