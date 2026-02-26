Εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα: Βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας

Ενημερώθηκε επίσημα η ΕΛΑΣ

Εντοπίστηκε στη Γερμανία η Λόρα / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 16χρονη Λόρα, που είχε εξαφανιστεί από την Πάτρα, εντοπίστηκε στη Γερμανία και είναι στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας.
  • Εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου και ταξίδεψε στο Βερολίνο με Lufthansa την ίδια ημέρα.
  • Η Λόρα είναι καλά στην υγεία της και βρίσκεται σε δομή, με την οικογένειά της να έχει ενημερωθεί.
  • Αναμένονται διαδικασίες για την επιστροφή της στην Ελλάδα.
  • Είχε χρησιμοποιήσει κρυπτογραφημένο email για να κλείσει το αεροπορικό εισιτήριο με ψευδώνυμο.

Εντοπίστηκε στη Γερμανία η 16χρονη Λόρα που είχε εξαφανιστεί εδώ και 1,5 μήνα, όταν το έσκασε από το σπίτι της στην Πάτρα.

Υπενθυμίζεται ότι το κορίτσι εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου, ενώ αργότερα μαθεύτηκε πως την ίδια μέρα ταξίδεψε στο Βερολίνο με την αεροπορική εταιρία Lufthansa, όπως έχει επιβεβαιώσει και η αστυνομία. Στη Γερμανία ζει ο ετεροθαλής αδερφός της. 

Σήμερα, Πέμπτη 26/2 η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε επίσημα για τον εντοπισμό της ανήλικης ενώ είναι εν αναμονή περισσότερων πληροφοριών για το πού αλλά και με ποιους ήταν μαζί η 16χρονη. Προς το παρόν βρίσκεται στα χέρια των γερμανικών αρχών και συγκεκριμένα σε κάποια δομή. 

Εξαφάνιση Λόρα: Εντοπίστηκε σήμα από το κινητό της στο Βερολίνο

Είναι καλά στην υγεία της, ενώ για τις εξελίξεις έχει ενημερωθεί και η οικογένειά της. Αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες με στόχο την επιστροφή της 16χρονης πίσω στην Ελλάδα. 

Το χρονικό της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα

Ήταν 8 Γενάρη όταν η 16χρονη έφυγε με ένα ταξί από το Ρίο κι έφτασε μέχρι την Αθήνα. Καταγράφηκε σε βίντεο να περιπλανιέται στην περιοχή του Ζωγράφου, ενώ στη συνέχεια - σύμφωνα με πληροφορίες - κατευθύνθηκε προς την Ομόνοια. 

Από εκεί αγόρασε εισιτήριο και νωρίς το απόγευμα της ίδιας ημέρας έφυγε για Γερμανία αεροπορικώς. Η εξαφάνιση δηλώθηκε δύο ώρες μετά την απογείωση του αεροπλάνου της. 

Εξαφάνιση Λόρα: Γιατί δεν έχει καταχωρηθεί στη γερμανική λίστα αγνοούμενων

Σημειώνεται ότι η Λόρα με αριστοτεχνικό τρόπο είχε καταφέρει να κλείσει αεροπορικό εισιτήριο με ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης, χρησιμοποιώντας μάλιστα το όνομα της Ουκρανής ηθοποιού Ιρίνα Μέλνικ.

Στις 9 Φεβρουαρίου εντοπίστηκε στίγμα του κινητού της Λόρα στο Βερολίνο

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
