Κακοκαιρία Λήμνος: Aκατάλληλο το νερό της βρύσης στη Μύρινα

Καταστροφές και προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης

Ελλαδα
Λήμνος: Καταστροφές και προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης μετά την κακοκαιρία που έπληξε τη Μύρινα/ ρεπορτάζ Αλέξανδρου Γύγου στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μεγάλη καταστροφή στη Λήμνο λόγω κακοκαιρίας, με τη Μύρινα να πλήττεται σοβαρά.
  • Το νερό της βρύσης στη Μύρινα κρίθηκε ακατάλληλο για πόση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου.
  • Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, παρασύροντας αυτοκίνητα και φερτά υλικά.
  • Η δήμαρχος Ελεονώρα Γεώργα περιέγραψε τις συνθήκες ως πολύ δύσκολες και εκτός ανθρώπινων δυνατοτήτων.
  • Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, με κατοίκους να προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν.

Με το πρώτο φως της ημέρας, φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής στη Λήμνο, μετά τη σαρωτική κακοκαιρία που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στη Μύρινα. Μάλιστα, επηρεάστηκε και το δίκτυο ύδρευσης καθιστώντας το νερό της βρύσης ακατάλληλο για πόση. 

Κακοκαιρία Λήμνος: Καταστροφές και προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Κακοκαιρία Λήμνος: Καταστροφές και προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Το βράδυ της Παρασκευής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, παρασύροντας φερτά υλικά και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Κακοκαιρία: Έντονα φαινόμενα και σήμερα- Μήνυμα 112 & καταστροφές στη Λήμνο

Ο ποταμός της Αγίας Τριάδας υπερχείλισε. Η έντονη βροχόπτωση μέσα σε λίγες ώρες μετέτρεψε σε «λίμνη» την περιοχή. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ ήχησε και το 112 για τους κατοίκους. 

Κακοκαιρία Λήμνος: Καταστροφές και προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Κακοκαιρία Λήμνος: Καταστροφές και προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

«Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη που προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι είναι έξω από τις ανθρώπινες δυνατότητες από το πρωί», είπε η δήμαρχος του νησιού, Ελεονώρα Γεώργα στον ΛΗΜΝΟΣ FM100.

Κακοκαιρία Λήμνος: Καταστροφές και προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Κακοκαιρία Λήμνος: Καταστροφές και προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν και οι κάτοικοι με σκούπες, φαράσια και λάστιχα στα χέρια προσπαθούσαν να σώσουν ότι απέμεινε. 
Στην Ατσική Λήμνου, ένα από τα κεφαλοχώρια του νησιού, χωράφια και μεγάλες εκτάσεις ανάμεσα σε σπίτια έχουν γίνει απέραντη λίμνη.

Κακοκαιρία Λήμνος: Καταστροφές και προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Κακοκαιρία Λήμνος: Καταστροφές και προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Λήμνος: Ακατάλληλο το νερό της βρύσης μετά την κακοκαιρία

Η κακοκαιρία είχε επιπτώσεις και στο δίκτυο ύδρευσης της Μύρινας. Ο Δήμος Λήμνου ανακοίνωσε ότι το νερό κρίθηκε ακατάλληλο για πόση, καλώντας τους κατοίκους: «Να μην το χρησιμοποιούν για κατανάλωση ή παρασκευή τροφίμων».
 

