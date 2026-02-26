Good Job Nicky για Eurovision: «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»

Για την πιεστική, αλλά ενδιαφέρουσα εμπειρία της συμμετοχής του στον διαγωνισμό της Eurovision μίλησε ο Good Job Nicky. Η ένταση ήταν μεγάλη και, όπως είπε, μία ημέρα πριν τον εθνικό τελικό ξέσπασε σε λυγμούς, προκειμένου να εκτονωθεί.

«Στις 14/2 είπα ‘τι κάνω εδώ, αυτό δε μου ταιριάζει’. Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι, είχα λυγμούς, δεν άντεχα άλλο. Έπρεπε να εκτονωθώ. Κάποια πράγματα που δεν μπορούσα να ελέγξω μου έφεραν ένα άλλο αποτέλεσμα», ανέφερε ο μικρός γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη.

«Κουράστηκα πάρα πολύ. Πήρα κάποιες επιλογές προσωπικά από απειρία και δεν ξέρω αν μου ταιριάζει όλο αυτό το πράγμα με τα δεδομένα που αποφάσισα να πάρω. Δεν ξέρω αν θα το ξαναέκανα με αυτόν τον τρόπο», συμπλήρωσε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με οικοδέσποινα την Αθηναϊδα Νέγκα.

Ο νεαρός τραγουδιστής μπορεί να έχασε την πρωτιά στο Sing for Greece από τον Akyla, όμως απέκτησε φίλους. Διαγωνίστηκε μαζί με άλλους 27 καλλιτέχνες και με κάποιους από αυτούς διατηρεί ακόμη σχέσεις.

«Αν και δεν απογοητεύτηκα ήταν μία περιπέτεια που τη ζήσαμε μαζί με άλλα 27 πρόσωπα, που δεθήκαμε… έχουμε και κάτι group chats τώρα. Αυτό που ζήσαμε όλοι μαζί ήτανε τρομερή εμπειρία. Δεν υπήρχε ανακούφιση, υπήρχε χαρά για τον Ακύλα, χαρά για τη Marseaux, για την Ευαγγελία… Περάσαμε τέλεια. Η τέχνη δεν έχει ανταγωνισμό, έχει συναγωνισμό. Δες τον Εμμανουήλ Καραλή, που είναι καλός μου φίλος. Κερδίζει, χαίρεται. Κερδίζει ο Ντουπλάντις, χαίρεται», δήλωσε.

«Έλεγαν ότι είμαστε σε πόλεμο. Τα κοιτούσαμε και γελούσαμε. Είναι σαν να λες ότι ο Χαριστέας και ο Ζαγοράκης τσακώνονταν το 2024», ανέφερε σχετικά με τις φήμες που ακούστηκαν.

Good Job Nicky: Έχω αμέριστη υποστήριξη από την οικογένειά μου

Παρούσα στον τελικό της ΕΡΤ ήταν και η μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη, και μάλιστα βρισκόταν στις πρώτες θέσεις. Ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος, είδε την εμφάνισή του από την τηλεόραση, αλλά του είχε στείλει μήνυμα για να του δώσει κουράγιο.

«Όταν τους είπα ότι θα πάω, μου είπαν “οκ”. Δεν κάνουμε συμβούλιο προτού παρθεί μια προσωπική απόφαση. Έχω την αγάπη, τον σεβασμό και την κατανόηση από το οικογενειακό μου περιβάλλον», είπε ο 30χρονος μουσικός.