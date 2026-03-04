Κοντομάρη: Ξυλοκόπησαν παιδί μπροστά στον γιο μου! Συμβουλευόμαστε ψυχολόγο

Την έχουμε ξεχωρίσει μέσα από τον ρόλο της «Μπέλας Χαμπέα» στο «Σόι σου», αλλά ο σπουδαιότερος ρόλος για τη Βίβιαν Κοντομάρη είναι αυτός της μαμάς.

Ο 15χρονος γιος της είναι το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής της. Η ίδια περιέγραψε ένα δύσκολο περιστατικό που τον επηρέασε έντονα. Έγινε μάρτυρας ενός σοβαρού ξυλοδαρμού συνομηλίκου του, γεγονός που τον αναστάτωσε βαθιά. Όπως ανέφερε, η οικογένεια απευθύνθηκε σε ειδικό ψυχικής υγείας, ώστε να τον στηρίξει σε αυτή τη δύσκολη φάση της εφηβείας.

«Το παιδί μου είναι το πιο σημαντικό που έχει συμβεί στη ζωή μου. Μετατοπίζονται όλα», εξομολογήθηκε στο Happy Day . Στη συνέχεια περιέγραψε ένα περιστατικό που τον αναστάτωσε: «Ο γιος μου είναι 15 ετών. Η εφηβεία είναι δύσκολη ηλικία. Στον γιο μου συνέβη κάτι που το είδε και τον τάραξε. Ξυλοκόπησαν ένα παιδί μπροστά στα μάτια άλλων παιδιών και πήγε στο νοσοκομείο. Ταράχτηκε πολύ. Συμβουλευόμαστε ψυχολόγο».

Θα δούμε την Μπέλα νύφη;

Αναφερόμενη στο νέο κύκλο της επιτυχημένης σειράς, η ηθοποιός τόνισε πως το κλίμα ανάμεσα στους συντελεστές παρέμεινε ζεστό, παρά τα χρόνια που μεσολάβησαν.

«Η αγάπη που είχαμε υπάρχει ακόμα. Χρειαστήκαμε λίγες ημέρες για να μπούμε ξανά στους ρόλους μας», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για την Μπέλα, αποκάλυψε το κοινό τους στοιχείο: «Το κοινό μου με την Μπέλα είναι η αφέλεια. Πρώτα μιλάω, μετά σκέφτομαι και συνέχεια λέω μην το κάνεις ξανά. Είναι λίγο δύσκολο να το τηρήσω».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δε θα ήθελε να δει την ηρωίδα της να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας, επισημαίνοντας: «Δε θα ήθελα να δω την Μπέλα να παντρεύεται, αυτό βέβαια είναι επιθυμία του κοινού». Δεν παρέλειψε να αναφέρει με ειλικρίνεια και τη σχέση της με τα οικονομικά, λέγοντας: «Τα οικονομικά δεν είναι το φόρτε μου».

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή και τις σχέσεις, η ίδια δήλωσε: «Πιστεύω στην βαθιά αγάπη. Το συναίσθημα του έρωτα δεν μπορεί να γίνει θεμέλιο για μια σχέση. Αυτό που κρατάει τον άνθρωπο είναι η βαθιά αγάπη και να εννοούμε το ίδιο πράγμα».

Η «μάχη» με τα κιλά



Τέλος, μίλησε ανοιχτά για το θέμα των κιλών, παραδεχόμενη: «Τα κιλά με ταλαιπωρούν πολύ. Κάνω όλη ημέρα δίαιτα και το βράδυ τρώω. Θέλω να χάσω 5 κιλά. Με νοιάζουν τα κιλά, θέλω να αδυνατίσω. Θα τα ξεχάσω αυτόματα σε ένα ωραίο ταβερνάκι ή μπροστά σε μια σοκολάτα».

