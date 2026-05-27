Νέο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων: 45χρονος νοσηλεύεται στα Ιωάννινα

Βρίσκεται σε απομόνωση στη Μονάδα Λοιμωδών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.05.26 , 15:03 Λένα Ζευγαρά: Θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα στη Eurovision;
27.05.26 , 14:46 Μαρία Καλάβρια: Έκλαιγε με λυγμούς στην αγκαλιά του Δημήτρη Αλεξάνδρου
27.05.26 , 14:42 Αντωνά για Λιάγκα: «Τον αγαπώ - τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»
27.05.26 , 14:21 Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρό 10χρονο αγόρι σε αρδευτικό κανάλι
27.05.26 , 14:10 Κατερίνα Γερονικολού: Ο λόγος που δεν παντρεύεται τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
27.05.26 , 14:09 Αγίου Πνεύματος: Οι κορυφαίοι κοντινοί προορισμοί για μονoήμερη εκδρομή
27.05.26 , 13:57 MasterChef: Λύθηκαν στα γέλια οι παίκτες με τον Ανδρέα
27.05.26 , 13:26 Νέο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων: 45χρονος νοσηλεύεται στα Ιωάννινα
27.05.26 , 13:20 Κατερίνα Ζαρίφη: «Χθες διαλύθηκα ψυχολογικά. Το λέω και ανατριχιάζω»
27.05.26 , 13:11 Φωτιά τώρα στην Ηλιούπολη - Σε υπαίθριο χώρο κοντά σε γήπεδο
27.05.26 , 13:11 Σπαρακτικός ο επικήδειος του Τραϊανού Δέλλα: «Πάλι εσένα θα ερωτευόμουν»
27.05.26 , 13:03 Kosmocar: Χαράσσει τη νέα στρατηγική after sales
27.05.26 , 13:02 Συγκίνησε η Βικτώρια Δέλλα: «Σ' αγαπώ, μαμά. Θα είσαι για πάντα μέσα μου»
27.05.26 , 12:59 Ήταν όλοι εκεί: Φίλοι και συμπαίκτες στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα
27.05.26 , 12:01 Συνταγή για αλμυρή κολοκυθόπιτα από τον Γιώργο Ρήγα
Σπαρακτικός ο επικήδειος του Τραϊανού Δέλλα: «Πάλι εσένα θα ερωτευόμουν»
Κατερίνα Γερονικολού: Ο λόγος που δεν παντρεύεται τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Μαρία Καλάβρια: Έκλαιγε με λυγμούς στην αγκαλιά του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Κηδεία Μαστροκώστα: «Λουλούδι μου σε φέρανε» - Κατέρρευσε η μητέρα της
Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: «Μου έχουν προτείνει να αλλάξω το επίθετό μου»
Συγκίνησε η Βικτώρια Δέλλα: «Σ' αγαπώ, μαμά. Θα είσαι για πάντα μέσα μου»
Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρό 10χρονο αγόρι σε αρδευτικό κανάλι
Με δάκρυα αποχαιρέτησαν τη Γωγώ Μαστροκώστα - Οι επώνυμοι που βρέθηκαν εκεί
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πιθήκων (mpox) για το 2026 στην Ελλάδα. Το περιστατικό αφορά έναν 45χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και επιτήρησης.

Κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων εντοπίστηκε στην Τουρκία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο ασθενής είχε αρχικά εισαχθεί σε κλινική του νοσοκομείου παρουσιάζοντας συμπτώματα που προκάλεσαν ανησυχία στους γιατρούς. Μετά από εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για κρούσμα της νόσου mpox, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τόσο τη διοίκηση του νοσοκομείου όσο και τον ΕΟΔΥ. Ο 45χρονος μεταφέρθηκε σε ειδική μονάδα λοιμωδών νοσημάτων και παραμένει σε απομόνωση, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα μετάδοσης.

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν άμεσα στην ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς, εξετάζοντας το περιβάλλον και τις πρόσφατες μετακινήσεις του. Παρά την ανησυχία που προκαλεί η εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στη χώρα για φέτος, οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του. 

ΕΟΔΥ για ευλογιά πιθήκων: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν – Τι να προσέξουν

Τι είναι η ευλογιά των πιθήκων (mpox)

Η νόσος mpox, γνωστή κι ως ευλογιά των πιθήκων, είναι ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται κυρίως μέσω στενής σωματικής επαφής. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, εξανθήματα, πόνους στους μύες και έντονη κόπωση. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η νόσος αντιμετωπίζεται χωρίς σοβαρές επιπλοκές, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ
 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Εκλογες
Υγεια
Back to Top