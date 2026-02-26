Γαρμπή - Σχοινάς: Το παθιασμένο φιλί στον «σύμβουλο γάμου»

Ένα ξεκαρδιστικό βίντεο μοιράστηκε ο Διονύσης Ατζαράκης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Tik Tok, έχοντας ως καλεσμένους την Καίτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά.

Το σκηνικό εξελίχθηκε σε μια σατιρική «συνεδρία», όπου οι ατάκες έδιναν και έπαιρναν σε ένα απίστευτο «πινγκ - πονγκ». Οι δύο καλλιτέχνες χρησιμοποιούσαν σχεδόν σε κάθε τους κουβέντα κάποιο στίχο από τα πιο επιτυχημένα τους τραγούδια, εκφράζοντας τα παράπονά τους, όπως όλα τα κλασσικά ζευγάρια.

Οι τρεις τους παρουσίασαν ένα απολαυστικό σκετς, στο οποίο ο γνωστός youtuber υποδύθηκε τον ειδικό σύμβουλο σχέσεων, επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο ζευγάρι.

Σύμφωνα με το concept το υποτιθέμενο «πρόβλημα» στη σχέση τους παρουσιαζόταν ως σύγκρουση χαρακτήρων.

Τα παράπονα του Διονύση χωρούν σε ένα μικρό χαρτάκι. Στον αντίποδα της Καίτης είναι ατελείωτα... Πόσα άρεαγε να χωρέσουν σε 45 λεπτά συνεδρίας; Ο Ατζαράκης υποδιόμενος τον σύμβουλο γάμου αναλαμβάνει να τους τα βρει και να τους συμφιλιώσει!

Οι κατηγορίες, ο Γκαρής και το παθιασμένο φιλί

Ο γνωστός κωμικός Δημήτρης Ατζαράκης υποδύεται έναν σύμβουλο γάμου που καλείται να διαχειριστεί μια άκρως κωμική συνεδρία ανάμεσα σε δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, την Καίτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά.

Το ζευγάρι εμφανίζεται στο γραφείο του δηλώνοντας –ταυτόχρονα αλλά με διαφορετικό ύφος– πως ο γάμος τους είτε καταρρέει. Η βασική τους δυσκολία; Διαφωνούν σχεδόν για τα πάντα. Ακόμα και για το πόσα χρόνια είναι παντρεμένοι ή για το αν πρέπει να τονιστεί σωστά ο αριθμός των 29 ετών κοινής ζωής.

Ο «ειδικός» προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες και τους ζητά να διαβάσουν λίστα με όσα ενοχλούν ο ένας στον άλλον. Από εκεί και πέρα ξεδιπλώνεται ένα απολαυστικό γαϊτανάκι παραπόνων: ακριβά ρολόγια και δαχτυλίδια που αγοράστηκαν… τρεις δεκαετίες πριν, παράπονα για έλλειψη δώρων, γκρίνια για το χορό χωρίς παπούτσια και επισκέψεις στον Ευαγγελισμό, αλλά και μια απρόσμενη οικογενειακή προσθήκη τον γάιδαρο Γκαρή που έχει προκαλέσει οικολογικά και… κηπουρικά προβλήματα στο ζεύγος.

Μέσα στις υπερβολές, τις ατάκες και τα πειράγματα, αναβιώνουν και παλιές, ένδοξες στιγμές, όπως η τηλεοπτική πρόταση γάμου που είχε κάνει ο τραγουδιστής στη σύντροφό του στην εκπομπή της Ρούλα Κορομηλά, μια κίνηση που,όπως όλοι θυμόμαστε, είχε σαρώσει σε τηλεθέαση.

Η ένταση κατά την πλοκή των διαλόγων κορυφώνεται, αλλά την κρίσιμη στιγμή αποκαλύπτεται κάτι πιο ουσιαστικό το οποίο και κρατάμε. Ο Διονύσης Σχοινάς δεν βρίσκει τίποτα που να τον ενοχλεί πραγματικά στη γυναίκα της ζωής του. Κάτω από τις διαφωνίες και τις θεατρικές εκρήξεις, η αγάπη τους παραμένει ζωντανή σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα από τη γνωριμία τους. Τα τραγούδια, οι κοινές αναμνήσεις και η οικογένειά τους λειτουργούν ως υπενθύμιση του δεσμού τους που είναι ισχυρός παρά την αδυσώπητη καθημερινότητα.

Η συνεδρία ολοκληρώνεται με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και ένα παθιασμένο φιλί, που επισφραγίζει τη συμφιλίωση του ζεύγους.