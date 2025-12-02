Χριστουγεννιάτικο τραπέζι από «χρυσάφι»: Οι τιμές στο αρνί & το κατσίκι

Ανεβασμένες σε σχέση με πέρσι οι τιμές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.12.25 , 23:54 Φάρμα: Σκληρές μάχες, μία ακόμη αποχώρηση και η αντίστροφη μέτρηση
02.12.25 , 23:35 Φάρμα: Πώς τους αποχαιρέτησε ο Γιώργος
02.12.25 , 23:21 Τραμπ: «Πολύ σύντομα ξεκινούν πλήγματα στη Βενεζουέλα»
02.12.25 , 23:15 Φάρμα - Δημήτρης vs Γιώργος: Ποιος μπήκε στην τελική πεντάδα
02.12.25 , 23:13 Χριστουγεννιάτικο τραπέζι από «χρυσάφι»: Οι τιμές στο αρνί & το κατσίκι
02.12.25 , 23:11 Χρήστος Μάστορας: Το τραγούδι που αφιέρωσε στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη
02.12.25 , 23:00 Φάρμα: Η συγκίνηση του Δημήτρη στη δοκιμασία
02.12.25 , 22:45 Κλήρωση Τζόκερ 2/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.800.000 ευρώ
02.12.25 , 22:16 Χειροπέδες Στον «Μπολτ» Της Εγκληματικότητας - Είχε Ξεφύγει 2 Φορές
02.12.25 , 22:15 Φάρμα: Ποιος ήταν καλύτερος στο μέτρημα και κέρδισε την ατομική ασυλία;
02.12.25 , 22:10 Νατάσσα Μποφίλιου – Γιάννης Χαρούλης: Ακυρώνεται η συνέντευξη Τύπου
02.12.25 , 22:10 Φάρμα: Αυτοί είναι οι δύο μονομάχοι που στέλνει στον αχυρώνα ο Λευτέρης!
02.12.25 , 22:04 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο μικροσκόπιο τα κέρδη από λαχεία του «Χασάπη»
02.12.25 , 21:54 Κλήρωση Eurojackpot 2/12: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 22.000.000 ευρώ
02.12.25 , 21:40 Φάρμα: Δείτε τι κρύβει η διαφορετική δοκιμασία ατομικής ασυλίας
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Μαρία Κατσανδρή: Οι δύο σύζυγοι, τα διαζύγια και το «κεφάλαιο» παιδί
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Σίσσυ Χρηστίδου για Θοδωρή Μαραντίνη: «Δεν μιλάμε καθόλου»
GNTM - Αναστάσης: Το bullying, τα κιλά που έχασε και το διεθνές συμβόλαιο
Η δυνατή μονομαχία και η ανατροπή στη Φάρμα
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (2/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι κτηνοτρόφοι στα μπλόκα καταγγέλλουν «πάρτι» αισχροκέρδειας στη δική τους πλάτη αλλά και σε βάρος των καταναλωτών. Ενώ οι ίδιοι, που βλέπουν τα κοπάδια τους να αποδεκατίζονται από την ευλογιά, πουλάνε χαμηλά, οι τιμές στο αρνί και το κατσίκι τραβούν συνεχώς την ανηφόρα. Οδεύοντας, μάλιστα, προς τα Χριστούγεννα, το παραδοσιακό τραπέζι κινδυνεύει να γίνει… είδος πολυτελείας.

Μοσχαράκι γάλακτος... πολυτελείας: «Φλερτάρει» με τα 25€ το κιλό!

Αρνιά και κατσίκια από... «χρυσάφι»

Αρνιά και κατσίκια από... «χρυσάφι»

Το αρνί αυτή τη στιγμή σήμερα έχει 8,5 ευρώ αλλά το βρίσκουμε 16 και 17 στα σούπερ μάρκετ και τα κρεοπωλεία. Το πρόβειο σήμερα έχει 5,5 ευρώ και το βρίσκουμε 12

Πάρτι κερδοσκοπίας και μεσαζόντων καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές για το αρνί, που αποτελεί το κυρίως πιάτο σε πολλά χριστουγεννιάτικα τραπέζια;

Στην χονδρική είναι στα 7,50 με 10 ευρώ από 6 έως 8,60 πέρσι. Στα σούπερ μάρκετ κινείται από 12,5 μέχρι 13,90. Η τιμή του κατσικίσιου κρέατος φτάνει τα 14,20 το κιλό.  

Τι γίνεται στα συνοικιακά κρεοπωλεία; Το αρνάκι βγάζει... φτερά.

Φέτα... από χρυσό: Έρχεται νέα αύξηση τιμών σε γαλακτοκομικά και κρέας

Η τιμή στο αρνί και το κατσίκι σήμερα στην Αθήνα κυμαίνεται από τα 14 μέχρι τα 16 ευρώ ενώ όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα δεν αποκλείεται να φτάσει τα 18 ακόμα και τα 20 ευρώ. 

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε κλοιό ανατιμήσεων

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε κλοιό ανατιμήσεων

Το πρόβλημα επιδεινώνεται λόγω της ευλογιάς καθώς μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί 423 χιλιάδες ζώα. Αυτά που απομένουν πωλούνται «χρυσά»

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης βρίσκονται σε επιφυλακή προκειμένου να μην δημιουργηθούν τεχνητές ελλείψεις που θα αυξήσουν τις τιμές. 

Σε μια αγορά που πιέζεται από την ευλογιά, τις ανατιμήσεις και τις καταγγελίες για μεσάζοντες, το ζητούμενο τώρα είναι ο έλεγχος και η διαφάνεια. Όπως λένε αρμόδιες πηγές, αν το πράγμα ξεφύγει, υπάρχει και το «όπλο» της επιβολής πλαφόν... 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 |
ΑΡΝΙ
 |
ΚΑΤΣΙΚΙ
 |
ΤΙΜΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top