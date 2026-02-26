Μητσοτάκης: Εδραιώνουμε στην πράξη τα κυριαρχικά δικαιώματα

Τι απάντησε στο Υπουργικό στην κριτική για υποχωρήσεις στα εθνικά θέματα

Εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα: Βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας
VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Ρεπορτάζ Κώστας Συμεωνίδης, δελτίο ειδήσεων Star
Η απάντηση Μητσοτάκη για τα κυριαρχικά δικαιώματα (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση εδραιώνει τα εθνικά συμφέροντα και κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
  • Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για υποχωρήσεις σε θέματα εθνικής κυριαρχίας, ιδιαίτερα σχετικά με τις συμφωνίες εξόρυξης νότια της Κρήτης.
  • Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για συζητήσεις σχετικά με την ανατολική Μεσόγειο.
  • Η κριτική από την αντιπολίτευση περιλαμβάνει κατηγορίες για προδοσία και αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Οι εξελίξεις στα εθνικά θέματα κυριάρχησαν στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Κυβέρνηση  εδραιώνει στην πράξη τα εθνικά μας συμφέροντα, τη στιγμή που τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλούν για υποχωρήσεις σε θέματα εθνικής κυριαρχίας.  

«Δεν υποσκάπτει, λοιπόν, τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση, επαναλαμβάνω, στην πράξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση. Οι αληθινοί πατριώτες, ξέρετε, δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους, είναι εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται» ανέφερε στην εισαγωγή του στο υπουργικό συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας το μήνυμα ότι η χώρα μας υπερασπίζεται πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τις συμφωνίες που υπογράφει για τους φυσικούς της πόρους.

«Έπεσαν» οι υπογραφές με Chevron-Helleniq Energy για τους υδρογονάνθρακες

Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στην  Ουάσιγκτον σε συζητήσεις  με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο  για τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Κριτική από την αντιπολίτευση: Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας 

Η αντιπολίτευση πάντως εξαπολύει «πυρά» στην Κυβέρνηση  κάνοντας λόγο για υποχωρήσεις με όχημα τις συμφωνίες με αμερικανικές εταιρίες για εξορύξεις νότια της Κρήτης.  

Σημαντικές προσδοκίες για ελληνικούς υδρογονάνθρακες: Νέα σελίδα στην Κρήτη

 «Απεμπολούμε κυριαρχικά δικαιώματα όταν λέμε επίμαχη περιοχή» τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στο Mega. Υποστήριξε ότι αυτό λέγεται «προδοσία» και πρόσθεσε: «Αλλά όταν την Ελλάδα την κυβερνά συμμορία μαφιόζων τι να πω».      

 «Αμφισβητούνται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και εκτίθεται η κυβέρνηση» ισχυρίσθηκε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, ενώ η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε:  «Ο αγαπημένος σας Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μπίζνες, διαπραγματευόμενος ακόμα και την εθνική μας κυριαρχία».
 

