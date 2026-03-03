Λέρος: «Με χτύπησε στο στομάχι» - Ελεύθερος ο 18χρονος πατροκτόνος

Στην ανακρίτρια οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο 18χρονος από τη Λέρο, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 50χρονου πατέρα του μέσα στο συνεργείο αυτοκινήτων που διατηρούσαν.

Οι αρχές αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερο τον 18χρονο, με τον μοναδικό όρο να παρακολουθεί συνεδρίες με ψυχολόγο.

Ο νεαρός κατηγορούμενος κατά την απολογία του αρνήθηκε ότι ήθελε να σκοτώσει τον πατέρα του, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ατύχημα.

«Ήταν ατύχημα. Δεν ήθελα να σκοτώσω τον πατέρα μου. Εκείνη την ημέρα περνούσα περιοδεύων, άργησα να πάω στη δουλειά. Όταν πήγα στο σπίτι το μεσημέρι και καθίσαμε για φαγητό, ο πατέρας μου άρχισε να με βρίζει. Σηκώθηκα και έφυγα, πήγα στο συνεργείο για να τον αποφύγω. Όταν ήρθε το απόγευμα, συνέχισε να με βρίζει. Μου πέταξε ένα κυλινδροπίστονο μοτοσικλέτας, με χτύπησε στο στομάχι, έπεσα κάτω. Όπως ήμουν πεσμένος, είδα το εργαλείο και το πέταξα χωρίς να δω», υποστήριξε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο νεαρός μεγάλωσε σε κακοποιητικό περιβάλλον. Είχαν γίνει καταγγελίες από το 2021 στο «Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ το 2022 ο πατέρας του είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία. Περέμβαση στο σπίτι της οικογένειας είχε κάνει και η Πρόνοια.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star