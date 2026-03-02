Αντιγόνη Μακρή: Το catwalk της «Ελένης» του Άγιου Έρωτα στο Shopping Star!

Η Αντιγόνη Μακρή, η «Ελένη» από τη σειρά Άγιος Έρωτας, εκτός από την αγάπη της για την υποκριτική, τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία και στη μόδα!

Μάλιστα, το 2018, σε ηλικία 28 χρόνων, η γνωστή ηθοποιός, συμμετείχε στην εκπομπή Shopping Star. Το θέμα της εβδομάδας ήταν «εμφάνιση με παστέλ χρώματα» και είχε εντυπωσιάσει με τις επιλογές της. Τότε είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της στη ναυαγοσωστική και τη γραφιστική και δεν την εργαστεί ακόμη ως ηθοποιός.

Η Αντιγόνη Μακρή, η οποία πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά «Άγιος Έρωτας» και έχει σπουδάσει ναυαγοσωστική και γραφιστική, συμμετείχε το 2018 στην εκπομπή Shopping Star

Η Αντιγόνη Μακρή άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της και έδειξε στην κάμερα της εκπομπής κάποια από τα αγαπημένα της στιλιστικά κομμάτια, τα οποία ξεχώρισε από την ντουλάπα της, προβάροντάς τα για τις τηλεθεάτριες του shopping Star.

Ύστερα, «ξεχύθηκε» στα μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας, με σκοπό να βρει το ιδανικό outfit για το θέμα της εβδομάδας. Επέλεξε σύνολα με κοριτσίστικη διάθεση σε παστέλ αποχρώσεις.

Η Αντιγόνη Μακρή, δοκίμασε αρκετά ρούχα, αναζητώντας τον κατάλληλο συνδυασμό για εκείνη και, φυσικά, για το θέμα της εκπομπής.

Και αφού αποφάσισε και για το ποια αξεσουάρ θα συνοδεύουν ιδανικά το ρούχο που επέλεξε, η γνωστή ηθοποιός αφέθηκε στα χέρια των ειδικών ομορφιάς για χτένισμα και μακιγιάζ και ετοιμάστηκε να περπατήσει στην πασαρέλα της εκπομπής.

Όπως σχολίασε η Αντιγόνη Μακρή, λίγο πριν παρουσιάσει το catwalk, εκείνο που την δυσκόλεψε ήταν να βρει παπούτσια «Αφού κατάφερα και βρήκα τα παπούτσια που μου άρεσαν στο νούμερό μου, καθώς φοράω 42 μέγεθος, εντάξει, τι άλλο να ζητήσω!» και με μεγάλο ενθουσιασμό βρήκε στην πασαρέλα της εκπομπής για να εντυπωσιάσει τις συμπαίκριές της.

Η Αντιγόνη Μακρή στη πασαρέλα του Shopping Star

Ντύθηκε στα ροζ και περπάτησε με «αέρα» μοντέλου. «Στην πασαρέλα το καταευχαριστήθηκα. Δεν είχα καθόλου αγωνία, χάρηκα πάρα πολύ που είδα τα κορίτσια και είχα και αυτό το φόρεμα που με έκανε να νιώθω ανάλαφρη, νεραϊδούλα, ρομαντική. Νομίζω ότι ήμουν μια χαρά άνετη», είχε πει στην κάμερα του Shopping Star, αν και δεν είχε στεφθεί νικήτρια της εβδομάδας.

Ενώ για τα σχόλια που άκουσε από τις συμπαίκτριές της δήλωσε: «Συγγνώμη, δηλαδή, με αυτό το φόρεμα δε δείχνω τα άκρα μου; Πόσο πια πιο πάνω να πάει το σκίσιμο του κρουαζέ; Το θέμα ήταν έντονες και παστέλ αποχρώσεις, οπότε πιστεύω ότι μέσα στο θέμα είμαι».

Λίγα λόγια για την ηθοποιό του Άγιου Έρωτα, Αντιγόνη Μακρή

Όσον αφορά στο βιογραφικό της ηθοποιού, η Αντιγόνη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βούλα, ενώ το στοιχείο του νερού για εκείνη παραμένει σημείο αναφοράς στη ζωή της

Είναι 36 χρόνων και ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι @antigone.makri

Οι πρώτες της σπουδές ήταν στη γραφιστική και τη ναυαγοσωστική, όμως σύντομα την κέρδισε το θέατρο και η υποκριτική

Έτσι αποφάσισε να ακολουθήσει σπουδές στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και έπειτα στη Δραματική Σχολή ΙΑΣΜΟΣ του Βασίλη Διαμαντόπουλου

Έχει έναν αδελφό, τον Πέτρο, στον οποίο έχει τεράστια αδυναμία. Η σχέση της με τον αδελφό της ήταν εκείνη που τη βοήθησε να δεθεί γρήγορα με τον Μιχάλη Πανάδη, ο οποίος ενσαρκώνει τον «Πέτρο» στη σειρά «Άγιος Έρωτας».

Όσον αφορά για τα σχέδια και τα όνειρά της για το μέλλον, η Αντιγόνη Μακρή είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι: «Εμένα το όνειρό μου είναι η οικογένεια. Αυτό είναι το όνειρό μου. Σίγουρα μετράει, επειδή έχω μεγαλώσει σε μια αγαπημένη οικογένεια. Αυτό μετράει για μένα. Και αν μπορέσω να δώσω το ένα δέκατο από αυτό που μου έχουν δώσει οι δικοί μου, αν καταφέρω να γίνω το ένα δέκατο από αυτό που είναι η μαμά μου, θα είμαι ευτυχισμένη».