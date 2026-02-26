Άση Μπήλιου: Πώς μας επηρεάζει το εκρηκτικό τετράγωνο Άρη - Ουρανού;

Εν μέσω ανάδρομου Ερμή, η Άση Μπήλιου έκανε σήμερα, Πέμπτη 26/2, τις αστρολογικές της προβλέψεις μέσα από το Breakfast@Star.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Όπως αποκάλυψε στους τηλεθεατές, το τετράγωνο του Άρη με τον Ουρανό φέρνει εντάσεις και καβγάδες, εφιστώντας την προσοχή στους Ταύρους, τους Λέοντες, τους Σκορπιούς και τους Υδροχόους του τρίτου δεκαημέρου.

«Σήμερα θα σας πω όμως για αυτή την όψη, η οποία, τέλος πάντων, είναι κάπως πιο απαιτητική. Αύριο ολοκληρώνεται, αλλά το ότι ολοκληρώνεται αύριο δε σημαίνει ότι δεν επηρεάζει και από σήμερα. Οι όψεις δεν επηρεάζουν μόνο τη μέρα που γίνονται ακριβείας, επηρεάζουν και πιο πριν, επηρεάζουν και πιο μετά. Έχουμε λοιπόν αυτή την όψη του Άρη με τον Ουρανό, είναι μία διασπαστική όψη, είναι μία όψη η οποία δημιουργεί ένταση, το πλαίσιο δηλαδή που κινούμαστε στη δουλειά, στο σπίτι, γενικότερα. Έχει έτσι κάτι πιο νευρικό, να το πω», δήλωσε αρχικά η έγκριτη αστρολογός.

«Είναι μία όψη που θέλει λεπτούς χειρισμούς και στην επικοινωνία με τους άλλους. Μπορεί να φέρει έτσι αντιδράσεις περίεργες, είναι μια εκρηκτική όψη. Οπότε, θα το προσέξουμε ούτως ή άλλως όλο το Παρασκευοσαββατοκύριακο αυτό, αλλά και σήμερα, φίλοι και φίλες. Οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι, που έχουν γενέθλια στο τρίτο δεκαήμερο, θα πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί με αυτή την όψη, να μη βιάζεστε και όταν, ας πούμε, κάτι μπορεί να σας πει ο άλλος και να σας θυμώσει, είναι αυτό που λέγαν οι παλιοί «μέτρα μέχρι το εκατό» και μετά. Πρώτα δηλαδή ηρέμησε και μην βιάζεσαι να αντεπιτεθείς», τόνισε η Άση Μπήλιου στην πρωινή εκπομπή του Star.

