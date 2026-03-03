Λέρος: «Με χτύπησε στο στομάχι» - Ελεύθερος ο 18χρονος πατροκτόνος

«Ήταν κακιά στιγμή», λένε οι συγγενείς του

03.03.26, 16:39
Το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ελεύθερος αφέθηκε ο 18χρονος από τη Λέρο, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πατέρα του, με όρο να παρακολουθεί ψυχολόγο.
  • Ο νεαρός χαρακτήρισε την πράξη του ως ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.
  • Το περιστατικό συνέβη στο συνεργείο αυτοκινήτων που διατηρούσαν, μετά από καβγά μεταξύ τους.
  • Ο 18χρονος έχει μεγαλώσει σε κακοποιητικό περιβάλλον, με προηγούμενες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.
  • Ο πατέρας του είχε συλληφθεί το 2022 για ενδοοικογενειακή βία, ενώ είχε παρέμβει και η Πρόνοια.

Στην ανακρίτρια οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο 18χρονος από τη Λέρο, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 50χρονου πατέρα του μέσα στο συνεργείο αυτοκινήτων που διατηρούσαν. 

Λέρος: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 18χρονο που σκότωσε τον πατέρα του

Οι αρχές αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερο τον 18χρονο, με τον μοναδικό όρο να παρακολουθεί συνεδρίες με ψυχολόγο. 

Ο νεαρός κατηγορούμενος κατά την απολογία του αρνήθηκε ότι ήθελε να σκοτώσει τον πατέρα του, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ατύχημα.  

«Ήταν ατύχημα. Δεν ήθελα να σκοτώσω τον πατέρα μου. Εκείνη την ημέρα περνούσα περιοδεύων, άργησα να πάω στη δουλειά. Όταν πήγα στο σπίτι το μεσημέρι και καθίσαμε για φαγητό, ο πατέρας μου άρχισε να με βρίζει. Σηκώθηκα και έφυγα, πήγα στο συνεργείο για να τον αποφύγω. Όταν ήρθε το απόγευμα, συνέχισε να με βρίζει. Μου πέταξε ένα κυλινδροπίστονο μοτοσικλέτας, με χτύπησε στο στομάχι, έπεσα κάτω. Όπως ήμουν πεσμένος, είδα το εργαλείο και το πέταξα χωρίς να δω», υποστήριξε.  

Λέρος: «Με χτύπησε στο στομάχι» - Τι είπε ο 18χρονος στην απολογία του

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο νεαρός μεγάλωσε σε κακοποιητικό περιβάλλον. Είχαν γίνει καταγγελίες από το 2021 στο «Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ το 2022 ο πατέρας του είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία. Περέμβαση στο σπίτι της οικογένειας είχε κάνει και η Πρόνοια.  

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
