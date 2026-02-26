«Όταν ο έρωτας της Ελένης Μενεγάκη ήταν κρυφός, στο σπίτι μου τους κάλυπτα»

Γνωρίζει την Ελένη Μενεγάκη από τα πρώτα της χρόνια στην τηλεόραση και, μάλιστα, ήταν εκείνος που την κάλυψε στον Πρωινό Καφέ το φθινόπωρο του 2002, όταν αποχώρησε από την εκπομπή για να γεννήσει τον γιο της Άγγελο.

Ο λόγος για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, που έδωσε συνέντευξη στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου όντας άκρως αποκαλυπτικός.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Buongiorno, μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής μιλάει για την Ελένη Μενεγάκη και τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση, ενώ αποκάλυψε ότι όταν ακόμη ο τότε έρωτας της Ελένης Μενεγάκη (σ.σ. με τον Γιάννη Λάτσιο) ήταν κρυφός, ήταν εκείνος που τους κάλυπτε για να μη διαρρεύσει στη δημοσιότητα.

«Όταν ο έρωτας της Ελένης ήταν κρυφός, στο σπίτι μου τους κάλυπτα και γινόντουσαν… Ταξίδι στην Ιταλία πήγαινα με τον καλό της κι ήμασταν από το ένα πεζοδρόμιο κι αυτή από το άλλο για να καλύπτω. Έχω κάνει όλη τη λάντζα στην Ελένη, και την εκπομπή της ως έγκυος και κάλυψη και διάφορα άλλα πράγματα. Άρα, όταν μιλάω, δεν μιλάω στο βρόντο…Η σχέση νομιμοποιήθηκε μετά, αλλά τότε ήταν κρυφή», λέει ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον γάμο της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου το 2001 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σε άλλο σημείο τον ακούμε να λέει για την «εθνική» μας παρουσιάστρια: «Η Ρούλα Κορομηλά ήταν διαόλου κάλτσα. Εκείνη έστησε το πρωινό, είναι δική της ιδέα…».

Παρά τη φιλία τους, τα τελευταία χρόνια ο Ανδρέας Μικρούτσικος δε δίστασε να ασκήσει έντονη κριτική στην τηλεοπτική περσόνα της Ελένης.

Ελένη Μενεγάκη & Ανδρέας Μικρούτσικος... φιλιούνται-αγκαλιάζονται! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Έχει υποστηρίξει ότι η «αφέλεια» που έβγαζε στις εκπομπές ήταν μια καλοστημένη μανιέρα και όχι η πραγματική της προσωπικότητα, τονίζοντας ότι η Μενεγάκη διαθέτει «μυαλό ξυράφι».

Έχει σχολιάσει πως η επιλογή της να «κλωσήσει τα αβγά της» (αναφερόμενος στην καριέρα και την οικονομική της επιτυχία) απέδωσε... χρυσάφι, αναγνωρίζοντας την ευφυΐα της.