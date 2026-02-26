Άση Μπήλιου: Πώς μας επηρεάζει το εκρηκτικό τετράγωνο Άρη - Ουρανού;

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.02.26 , 16:20 Κυρανάκης: «Η δολιοφθορά αφορά δύο σημεία» - Πώς έγινε αντιληπτή
26.02.26 , 15:52 Κατερίνα Καινούργιου: Tο δώρο της Μαρίας Αντωνά για την κόρη της!
26.02.26 , 15:45 Ύδρα: Σκηνές Δράσης Με Τον Brad Pitt
26.02.26 , 15:38 Νατάσα Θεοδωρίδου: Η αλήθεια για τον φημολογούμενο γάμο με τον Καρυπίδη
26.02.26 , 15:32 26χρονος νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Τζάνειο
26.02.26 , 15:32 Ιωάννα Τούνη: «Η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά»
26.02.26 , 15:27 Γιάννης Νταλιάνης: Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό - Πέθανε ο αδελφός του
26.02.26 , 14:57 Φοινικούντα: Η μητέρα του δράστη ανοίγει το camping
26.02.26 , 14:51 Εφιάλτης στην Αρκαδία: Τη λήστεψαν, τη βίασαν και τράβηξαν βίντεο
26.02.26 , 14:46 Η Ελένη Μενεγάκη με νάρθηκα στο χέρι - Ατύχημα για την παρουσιάστρια
26.02.26 , 14:38 Mέσι: Αποκάλυψε πώς έκανε πρόταση γάμου στην Αντονέλα
26.02.26 , 14:23 Eύκολη συνταγή για γαριδομακαρονάδα με λευκή σάλτσα
26.02.26 , 14:17 Άση Μπήλιου: Πώς μας επηρεάζει το εκρηκτικό τετράγωνο Άρη - Ουρανού;
26.02.26 , 14:17 Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
26.02.26 , 13:55 Φαίη Σκορδά: «Δίνουν και παίρνουν» οι σπόντες για τον γάμο της στην εκπομπή
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι είπε ο Χασοπόπουλος
MasterChef: «Όταν δουν τα επεισόδια, θα είναι καλά με αυτά που βλέπουν;»
Κατερίνα Καινούργιου: Tο δώρο της Μαρίας Αντωνά για την κόρη της!
Good Job Nicky για Eurovision: «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»
Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δε ντρέπεστε βρε αλήτες, λίγη τσίπα δεν έχετε;»
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Βραδινή έξοδος στον Χάρη Βαρθακούρη
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου προειδοποιεί για το εκρηκτικό τετράγωνο Άρη - Ουρανού που φέρνει εντάσεις.
  • Οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι του τρίτου δεκαημέρου πρέπει να είναι προσεκτικοί.
  • Η όψη αυτή επηρεάζει την επικοινωνία και μπορεί να προκαλέσει καβγάδες.
  • Η Άση συμβουλεύει να μην βιαζόμαστε σε αντιδράσεις και να ηρεμούμε πριν απαντήσουμε.
  • Η επιρροή της όψης θα διαρκέσει και μετά την ολοκλήρωσή της αύριο.

Εν μέσω ανάδρομου Ερμή, η Άση Μπήλιου έκανε σήμερα, Πέμπτη 26/2, τις αστρολογικές της προβλέψεις μέσα από το Breakfast@Star.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Όπως αποκάλυψε στους τηλεθεατές, το τετράγωνο του Άρη με τον Ουρανό φέρνει εντάσεις και καβγάδες, εφιστώντας την προσοχή στους Ταύρους, τους Λέοντες, τους Σκορπιούς και τους Υδροχόους του τρίτου δεκαημέρου.

«Σήμερα θα σας πω όμως για αυτή την όψη, η οποία, τέλος πάντων, είναι κάπως πιο απαιτητική. Αύριο ολοκληρώνεται, αλλά το ότι ολοκληρώνεται αύριο δε σημαίνει ότι δεν επηρεάζει και από σήμερα. Οι όψεις δεν επηρεάζουν μόνο τη μέρα που γίνονται ακριβείας, επηρεάζουν και πιο πριν, επηρεάζουν και πιο μετά. Έχουμε λοιπόν αυτή την όψη του Άρη με τον Ουρανό, είναι μία διασπαστική όψη, είναι μία όψη η οποία δημιουργεί ένταση, το πλαίσιο δηλαδή που κινούμαστε στη δουλειά, στο σπίτι, γενικότερα. Έχει έτσι κάτι πιο νευρικό, να το πω», δήλωσε αρχικά η έγκριτη αστρολογός.

Άση Μπήλιου: Πώς μας επηρεάζει το εκρηκτικό τετράγωνο Άρη - Ουρανού;

«Είναι μία όψη που θέλει λεπτούς χειρισμούς και στην επικοινωνία με τους άλλους. Μπορεί να φέρει έτσι αντιδράσεις περίεργες, είναι μια εκρηκτική όψη. Οπότε, θα το προσέξουμε ούτως ή άλλως όλο το Παρασκευοσαββατοκύριακο αυτό, αλλά και σήμερα, φίλοι και φίλες. Οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι, που έχουν γενέθλια στο τρίτο δεκαήμερο, θα πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί με αυτή την όψη, να μη βιάζεστε και όταν, ας πούμε, κάτι μπορεί να σας πει ο άλλος και να σας θυμώσει, είναι αυτό που λέγαν οι παλιοί «μέτρα μέχρι το εκατό» και μετά. Πρώτα δηλαδή ηρέμησε και μην βιάζεσαι να αντεπιτεθείς», τόνισε η Άση Μπήλιου στην πρωινή εκπομπή του Star.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΡΗ - ΟΥΡΑΝΟΥ
 |
BREAKFASTSTAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top