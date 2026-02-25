Παπουτσάκη: «Όταν τελείωσε ο γάμος μου, πήρα δύναμη από τα παιδιά μου»

Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός για την προσωπική της ζωή

Πηγή: Περιοδικό OK!/Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Παπουτσάκη μίλησε για το διαζύγιό της με τον Παναγιώτη Πιλαφά και την ανατροφή των γιων της, Μάξιμου και Κίμωνα.
  • Αναφέρει ότι η σχέση των γιων της είναι πολύ καλή και ότι υπάρχει επικοινωνία και εμπιστοσύνη μεταξύ τους.
  • Η ηθοποιός θεωρεί ότι ο έρωτας δεν απαγορεύεται για μια χωρισμένη μητέρα, αλλά είναι πρακτικά πιο δύσκολος.
  • Επισημαίνει ότι αντλεί δύναμη από τα παιδιά της και έχει έναν καλό μηχανισμό αυτοσυντήρησης.
  • Ο χωρισμός τους το 2022 ήταν ξαφνικός, αλλά διατηρούν σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους.

Μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ! η Κατερίνα Παπουτσάκη, μιλώντας για την προσωπική της ζωή αλλά και το διαζύγιό της με τον Παναγιώτη Πιλαφά.

Παπουτσάκη: «Όταν τελείωσε ο γάμος μου, πήρα δύναμη από τα παιδιά μου»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο μεγάλωμα των γιων της, Μάξιμου και Κίμωνα, Είναι δύσκολο να μεγαλώνει αγόρια; «Είναι φανταστικό και υπέροχο. Οι γιοι μου έχουν έξι χρόνια διαφορά και μεταξύ τους έχουν απίθανη σχέση και πολύ μεγάλη αγάπη. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Μεγαλώνουν και εξελίσσονται πανέμορφα. Ο Μάξιμος βέβαια είναι τώρα στην εφηβεία. Αλλά έχουμε πολύ καλές βάσεις επικοινωνίας και εμπιστοσύνης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από το να σου πει το παιδί σου ψιθυριστά στο αυτί: «Μαμά, νιώθω υπέροχα που μπορώ να σ’ τα λέω όλα». Εύχομαι να συνεχίσει να συμβαίνει, γιατί η δύσκολη εφηβεία ακολουθεί πιο μετά. (Γελάει.) Συζητάς πολύ με τα παιδιά σου; Πάρα πολύ. Είμαι διαλλακτική και ταυτόχρονα πολύ ανοιχτή στο να ακούω. Είμαι ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να βάλει όρια στους άλλους στο ευρύτερο περιβάλλον του. Με τα παιδιά μου θεωρώ ότι τα έχω πάει αρκετά καλά σε αυτό το κομμάτι. Η οριοθέτηση είναι παντρεμένη με πολλή συζήτηση, επικοινωνία και αιτιολόγηση. Έχουμε χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης και αλήθειας».

Κατερίνα Παπουτσάκη: Τίτλοι τέλους στη σχέση της με τον Θάνο Χατζόπουλο

Παπουτσάκη: «Όταν τελείωσε ο γάμος μου, πήρα δύναμη από τα παιδιά μου»

Η πρωταγωνίστρια της σειράς Άγιος Έρωτας, απάντησε και στο αν ααπαγορεύεται ο έρωτας για μια μητέρα στα 47 της, χωρισμένη, με δύο παιδιά: «Όχι βέβαια, γιατί να απαγορεύεται; Απλώς είναι πρακτικά πιο δύσκολο να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει η διαθεσιμότητα χώρου και χρόνου. Επίσης, υπάρχουν πια άλλες προτεραιότητες, με πιο βασική τα παιδιά μου».

Κατερίνα Παπουτσάκη: Η φωτογραφία από τη σχολική γιορτή του γιου της

Η ίδια επιδιώκει την ισορροπία ανάμεσα στα προσωπικά και τα επαγγελματικά της, παραδεχόμενη ότι στο παρελθόν, κατά τον τερματισμό του γάμου της, βίωσε πολύ δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις που την επηρέασαν βαθιά. «Είναι και τα δύο πολύ σημαντικοί τομείς στη ζωή μας και προσπαθώ να τα διατηρώ σε ισορροπία. Εντάξει, σε έναν μεγάλο σταθμό της ζωής μου στο παρελθόν, όταν έζησα πολύ δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις, εκεί προφανώς ζορίστηκα πολύ. Γενικά μπορεί να επηρέαζε ευρύτερα το πώς αισθανόμουν», είπε

Τέλος, υπογράμμισε ότι κατάφερε να ανακτήσει τις δυνάμεις της αντλώντας κίνητρο από τα παιδιά της αλλά και από τη δική της εσωτερική ανάγκη για επιβίωση. «Αρχικά πήρα δύναμη από τα παιδιά μου και από τη δική μου ανάγκη για επιβίωση και δημιουργία. Δεν το βάζω κάτω εύκολα. Είμαι μαχήτρια γενικά. Έχω έναν καλό μηχανισμό αυτοσυντήρησης», ξεκαθάρισε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη κι ο Παναγιώτης Πιλαφάς υπήρξαν παντρεμένοι για μία δεκαετία

Η Κατερίνα Παπουτσάκη κι ο Παναγιώτης Πιλαφάς υπήρξαν παντρεμένοι για μία δεκαετία /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η είδηση για τον χωρισμό της ηθοποιού και του Παναγιώτη Πιλαφά το φθινόπωρο του 2022 έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, καθώς αποτελούσαν ένα από τα πιο αγαπημένα και ταιριαστά ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ.

Κατερίνα Παπουτσάκη - Παναγιώτης Πιλαφάς: Στα δικαστήρια για τα παιδιά τους

Μετά από 10 χρόνια γάμου και την απόκτηση δύο γιων, του Μάξιμου και του Κίμωνα, το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, διατηρώντας ωστόσο χαμηλούς τόνους και απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΛΑΦΑΣ
