Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.02.26 , 22:14 Θεσσαλονίκη: Διαδοχικές Διαρρήξεις Μέσα Σε Μία Νύχτα Από Το Ίδιο Άτομο
25.02.26 , 22:11 Η στιγμή που συνετρίβη τουρκικό F-16 δίπλα σε αυτοκινητόδρομο
25.02.26 , 22:05 Τροχαία Σε Πέραμα, Οινόη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας & Συγγρού
25.02.26 , 21:48 Κώστας Δόξας: Τα πρώτα λόγια μετά την καταδικαστική απόφαση
25.02.26 , 21:39 Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Χρήστος Μάστορας: Ερωτευμένοι στο Ντουμπάι
25.02.26 , 21:30 MasterChef: Το ζητούμενο της ομαδικής δοκιμασίας και η ακρίβεια χρόνου
25.02.26 , 21:22 Μητσοτάκης: Οι Εβρίτες κράτησαν την Ελλάδα και την Ευρώπη όρθια
25.02.26 , 21:20 MasterChef Γιώργος: «Το έχουν κάνει show, άλλο που δεν ήθελαν»
25.02.26 , 21:07 Ζάκυνθος: Στο Star η γιαγιά του βρέφους - «Το παιδί προχώρησε σε σήψη»
25.02.26 , 20:44 Ζάκυνθος: Τι λέει η παιδίατρος - «Δήλωσε αναρρωτική στις 8 το βράδυ»
25.02.26 , 20:04 H πιθανή επίθεση ΗΠΑ στο Ιράν - Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα
25.02.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος δυσκολεύτηκε στη Φυσική - Εσύ τι θα κάνεις;
25.02.26 , 19:43 Τύρναβος Λάρισας: 43χρονος έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων
25.02.26 , 19:17 Μεγάλες καθυστερήσεις από τα ΕΛΤΑ σε επιδόματα ανέργων
25.02.26 , 19:01 Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Βραδινή έξοδος στον Χάρη Βαρθακούρη
Άση Μπήλιου: Τύχη από εκεί που δεν το περιμένουμε – Ποια ζώδια ευνοούνται
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο
Σπυροπούλου: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις σε κυριακάτικη έξοδο με φίλες
Ζάκυνθος: Τι λέει η παιδίατρος - «Δήλωσε αναρρωτική στις 8 το βράδυ»
Πρόβλημα υγείας για τον Νίκο Μακρόπουλο - Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Ζει ήδη σαν παντρεμένη με τον σύντροφό της»
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: «Απόδραση» στην Κωνσταντινούπολη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού ταξίδεψαν στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας με τον γιο τους.
  • Το ζευγάρι διαθέτει σπίτι στην Πάτμο και απολαμβάνει μικρές αποδράσεις στο νησί.
  • Ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, μοιράστηκαν φωτογραφίες από την Πάτμο στα social media, ευχόμενοι 'Καλή Σαρακοστή'.
  • Οι διαδικτυακοί τους φίλοι αντέδρασαν με ευχές για 'καλή Σαρακοστή'.
  • Η Τζένη Μπαλατσινού αναφέρθηκε σε δύσκολες εμπειρίες από την εφηβεία της σε αθλητικό σχολείο στη Γαλλία.

Στην Πάτμο ταξίδεψαν για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας ο Βασίλης Κικίλας και η Τζένη Μπαλατσινού μαζί με τον γιο τους!

Το ζευγάρι έχει δικό του σπίτι στο νησί της Αποκάλυψης και φροντίζει με κάθε ευκαιρία να κάνει μικρές αποδράσεις στο ησυχαστήριό του.

Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!

Με αφορμή το τριήμερο, ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού πέρασαν τις ημέρες τους χαλαρώνοντας και απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.

Μάλιστα, τόσο ο Βασίλης Κικίλιας όσο και η Τζένη Μπαλατσινού έκαναν ανήμερα την Καθαρά Δευτέρα αναρτήσεις στα social media με φωτογραφίες από τον αγαπημένο τους τόπο.

«Καλή Σαρακοστή», έγραψαν ως λεζάντες στις αναρτήσεις τους ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού.

Στις φωτογραφίες απεικονίζονται κάποια υπέροχα σημεία της Πάτμου. Kαι κάτω από τις αναρτήσεις τους οι διαδικτυακοί τους έσπευσαν να τους στείλουν τις ευχές τους για «καλή Σαρακοστή». 

«Από τα 12 έως τα 17 έμεινα εσωτερική σε ένα αθλητικό σχολείο στη Γαλλία. Αν σκεφτώ ότι 12 ετών έφυγα και πήγα να μείνω μόνη μου σε ένα σχολείο όπου κάναμε 8 ώρες προπόνηση και διάβαζα δι’ αλληλογραφίας τα σχολικά μαθήματα, αντιλαμβάνομαι ότι ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο όμως τότε δεν συνειδητοποιούσα. Το έβλεπα σαν περιπέτεια και ήμουν πολύ περήφανη για τον εαυτό μου.
Από την άλλη, ήταν αφόρητη η μοναξιά. Τώρα το καταλαβαίνω, που γυρίζω πίσω. Μου έδωσε πολλά καλά όλο αυτό: να είμαι ανεξάρτητη, αν αναπτύσσω την κρίση μου. Σκληραγωγήθηκα με τον καλό τρόπο», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της για τη ζωή της η Τζένη Μπαλατσινού.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top