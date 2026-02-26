Εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα: Βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας

Εντοπίστηκε στη Γερμανία η 16χρονη Λόρα που είχε εξαφανιστεί εδώ και 1,5 μήνα, όταν το έσκασε από το σπίτι της στην Πάτρα.

Υπενθυμίζεται ότι το κορίτσι εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου, ενώ αργότερα μαθεύτηκε πως την ίδια μέρα ταξίδεψε στο Βερολίνο με την αεροπορική εταιρία Lufthansa, όπως έχει επιβεβαιώσει και η αστυνομία. Στη Γερμανία ζει ο ετεροθαλής αδερφός της.

Σήμερα, Πέμπτη 26/2 η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε επίσημα για τον εντοπισμό της ανήλικης ενώ είναι εν αναμονή περισσότερων πληροφοριών για το πού αλλά και με ποιους ήταν μαζί η 16χρονη. Προς το παρόν βρίσκεται στα χέρια των γερμανικών αρχών και συγκεκριμένα σε κάποια δομή.

Είναι καλά στην υγεία της, ενώ για τις εξελίξεις έχει ενημερωθεί και η οικογένειά της. Αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες με στόχο την επιστροφή της 16χρονης πίσω στην Ελλάδα.

Το χρονικό της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα

Ήταν 8 Γενάρη όταν η 16χρονη έφυγε με ένα ταξί από το Ρίο κι έφτασε μέχρι την Αθήνα. Καταγράφηκε σε βίντεο να περιπλανιέται στην περιοχή του Ζωγράφου, ενώ στη συνέχεια - σύμφωνα με πληροφορίες - κατευθύνθηκε προς την Ομόνοια.

Από εκεί αγόρασε εισιτήριο και νωρίς το απόγευμα της ίδιας ημέρας έφυγε για Γερμανία αεροπορικώς. Η εξαφάνιση δηλώθηκε δύο ώρες μετά την απογείωση του αεροπλάνου της.

Σημειώνεται ότι η Λόρα με αριστοτεχνικό τρόπο είχε καταφέρει να κλείσει αεροπορικό εισιτήριο με ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης, χρησιμοποιώντας μάλιστα το όνομα της Ουκρανής ηθοποιού Ιρίνα Μέλνικ.

Στις 9 Φεβρουαρίου εντοπίστηκε στίγμα του κινητού της Λόρα στο Βερολίνο