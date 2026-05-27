Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πιθήκων (mpox) για το 2026 στην Ελλάδα. Το περιστατικό αφορά έναν 45χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και επιτήρησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο ασθενής είχε αρχικά εισαχθεί σε κλινική του νοσοκομείου παρουσιάζοντας συμπτώματα που προκάλεσαν ανησυχία στους γιατρούς. Μετά από εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για κρούσμα της νόσου mpox, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τόσο τη διοίκηση του νοσοκομείου όσο και τον ΕΟΔΥ. Ο 45χρονος μεταφέρθηκε σε ειδική μονάδα λοιμωδών νοσημάτων και παραμένει σε απομόνωση, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα μετάδοσης.

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν άμεσα στην ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς, εξετάζοντας το περιβάλλον και τις πρόσφατες μετακινήσεις του. Παρά την ανησυχία που προκαλεί η εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στη χώρα για φέτος, οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.

Τι είναι η ευλογιά των πιθήκων (mpox)

Η νόσος mpox, γνωστή κι ως ευλογιά των πιθήκων, είναι ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται κυρίως μέσω στενής σωματικής επαφής. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, εξανθήματα, πόνους στους μύες και έντονη κόπωση. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η νόσος αντιμετωπίζεται χωρίς σοβαρές επιπλοκές, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα.