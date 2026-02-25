Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Στην Πάτμο ταξίδεψαν για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας ο Βασίλης Κικίλας και η Τζένη Μπαλατσινού μαζί με τον γιο τους!

Το ζευγάρι έχει δικό του σπίτι στο νησί της Αποκάλυψης και φροντίζει με κάθε ευκαιρία να κάνει μικρές αποδράσεις στο ησυχαστήριό του.

Με αφορμή το τριήμερο, ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού πέρασαν τις ημέρες τους χαλαρώνοντας και απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.

Μάλιστα, τόσο ο Βασίλης Κικίλιας όσο και η Τζένη Μπαλατσινού έκαναν ανήμερα την Καθαρά Δευτέρα αναρτήσεις στα social media με φωτογραφίες από τον αγαπημένο τους τόπο.

«Καλή Σαρακοστή», έγραψαν ως λεζάντες στις αναρτήσεις τους ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού.

Στις φωτογραφίες απεικονίζονται κάποια υπέροχα σημεία της Πάτμου. Kαι κάτω από τις αναρτήσεις τους οι διαδικτυακοί τους έσπευσαν να τους στείλουν τις ευχές τους για «καλή Σαρακοστή».

«Από τα 12 έως τα 17 έμεινα εσωτερική σε ένα αθλητικό σχολείο στη Γαλλία. Αν σκεφτώ ότι 12 ετών έφυγα και πήγα να μείνω μόνη μου σε ένα σχολείο όπου κάναμε 8 ώρες προπόνηση και διάβαζα δι’ αλληλογραφίας τα σχολικά μαθήματα, αντιλαμβάνομαι ότι ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο όμως τότε δεν συνειδητοποιούσα. Το έβλεπα σαν περιπέτεια και ήμουν πολύ περήφανη για τον εαυτό μου.

Από την άλλη, ήταν αφόρητη η μοναξιά. Τώρα το καταλαβαίνω, που γυρίζω πίσω. Μου έδωσε πολλά καλά όλο αυτό: να είμαι ανεξάρτητη, αν αναπτύσσω την κρίση μου. Σκληραγωγήθηκα με τον καλό τρόπο», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της για τη ζωή της η Τζένη Μπαλατσινού.

