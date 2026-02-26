«Όταν ο έρωτας της Ελένης Μενεγάκη ήταν κρυφός, στο σπίτι μου τους κάλυπτα»

Όσα αποκάλυψε γνωστός παρουσιαστής και πρώην συνεργάτης της

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ανδρέας Μικρούτσικος κάλυψε την Ελένη Μενεγάκη και τον τότε κρυφό έρωτά της με τον Γιάννη Λάτσιο, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη σχέση τους.
  • Στην εκπομπή Buongiorno, ο Μικρούτσικος μίλησε για την υποστήριξή του στην Ελένη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και άλλες στιγμές.
  • Αναφέρθηκε στην Ρούλα Κορομηλά, λέγοντας ότι εκείνη δημιούργησε το πρωινό πρόγραμμα.
  • Κριτική άσκησε στην τηλεοπτική εικόνα της Μενεγάκη, χαρακτηρίζοντας την αφέλεια της ως καλοστημένη μανιέρα.
  • Αναγνώρισε την ευφυΐα της Μενεγάκη και την επιτυχία της στην καριέρα της.

Γνωρίζει την Ελένη Μενεγάκη από τα πρώτα της χρόνια στην τηλεόραση και, μάλιστα, ήταν εκείνος που την κάλυψε στον Πρωινό Καφέ το φθινόπωρο του 2002, όταν αποχώρησε από την εκπομπή για να γεννήσει τον γιο της Άγγελο

Ελένη Μενεγάκη: Η νέα αινιγματική ανάρτηση κι η αναφορά στη... μουσική!

Ο λόγος για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, που έδωσε συνέντευξη στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου όντας άκρως αποκαλυπτικός.

«Όταν ο έρωτας της Ελένης Μενεγάκη ήταν κρυφός, στο σπίτι μου τους κάλυπτα»

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Buongiorno, μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής μιλάει για την Ελένη Μενεγάκη και τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση, ενώ αποκάλυψε ότι όταν ακόμη ο τότε έρωτας της Ελένης Μενεγάκη (σ.σ. με τον Γιάννη Λάτσιο) ήταν κρυφός, ήταν εκείνος που τους κάλυπτε για να μη διαρρεύσει στη δημοσιότητα.

Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!

«Όταν ο έρωτας της Ελένης ήταν κρυφός, στο σπίτι μου τους κάλυπτα και γινόντουσαν… Ταξίδι στην Ιταλία πήγαινα με τον καλό της κι ήμασταν από το ένα πεζοδρόμιο κι αυτή από το άλλο για να καλύπτω. Έχω κάνει όλη τη λάντζα στην Ελένη, και την εκπομπή της ως έγκυος και κάλυψη και διάφορα άλλα πράγματα. Άρα, όταν μιλάω, δεν μιλάω στο βρόντο…Η σχέση νομιμοποιήθηκε μετά, αλλά τότε ήταν κρυφή», λέει ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον γάμο της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου το 2001

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον γάμο της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου το 2001 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σε άλλο σημείο τον ακούμε να λέει για την «εθνική» μας παρουσιάστρια: «Η Ρούλα Κορομηλά ήταν διαόλου κάλτσα. Εκείνη έστησε το πρωινό, είναι δική της ιδέα…».

Ανδρέας Μικρούτσικος: Τέλος από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου

Παρά τη φιλία τους, τα τελευταία χρόνια ο Ανδρέας Μικρούτσικος δε δίστασε να ασκήσει έντονη κριτική στην τηλεοπτική περσόνα της Ελένης.

Ελένη Μενεγάκη & Ανδρέας Μικρούτσικος... φιλιούνται-αγκαλιάζονται!

Ελένη Μενεγάκη & Ανδρέας Μικρούτσικος... φιλιούνται-αγκαλιάζονται! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Έχει υποστηρίξει ότι η «αφέλεια» που έβγαζε στις εκπομπές ήταν μια καλοστημένη μανιέρα και όχι η πραγματική της προσωπικότητα, τονίζοντας ότι η Μενεγάκη διαθέτει «μυαλό ξυράφι».

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Καρφώνει» παρουσιάστρια - «Τη διέταξαν να με βρίσει»

Έχει σχολιάσει πως η επιλογή της να «κλωσήσει τα αβγά της» (αναφερόμενος στην καριέρα και την οικονομική της επιτυχία) απέδωσε... χρυσάφι, αναγνωρίζοντας την ευφυΐα της.

