Άση Μπήλιου: Τύχη από εκεί που δεν το περιμένουμε – Ποια ζώδια ευνοούνται

«Εδώ είμαστε, Stars System, και αυτό το μεσημέρι Σαββάτου, με μία από τις πιο τυχερές όψεις, ουσιαστικά την πιο τυχερή όψη του Φεβρουαρίου, που το σύμπαν κάπως συντονίστηκε και μας τη χαρίζει απλόχερα μέσα σε αυτό εδώ το Σαββατοκύριακο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το τυχερό τρίγωνο Αφροδίτης – Δία

Η αστρολόγος στάθηκε στο τρίγωνο της Αφροδίτης με τον Δία, εξηγώντας πως πρόκειται για μια σπάνια και ιδιαίτερα θετική όψη: «Αναφέρομαι φυσικά στο τρίγωνο της Αφροδίτης με το Δία, ένα τρίγωνο που συνδέει τους δύο ευεργέτες πλανήτες της παραδοσιακής αστρολογίας».

Και συνέχισε: «Αυτό μου δίνει έτσι ας πούμε τη σιγουριά ότι αν μη τι άλλο αυτό το τριήμερο της Αποκριάς θα είναι όμορφο και για τους περισσότερους πάρα πολύ ευχάριστο».

Η Αφροδίτη βρίσκεται στους Ιχθύες και ο Δίας στον Καρκίνο, και όπως εξήγησε η Άση Μπήλιου, πρόκειται για τις καλύτερες δυνατές θέσεις τους: «Στις θέσεις ζωδιακά, στις καλύτερες θέσεις που θα μπορούσαν να έχουν στο ζωδιακό και συνδέονται με μια πολύ αρμονική όψη».

Το αποτέλεσμα; «Με την Αφροδίτη ουσίας και το Δία ουσίας η τύχη μπορεί να έρθει από εκεί που δεν το περιμένουμε». Μάλιστα, η επιρροή της όψης δεν περιορίζεται σε μία ημέρα: «Αύριο ολοκληρώνεται η όψη, ουσιαστικά επηρεάζει ήδη και θα επηρεάζει και την Καθαρά Δευτέρα».

Πρόκειται για μια συγκυρία που, όπως είπε, «μας δημιουργεί την ανάγκη περισσότερο τα συναισθήματά μας, τις επιθυμίες μας, να έχουμε τυχερές συναντήσεις, γνωριμίες σε ερωτικό επίπεδο επίσης, αλλά και κέρδη σε οικονομικό επίπεδο».

Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι «Καρκίνος, Σκορπιός και Ιχθύες του δεύτερου δεκαημέρου», ενώ θετικές εξελίξεις μπορούν να δουν και «Ταύροι, Παρθένοι και Αιγόκεροι», ειδικά αν έχουν ωροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες στα συγκεκριμένα ζώδια.

Στη σκιά του ανάδρομου Ερμή

Ωστόσο, το κλίμα αλλάζει από τα τέλη του μήνα, καθώς ο Ερμής ετοιμάζεται να γυρίσει σε ανάδρομη πορεία στους Ιχθύες από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 21 Μαρτίου.

Όπως επεσήμανε: «Είναι η πρώτη ανάδρομη φαινομενικά πορεία για τον Ερμή στο ζώδιο των Ιχθύων. Θα ξεκινήσει την καινούρια εβδομάδα από τις 26 του μηνός, καταλαβαίνετε όμως, και πιο πριν αρχίζει να μας κάνει νερά».

Ήδη από τις 11 Φεβρουαρίου βρίσκεται στη «σκιά» της ανάδρομης πορείας του, γεγονός που μπορεί να φέρνει μικρές δυσκολίες. «Μας κάνει νερά στην επικοινωνία, στις μετακινήσεις και σε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τα θέματα που κυβερνά ο Ερμής», ανέφερε.

Και διευκρίνισε: «Ο Ερμής κυβερνά την καθημερινότητά μας, τις επαφές μας, τις μετακινήσεις μας, τα μεταφορικά μέσα, τα μέσα επικοινωνίας. Οπότε το αλαλούμ μάλλον δεν θα το γλιτώσουμε από τις 26 του μηνός μέχρι τις 21 Μαρτίου».

Παρόλα αυτά, υπάρχει και μια θετική νότα: «Το θετικό είναι ότι δεν πέφτει πάνω σε Κρόνους, σε Ποσειδώνες όπως έπεφτε τα προηγούμενα χρόνια όταν ήταν ανάδρομος σε αυτό το ζώδιο. Οπότε ναι, είναι σχετικά, σχετικά πάντα, κάπως πιο ελαφρύς».

Τι πρέπει να προσέξουμε

Η συμβουλή της Άσης Μπήλιου είναι σαφής: περισσότερη προσοχή σε πρακτικά ζητήματα. «Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και με τα μέσα επικοινωνίας, τα μηνύματα που στέλνουμε, με το μεταφορικό μας μέσο».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ασφάλεια προσωπικών δεδομένων: «Δηλαδή δεν το συζητώ για δεδομένα, για κωδικούς. Όλα αυτά θα πρέπει να σιγουρέψετε πριν τις 26 του μήνα ότι είναι πάρα πολύ ασφαλή».

Παράλληλα, προέτρεψε τους τηλεθεατές να εξετάσουν τη θέση του Δία στο προσωπικό τους ωροσκόπιο: «Ανάλογα με τον οίκο που φιλοξενεί το Δία στον δικό σας θεματολογικό χάρτη, μπορείτε να δείτε και ποιοι τομείς ευνοούνται περισσότερο στη ζωή σας».

Ένα τριήμερο, λοιπόν, γεμάτο τύχη και ευκαιρίες, πριν μπούμε σε μια περίοδο όπου η υπομονή, η προσοχή και η σωστή οργάνωση θα είναι το «κλειδί».

