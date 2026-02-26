Νατάσα Θεοδωρίδου: Η αλήθεια για τον φημολογούμενο γάμο με τον Καρυπίδη

Ο Πάνος Κατσαρίδης προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση, διαψεύδοντας φήμες που ήθελαν τη Νατάσα Θεοδωρίδου να ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη, με κουμπάρες τις δύο κόρες της.

Η συζήτηση άνοιξε με αφορμή πλάνα που προβλήθηκαν από κοινή τους έξοδο σε γνωστό μαγαζί, όπου η τραγουδίστρια διασκέδασε με τον αγαπημένο της και φιλικά πρόσωπα. Στον «αέρα» της εκπομπής, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε πως δεν γνωρίζει κάτι σχετικό για επικείμενο γάμο, επισημαίνοντας ότι η ίδια η Νατάσα δεν έχει αναφέρει τίποτα, εκφράζοντας αμφιβολία για το αν ευσταθούν οι πληροφορίες.

Ο Πάνος Κατσαρίδης, που διατηρεί στενή σχέση με την ερμηνεύτρια, απάντησε με χιουμοριστική διάθεση αλλά και σαφή πρόθεση να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ο γάμος θα γίνει στον… Άρη με εξωγήινους μετά το τέλος της περιοδείας».

Το ζευγάρι είναι ιδιαίτερα ευτυχισμένο

Όσοι βρίσκονται κοντά στο ζευγάρι περιγράφουν μια ήρεμη και ισορροπημένη σχέση, μακριά από υπερβολές και έντονη δημοσιότητα. Άλλωστε η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν συνήθιζε ποτέ να εκθέτει την προσωπική της ζωή. Όσοι τη γνωρίζουν λένε πως αυτή την περίοδο πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Πρόσφατα, σε βραδινή της έξοδο σε ταβέρνα στον Κορυδαλλό, η τραγουδίστρια διασκέδασε με την παρέα της σε γνήσιο λαϊκό κλίμα. Μετά το δείπνο, σηκώθηκε να τραγουδήσει και να χορέψει, παρασύροντας τους παρευρισκόμενους σε ένα αυθόρμητο γλέντι. Στο πλευρό της βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η στενή της φίλη και σχεδιάστρια Έφη Παπαϊωάννου, ο Πάνος Κατσαρίδης και φυσικά ο Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος – σύμφωνα με όσους ήταν εκεί – δεν έκρυβε τον θαυμασμό και την περηφάνια του για εκείνη.

Ποιος είναι ο Γιάννης Καρυπίδης

Ο επιχειρηματίας, που στο παρελθόν έχει ασχοληθεί και με το ποδόσφαιρο, δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στον χώρο των τροφίμων και της εστίασης. Το 2017 δημιούργησε το brand Bee Bros, εμπνευσμένο από τους δύο γιους του, Κώστα και Θωμά, παρουσιάζοντας προϊόντα βασισμένα στο μέλι.

Μάλιστα, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλει συχνά τη δουλειά του και τη συμμετοχή του στην επιχείρηση.