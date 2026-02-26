Μητσοτάκης: Εδραιώνουμε στην πράξη τα κυριαρχικά δικαιώματα

Οι εξελίξεις στα εθνικά θέματα κυριάρχησαν στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Κυβέρνηση εδραιώνει στην πράξη τα εθνικά μας συμφέροντα, τη στιγμή που τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλούν για υποχωρήσεις σε θέματα εθνικής κυριαρχίας.

«Δεν υποσκάπτει, λοιπόν, τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση, επαναλαμβάνω, στην πράξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση. Οι αληθινοί πατριώτες, ξέρετε, δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους, είναι εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται» ανέφερε στην εισαγωγή του στο υπουργικό συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας το μήνυμα ότι η χώρα μας υπερασπίζεται πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τις συμφωνίες που υπογράφει για τους φυσικούς της πόρους.

Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στην Ουάσιγκτον σε συζητήσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο για τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Κριτική από την αντιπολίτευση: Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας

Η αντιπολίτευση πάντως εξαπολύει «πυρά» στην Κυβέρνηση κάνοντας λόγο για υποχωρήσεις με όχημα τις συμφωνίες με αμερικανικές εταιρίες για εξορύξεις νότια της Κρήτης.

«Απεμπολούμε κυριαρχικά δικαιώματα όταν λέμε επίμαχη περιοχή» τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στο Mega. Υποστήριξε ότι αυτό λέγεται «προδοσία» και πρόσθεσε: «Αλλά όταν την Ελλάδα την κυβερνά συμμορία μαφιόζων τι να πω».

«Αμφισβητούνται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και εκτίθεται η κυβέρνηση» ισχυρίσθηκε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, ενώ η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Ο αγαπημένος σας Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μπίζνες, διαπραγματευόμενος ακόμα και την εθνική μας κυριαρχία».

