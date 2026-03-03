Μαριέττα Χρουσαλά: Ρομαντικό σαββατοκύριακο με τον σύζυγό της στο Meribel

Σε ένα από τα διάσημα χειμερινά θέρετρα βρέθηκαν αυτές τις μέρες η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας, ταξιδεύοντας οικογενειακώς στις Γαλλικές Άλπεις και συγκεκριμένα στο Meribel, το χιονοδρομικό κέντρο στην κοιλάδα Tarentaise, έναν "επίγειο παράδεισο" για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

Το γνωστό ζευγάρι πέρασε ατελείωτες ώρες στις πίστες του σκι μαζί με τα τρία του παιδιά, Μάργκω, Σπύρο και Κωνσταντίνο, απολαμβάνοντας τα μαγευτικά τοπία που είχαν ντυθεί στα λευκά και περνώντας στιγμές ξεγνοιασιάς κάτω από τον χειμερινό ήλιο.

Η Μαριέττα Χρουσαλά μοιράστηκε φυσικά το φωτογραφικό άλμπουμ της απόδρασής τους, ποζάροντας στις περισσότερες φωτογραφίες με φόντο τις λευκές βουνοκορφές και τον εξοπλισμό του σκι, με το λαμπερό χαμόγελο στο πρόσωπό της να μαρτυρά πόσο διασκέδασε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Οι γονείς τους είναι από τα πιο διάσημα ζευγάρια της ελληνικής showbiz κι όμως σπάνια έχουμε δει φωτογραφίες τους σε κοσμικές εκδηλώσεις και στα social media. Ο λόγος για τα τρία παιδιά του Λέοντα Πατίτσα και της Μαριέττας Χρουσαλά: Μάργκω Πατίτσα, Σπύρο Πατίτσα και Κωνσταντίνο Πατίτσα.

Το ζευγάρι πριν από λίγο καιρό έκανε μια μεγάλη γιορτή για τα γενέθλια του γνωστού εφοπλιστή και κοντά τους βρέθηκαν οι κουμπάρες τους: Καλομοίρα και Μαρία Μενούνος. Η Μαρία Μενούνος μάλιστα, μετά το τέλος της επίσκεψης στην Ελλάδα ανέβασε φωτογραφίες με τις καλύτερες στιγμές του ταξιδιού και εκεί εντοπίσαμε και τη Μάργκω Πατίτσα να ποζάρει μαζί με τους διάσημους γονείς της, αλλά και τα αδέλφια της: Σπύρο και Κωνσταντίνο.