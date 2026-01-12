Μητσοτάκης για Γροιλανδία: Το μέλλον της αφορά αυτήν και τη Δανία

Οι σχέσεις Ελλάδα και Ισπανίας είναι πολύ ισχυρές και στηρίζονται σε κοινές εμπειρίες και αντιλήψεις για το μέλλον της Ευρώπης τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, αμέσως μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση που είχαν.

Ο Κ. Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον Π. Σάντσεθ στην Ισπανία (φωτογραφία Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού/Δ. Παπαμήτσος)

Ο κ. Μητσοτάκης κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τη στάση των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Γροιλανδίας, είπε ότι το μέλλον της Γροιλανδίας αφορά αποκλειστικά την Γροιλανδία και τη Δανία. Σημείωσε επίσης ότι στην πρώτη γραμμή πρέπει να βρίσκεται η Ευρώπη για την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των μελών της.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι υπάρχουν λύσεις αμοιβαία συμφέρουσες σε σχέση με την ασφάλεια στη Αρκτική που μπορούν να εμπλέξουν τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ ώστε να αντιμετωπιστεί ένα πραγματικό πρόβλημα όπως είναι τα ζητήματα ασφάλειας στην Αρκτική «χωρίς να συζητάμε λύσεις που παραβιάζουν τι διεθνές δίκαιο».

«Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική και θα καταλήξουμε σε λύσεις αμοιβαία ωφέλιμες» είπε εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η αρχιτεκτονική ασφάλειας των ευρωατλαντικών σχέσεων.

Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον κ. Σάντσεθ είπε ότι τόνισε τη συμβολή της Ελλάδος στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας μέσω των κάθετων διαδρόμων που δρομολογεί, ενώ αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή είπε ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στην ειρήνη εκφράζοντας τη στήριξη του στο σχέδιο ειρήνευσης, ενώ είπε ότι «θεωρούμε τον αφοπλισμό της Χαμάς απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει ασφάλεια». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να δώσει ενεργά το παρών στην επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή και την εδραίωση της ειρήνης, και είπε ότι η επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας με στόχο δυο κράτη είναι κλειδί για μια βιώσιμη ειρήνη.

Τι είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός για τη Βενεζουέλα

Μιλώντας για τη Βενεζουέλα είπε ότι προτεραιότητα είναι η αποκλιμάκωση της έντασης και η ομαλή μετάβαση σε μια κυβέρνηση με δημοκρατική νομιμοποίηση, ενώ πρόσθεσε ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να συμπεριφερθεί με υπευθυνότητα και ρεαλισμό που να στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επίσης είπε ότι αναφέρθηκαν στην ανάγκη ενδυνάμωσης της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισπανίας, υπογράμμισε ότι ανακάμπτουν δυναμικά οι δυο χώρες, και συμπλήρωσε ότι συμφώνησαν πως η ανάπτυξη πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη.

Εκτίμησε ότι υπάρχουν περιθώρια για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου, ενώ σημείωσε ότι έθιξαν και το θέμα του πολυετούς οικονομικού πλαισίου, προσθέτοντας ότι «θα είμαστε προσηλωμένοι στη στήριξη της κοινωνικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής που ενδιαφέρουν τις χώρες του νότου». Είπε επίσης ότι έχουν οι δυο ηγέτες κοινές θέσεις για τα συμπεράσματα εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα, ενώ έθιξαν και το μεταναστευτικό για την εφαρμογή του νέου συμφώνου και για το άσυλο, ενώ συζήτησαν και για την καθημερινότητα των πολιτών.

«Το αυξημένο κόστος ζωής πολιορκεί όλες τις χώρες τις Ευρώπης. Εκτός από την ανάγκη στοχευμένων πολιτικών πρέπει να συζητήσουμε για μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή στήριξη ώστε η ανάπτυξη να μην αφήνει κανένα πίσω» είπε ο κ. Μητσοτάκης ευχαριστώντας τον κ. Σάντσεθ για τα καλά του λόγια για την βοήθεια που έδωσε η Ελλάδα στην Ισπανία πέρσι στις πυρκαγιές.

Μητσοτάκης: Τι είπε στον Ισπανό Πρωθυπουργό για κοινές πρωτοβουλίες του Νότου

Τέλος απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με ενδεχόμενες κοινές πρωτοβουλίες χωρών του νότου για ισχυρότερη φωνή στην ΕΕ είπε ότι πριν από 15 χρόνια οι χώρες του νότου παρουσιάζονταν ως ο μεγάλος ασθενής της ΕΕ και σήμερα η εποχή αυτή παρήλθε ανεπιστρεπτί, αφού οι χώρες αυτές πρωταγωνιστούν στην ΕΕ με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μειώνουν το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και δανείζονται με επιτόκια χαμηλότερα από άλλες χώρες.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η αξιοπιστία των χωρών του νότου είναι εξαιρετικά αυξημένη, και με την Ισπανία μοιραζόμαστε αυτή την φιλοδοξία για ένα πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή με την πρόταση για ένα κοινό οικονομικό εργαλείο για χρηματοδότηση της άμυνας για να γίνει πράξη η στρατηγική αυτονομία και κατέληξε λέγοντας ότι η ΕΕ δεν πρέπει να είναι γεωπολιτικά αφελής, εκτιμώντας ότι Ισπανία και Ελλάδα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της ευρωπαϊκής συζήτησης που είναι πιο επίκαιρη σήμερα από ποτέ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντήθηκε επίσης με τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε.

