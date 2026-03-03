Θ. Λιόλιος: Τα ιρανικά drones Shahed και ο ρόλος τους στις επιχειρήσεις

Για το πολύ κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου μετά την «ανάφλεξη» στη Μέση Ανατολή μίλησε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο Θεόδωρος Λιόλιος, καθηγητής πυρηνικής φυσικής και οπλικών συστημάτων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Μάλιστα, ο κ. Λιόλιος ανέλυσε την επιχειρησιακή λογική των ιρανικών drones τύπου Shahed, που είναι αυτά που χτύπησαν την Κύπρο.

Ο καθηγητής εξήγησε με σαφήνεια τη γεωγραφική και επιχειρησιακή διάσταση του θέματος. Δείχνοντας χάρτη με το πιο κοντινό σημείο του Ιράν στην Κύπρο, ανέφερε ότι η απόσταση είναι περίπου 1.000 χιλιόμετρα, ενώ «το Shahed μπορεί να φτάσει 2.500 χιλιόμετρα, δηλαδή να φτάσει άνετα και στην Ελλάδα και στην Ιταλία». Με ταχύτητα περίπου 180 χιλιομέτρων την ώρα και επιχειρώντας «ως σμήνος και όχι ως ένα μόνο πυρομαχικό», ένα drone χρειάζεται περίπου 4-5 ώρες για να καλύψει τη διαδρομή από το Ιράν μέχρι την Κύπρο.

Ο κ. Λιόλιος περιέγραψε το συγκεκριμένο drone ως οπλικό σύστημα με «περίπου 50 κιλά εκρηκτικά πάνω του». Όπως ανέφερε, «δεν ήταν ένα αυτό που έφυγε. Ήταν πολλά. Κάποια αναχαιτίστηκαν και τελικά ένα έφτασε στο στόχο του».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον χαρακτηριστικό ήχο του Shahed. «Το μοτέρ που έχουν είναι από μοτοποδήλατα της Κίνας. Τόσο απλό», σχολίασε, υπογραμμίζοντας τη χαμηλή τεχνολογική του υπόσταση αλλά και το χαμηλό κόστος του.

Ο Θεόδωρος Λιόλιος είχε ετοιμάσει, μάλιστα, και μια προσομείωση ενός υποθετικού χτυπήματος ενός τέτοιου drone τύπου Shahed στην πλατεία Συντάγματος. Σύμφωνα με τον καθηγητή, θα υπήρχαν δύο ζώνες επιπτώσεων: «Η εξωτερική ακτίνα είναι η ακτίνα θραύσης κρυστάλλων. Μέχρι εκεί μπορεί να σπάσει τζάμια. Στην εσωτερική κόκκινη είναι η ζώνη θανάτου». Τόνισε μάλιστα ότι σε περίπτωση πρόσκρουσης σε κτίριο τα αποτελέσματα θα ήταν χειρότερα.

Παρ' όλα αυτά ο καθηγητής έκλεισε με καθησυχαστικό τόνο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να μην ανησυχούμε όμως, έχουμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα Shahed, είναι υποηχητικά, η Ελλάδα μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Εγώ δεν ανησυχώ γι’ αυτό το θέμα».