Μοσχαράκι γάλακτος... πολυτελείας: «Φλερτάρει» με τα 25€ το κιλό!

Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τιμές που δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους, καθώς το μοσχαράκι γάλακτος, αλλά και τα αρνιά και κατσίκια, πωλούνται πλέον κοντά στα 20€ το κιλό. Εμπόροι και παραγωγοί δηλώνουν ιδιαίτερα απαισιόδοξοι, με κάποιους να μην αποκλείουν ότι σύντομα μπορεί να δούμε το μοσχάρι να φτάνει ακόμη και τα 25€.

Ο έμπορος κρεάτων Σταμάτης Φέλλας ανέφερε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ότι ήδη το μοσχαράκι πωλείται στα 17,5€ το κιλό, επισημαίνοντας πως κανείς δεν γνωρίζει μέχρι πού θα φτάσουν οι τιμές, χαρακτηρίζοντας τη φετινή χρονιά «πολύ δύσκολη». Από την πλευρά τους, καταναλωτές τονίζουν ότι έχουν σταματήσει να αγοράζουν μοσχαρίσιο κρέας και στρέφονται σε πιο οικονομικές λύσεις, όπως το κοτόπουλο ή το ψάρι.

Η μειωμένη παραγωγή έχει δημιουργήσει κίνδυνο ελλείψεων τους επόμενους μήνες, με την ανησυχία να μεγαλώνει όσο πλησιάζουν οι γιορτές. Ο έμπορος Κώστας Λίτσας σημείωσε ότι η ντόπια παραγωγή καλύπτει μόλις το 10% των αναγκών, προσθέτοντας πως δεν αποκλείεται το μοσχάρι να ξεπεράσει και τα 25€ το κιλό.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η διεθνής τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος έχει αυξηθεί κατά 7%, ενώ οι εξαγωγές έχουν μειωθεί κατά 12%. Για το 2026 αναμένεται νέα μείωση κατά 4%, γεγονός που εντείνει την πίεση στην αγορά.

Στα αμνοερίφια, το ενδεχόμενο lockdown λόγω ευλογιάς προκαλεί έντονες αντιδράσεις στους παραγωγούς. Ο Νίκος Κεχαγιάς τόνισε ότι η λύση αυτή αποτελεί «θάνατο» για τον κλάδο, καθώς αποφασίζεται χωρίς σχέδιο.

Οι τιμές ήδη ανεβαίνουν, με εμπόρους να εκτιμούν πως το αρνάκι, που σήμερα κοστίζει 17,90€, θα ξεπεράσει σύντομα τα 18,5€.

