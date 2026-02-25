Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος δυσκολεύτηκε στη Φυσική - Εσύ τι θα κάνεις;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 25/2/2026 στο Star, ο Γιώργος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Τροχός της Τύχης: Ο Τάσος δε βρήκε το «Πριν και μετά» - Εσύ;
Η κατηγορία ήταν «Φυσική» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Ν και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.
Παρά την ευστοχία του στα γράμματα, δεν έλυσε τον γρίφο.
Τροχός της Τύχης: Η Θώμη δε βρήκε το «Πάνε πακέτο» - Εσύ τι θα κάνεις;
Εσύ θα τα πας καλύτερα στη Φυσική;
Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της ΤύχηςΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.