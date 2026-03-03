Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»

Η δυσφορία της παρουσιάστριας με τις μυρωδιές στην κουζίνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.03.26 , 16:30 Λέρος: «Με χτύπησε στο στομάχι» - Ελεύθερος ο 18χρονος πατροκτόνος
03.03.26 , 16:30 StarLight - Δημήτρης Μαραμής: Η Τετραλογία και η μεγάλη γιορτή της μουσικής
03.03.26 , 16:20 Κατασκοπεία Σούδα: Ποινή φυλάκισης δύο ετών στον 36χρονο «τουρίστα»
03.03.26 , 16:09 Πέθανε ο Γκάι Ρότζερ Νάνγκα
03.03.26 , 16:01 Θ. Λιόλιος: Τα ιρανικά drones Shahed και ο ρόλος τους στις επιχειρήσεις
03.03.26 , 15:58 Μπάγια Αντωνοπούλου: «Έλεγα "Παναγίτσα μου, μη μου το πάρεις το παιδί μου"»
03.03.26 , 15:51 Μαριέττα Χρουσαλά: Ρομαντικό σαββατοκύριακο με τον σύζυγό της στο Meribel
03.03.26 , 15:47 TractioN: Ο Κώστας Στεφανής υπόδεχεται τον Μάνο Πανταζή
03.03.26 , 15:38 Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»
03.03.26 , 15:30 Κάτοικος Ντουμπάι: «Ο Κόσμος Έκανε Κανονικά Το Μπάνιο Του Στην Παραλία»
03.03.26 , 15:19 MasterChef: Η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στην Τέχνη - Δείτε το trailer!
03.03.26 , 15:04 Κολωνός: Νόμιζε ότι ήταν έγκυος, αλλά είχε 4 λίτρα νερό στην κοιλιά της
03.03.26 , 15:00 Ποιος ήταν ο Κίμων: Ο στρατηγός που έσωσε την Κύπρο από τους Πέρσες
03.03.26 , 14:59 Στάσεις εργασίας δασκάλων και καθηγητών έως 3 Απριλίου
03.03.26 , 14:44 MasterChef: Τα Highlights Του Επεισοδίου Της Δευτέρας 02/03
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
MasterChef: Κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Mystery Box και θα πάει... μπουζούκια
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη: Η Νομική, τα δύο παιδιά και ο ηθοποιός σύζυγος
Γιάννης Νταλιάνης: Με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα
Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
Αντιγόνη Μακρή: Το catwalk της «Ελένης» του Άγιου Έρωτα στο Shopping Star!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Καινούργιου: Η δυσφορία της με τις μυρωδιές στην κουζίνα - «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;», είπε/ βίντεο Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου είναι στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και ένιωσε δυσφορία με τις μυρωδιές στην κουζίνα.
  • Ζήτησε να μην ξαναμαγειρευτεί κοτόπουλο μέχρι να γεννήσει, λόγω της ευαισθησίας της.
  • Αναφέρθηκε σε μια τούρτα και μια έκπληξη που ετοιμάζουν στην εκπομπή.
  • Η Καινούργιου θα σταματήσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις κοντά στο Πάσχα.
  • Η μπέμπα της αναμένεται να γεννηθεί γύρω στις 17 Απριλίου.

Στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου και σήμερα ένιωσε μια δυσφορία… με τις μυρωδιές στην κουζίνα του Πέτρου Συρίγου. 

«Πέτρο μην κρύβεσαι, δε φταις εσύ. Απλά, μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε; Τόσες συνταγές υπάρχουν», είπε η εγκυμονούσα παρουσιάστρια την ώρα που μιλούσε με την Έλενα Πολυκάρπου από την αίθουσα σύνταξης.

Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»

«Έχουμε και μια τούρτα στη συνέχεια, έχουμε μια έκπληξη ετοιμάσει θα τη δεις σε λίγο. Δε φταις εσύ, απλά θα μαγειρέψεις με τον Στέφανο στα γενέθλιά σου, σε πειράζει;», συνέχισε, απευθυνόμενη στον μάγειρα της εκπομπής.

«Φίλε, πώς γίνεται το κοτόπουλο να μυρίζει ψάρι;», διερωτήθηκε στη συνέχεια η ΚatKen, με τη Φρόσω Κυριαζή να συμφωνεί μαζί της. «Και μένα ψάρι μου μύρισε και μάλιστα, το ‘πα αν κάναμε μπακαλιάρο».

«Παιδιά, ακούστε. Η συνταγή πρέπει να είναι πολύ ωραία, είναι παστιτσάδα κοτόπουλο, την έχετε ζητήσει εσείς. Μάλλον, δεν πάει κάτι καλά με μένα», συμπλήρωσε. 

Η παρουσιάστρια έχει πει πως θα σταματήσει από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις κοντά στο Πάσχα. Η μπέμπα που περιμένουν με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή αναμένεται να γεννηθεί περίπου στις 17 Απριλίου.

«Επειδή το μωράκι είναι λίγο μεγάλο προς το παρόν, μακάρι να το προλάβουμε το 17», είχε αναφέρει στον αέρα της εκπομπής της η KatKen, τον περασμένο μήνα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΜΥΡΩΔΙΕΣ
 |
ΔΥΣΦΟΡΙΑ
 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
 |
ΟΣΦΡΗΣΗ
 |
ΕΓΚΥΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top