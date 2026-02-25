Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος δυσκολεύτηκε στη Φυσική - Εσύ τι θα κάνεις;

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 25/2/2026 στο Star, ο Γιώργος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Φυσική» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Ν και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Παρά την ευστοχία του στα γράμματα, δεν έλυσε τον γρίφο.

Εσύ θα τα πας καλύτερα στη Φυσική;

