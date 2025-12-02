Χριστουγεννιάτικο τραπέζι από «χρυσάφι»: Οι τιμές στο αρνί & το κατσίκι

Οι κτηνοτρόφοι στα μπλόκα καταγγέλλουν «πάρτι» αισχροκέρδειας στη δική τους πλάτη αλλά και σε βάρος των καταναλωτών. Ενώ οι ίδιοι, που βλέπουν τα κοπάδια τους να αποδεκατίζονται από την ευλογιά, πουλάνε χαμηλά, οι τιμές στο αρνί και το κατσίκι τραβούν συνεχώς την ανηφόρα. Οδεύοντας, μάλιστα, προς τα Χριστούγεννα, το παραδοσιακό τραπέζι κινδυνεύει να γίνει… είδος πολυτελείας.

Αρνιά και κατσίκια από... «χρυσάφι»

Το αρνί αυτή τη στιγμή σήμερα έχει 8,5 ευρώ αλλά το βρίσκουμε 16 και 17 στα σούπερ μάρκετ και τα κρεοπωλεία. Το πρόβειο σήμερα έχει 5,5 ευρώ και το βρίσκουμε 12.

Πάρτι κερδοσκοπίας και μεσαζόντων καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές για το αρνί, που αποτελεί το κυρίως πιάτο σε πολλά χριστουγεννιάτικα τραπέζια;

Στην χονδρική είναι στα 7,50 με 10 ευρώ από 6 έως 8,60 πέρσι. Στα σούπερ μάρκετ κινείται από 12,5 μέχρι 13,90. Η τιμή του κατσικίσιου κρέατος φτάνει τα 14,20 το κιλό.

Τι γίνεται στα συνοικιακά κρεοπωλεία; Το αρνάκι βγάζει... φτερά.

Η τιμή στο αρνί και το κατσίκι σήμερα στην Αθήνα κυμαίνεται από τα 14 μέχρι τα 16 ευρώ ενώ όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα δεν αποκλείεται να φτάσει τα 18 ακόμα και τα 20 ευρώ.

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε κλοιό ανατιμήσεων

Το πρόβλημα επιδεινώνεται λόγω της ευλογιάς καθώς μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί 423 χιλιάδες ζώα. Αυτά που απομένουν πωλούνται «χρυσά»

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης βρίσκονται σε επιφυλακή προκειμένου να μην δημιουργηθούν τεχνητές ελλείψεις που θα αυξήσουν τις τιμές.

Σε μια αγορά που πιέζεται από την ευλογιά, τις ανατιμήσεις και τις καταγγελίες για μεσάζοντες, το ζητούμενο τώρα είναι ο έλεγχος και η διαφάνεια. Όπως λένε αρμόδιες πηγές, αν το πράγμα ξεφύγει, υπάρχει και το «όπλο» της επιβολής πλαφόν...