Τips για να ενισχύσεις τον μεταβολισμό σου

Η ενίσχυση του μεταβολισμού σου μέσα από απλές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορεί να σε βοηθήσει να κάψεις περισσότερες θερμίδες και να διατηρήσεις ένα υγιές βάρος, συμβάλλοντας στην φροντίδα της υγείας και της εμφάνισής σου. Ακολουθούν οκτώ τρόποι για να το κάνεις πράξη αυτή την άνοιξη, βλέποντας θαύματα στο σώμα αλλά και τη διάθεσή σου.

Δόμηση μυών

Ο μυϊκός ιστός του σώματός μας καίει περισσότερες θερμίδες σε κατάσταση ηρεμίας από τον λιπώδη ιστό. Ενσωμάτωσε ασκήσεις ενδυνάμωσης στη ρουτίνα της γυμναστικής σου, για να χτίσεις και να διατηρήσεις τη μυϊκή σου μάζα.

Το νερό ενεργοποιεί τον μεταβολισμό/ φωτογραφία από pexels

Μείνε ενυδατωμένη

Το νερό μπορεί να ενισχύσει προσωρινά το μεταβολισμό σου. Στόχευσε να πίνεις τουλάχιστον 8 ποτήρια νερό την ημέρα και διάλεξε καλύτερα να πίνεις κρύο νερό, καθώς το σώμα σου καίει επιπλέον θερμίδες για να το ζεστάνει μέχρι αυτό να φτάσει τη θερμοκρασία του σώματος.

Κατανάλωσε σολομό και άλλα ψάρια/ φωτογραφία από pexels

Κατανάλωσε τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες

Η πρωτεΐνη απαιτεί περισσότερη ενέργεια για την πέψη της σε σύγκριση με τα λίπη ή τους υδατάνθρακες, γεγονός που μπορεί να αυξήσει προσωρινά την ανταπόκριση του μεταβολισμού σου. Βάλε στη διατροφή σου τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες όπως άπαχο κρέας, ψάρι, αυγά, γαλακτοκομικά προϊόντα, όσπρια και ξηρούς καρπούς.

Το αυγό είναι πηγή πρωτεϊνης/ φωτογραφία από pexels

Τρώγε τακτικά

Η παράλειψη γευμάτων μπορεί να επιβραδύνει τον μεταβολισμό σου. Στόχος είναι να τρως τακτικά γεύματα και σνακ όλη την ημέρα για να διατηρήσεις τον μεταβολισμό σου ενεργό.

Δοκίμασε τη διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης (HIIT)

Οι προπονήσεις HIIT περιλαμβάνουν σύντομες «εκρήξεις» έντονης άσκησης που ακολουθούνται από σύντομες περιόδους ανάπαυσης ή άσκηση χαμηλότερης έντασης. Αυτός ο τύπος άσκησης μπορεί να αυξήσει το μεταβολισμό και την καύση θερμίδων τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την προπόνησή σου.

O ύμνος και η ξεκούραση ενεργοποιούν τον μεταβολισμό/ φωτογραφία από pexels

Κοιμήσου επαρκώς

Η έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το μεταβολισμό και τα επίπεδα των ορμονών σου, οδηγώντας σε αύξηση βάρους. Επιδίωξε 7-9 ώρες ποιοτικού ύπνου τη νύχτα για να υποστηρίξεις έναν υγιή μεταβολισμό.

Διαχειρίσου το άγχος σου

Το χρόνιο στρες μπορεί να οδηγήσει σε ορμονικές ανισορροπίες που μπορεί να επιβραδύνουν τον μεταβολισμό σου. Επένδυσε σε τεχνικές μείωσης του στρες όπως ο διαλογισμός, οι ασκήσεις βαθιάς αναπνοής, η γιόγκα ή το να περνάς χρόνο σε εξωτερικούς χώρους με φίλες και φίλους.

Πιες μια κούπα με πράσινο τσάι/ φωτογραφία από pexels

Πίνε πράσινο τσάι

Το πράσινο τσάι περιέχει κατεχίνες, οι οποίες είναι αντιοξειδωτικές ουσίες που μπορεί να βοηθήσουν στην αύξηση του μεταβολισμού και στην προώθηση της καύσης λίπους. Απόλαυσε ένα ή δύο φλιτζάνια πράσινο τσάι καθημερινά ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

Συντάκτης: Λένα Αλεξανδράκη

Πηγή: www.allyou.gr