Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»

Καινούργιου: Η δυσφορία της με τις μυρωδιές στην κουζίνα - «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;», είπε/ βίντεο Super Κατερίνα

Στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου και σήμερα ένιωσε μια δυσφορία… με τις μυρωδιές στην κουζίνα του Πέτρου Συρίγου.

«Πέτρο μην κρύβεσαι, δε φταις εσύ. Απλά, μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε; Τόσες συνταγές υπάρχουν», είπε η εγκυμονούσα παρουσιάστρια την ώρα που μιλούσε με την Έλενα Πολυκάρπου από την αίθουσα σύνταξης.

«Έχουμε και μια τούρτα στη συνέχεια, έχουμε μια έκπληξη ετοιμάσει θα τη δεις σε λίγο. Δε φταις εσύ, απλά θα μαγειρέψεις με τον Στέφανο στα γενέθλιά σου, σε πειράζει;», συνέχισε, απευθυνόμενη στον μάγειρα της εκπομπής.

«Φίλε, πώς γίνεται το κοτόπουλο να μυρίζει ψάρι;», διερωτήθηκε στη συνέχεια η ΚatKen, με τη Φρόσω Κυριαζή να συμφωνεί μαζί της. «Και μένα ψάρι μου μύρισε και μάλιστα, το ‘πα αν κάναμε μπακαλιάρο».

«Παιδιά, ακούστε. Η συνταγή πρέπει να είναι πολύ ωραία, είναι παστιτσάδα κοτόπουλο, την έχετε ζητήσει εσείς. Μάλλον, δεν πάει κάτι καλά με μένα», συμπλήρωσε.

Η παρουσιάστρια έχει πει πως θα σταματήσει από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις κοντά στο Πάσχα. Η μπέμπα που περιμένουν με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή αναμένεται να γεννηθεί περίπου στις 17 Απριλίου.

«Επειδή το μωράκι είναι λίγο μεγάλο προς το παρόν, μακάρι να το προλάβουμε το 17», είχε αναφέρει στον αέρα της εκπομπής της η KatKen, τον περασμένο μήνα.