Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος δυσκολεύτηκε στη Φυσική - Εσύ τι θα κάνεις;

Αν και εύστοχος στα γράμματα, ο παίκτης δεν έλυσε τον γρίφο

STAR.GR
Media
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 25/2/2026, ο Γιώργος έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Φυσική», με γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Γιώργος προσπάθησε με τα γράμματα Μ, Ν, Ρ και το φωνήεν Ι.
  • Παρά τις σωστές επιλογές, δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.
  • Η Νατάσα Κουβελά ανακοίνωσε την κατηγορία και ο Πέτρος Πολυχρονίδης τον κάλεσε στον τελικό.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 25/2/2026 στο Star, ο Γιώργος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Ο Τάσος δε βρήκε το «Πριν και μετά» - Εσύ;

Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος δυσκολεύτηκε στη Φυσική - Εσύ τι θα κάνεις;

Η κατηγορία ήταν «Φυσική» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Ν και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος δυσκολεύτηκε στη Φυσική - Εσύ τι θα κάνεις;

Παρά την ευστοχία του στα γράμματα, δεν έλυσε τον γρίφο.

Τροχός της Τύχης: Η Θώμη δε βρήκε το «Πάνε πακέτο» - Εσύ τι θα κάνεις;

Εσύ θα τα πας καλύτερα στη Φυσική; 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
