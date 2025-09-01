Κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων εντοπίστηκε στην Τουρκία

Κρούσμα της μεταδοτικής ευλογιάς των πιθήκων εντοπίστηκε στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το Euronews, μια προειδοποίηση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο Travel Health Pro, ο οποίος συνδέεται με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης NHS του Ηνωμένου Βασιλείου, ανέφερε: «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ένα κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων 'clade Ib' που εντοπίστηκε στην Τουρκία στις 7 Αυγούστου 2025. Το κρούσμα φέρεται να έχει ιστορικό ταξιδιού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

Η δημοσίευση της προειδοποίησης για την «ευλογιά των πιθήκων» για τους τουρίστες που ταξιδεύουν στην Τουρκία στις ταξιδιωτικές οδηγίες του NHS έχει προκαλέσει συναγερμό στον βρετανικό τύπο.

Οι ειδικοί έχουν προτρέψει τους τουρίστες που ταξιδεύουν στην Τουρκία να «λάβουν επιπλέον προφυλάξεις» κατά των κρουσμάτων ασθενειών όπως η ευλογιά των πιθήκων

