Κακοκαιρία Λήμνος: Aκατάλληλο το νερό της βρύσης στη Μύρινα

Λήμνος: Καταστροφές και προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης μετά την κακοκαιρία που έπληξε τη Μύρινα/ ρεπορτάζ Αλέξανδρου Γύγου στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσων του Star

Με το πρώτο φως της ημέρας, φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής στη Λήμνο, μετά τη σαρωτική κακοκαιρία που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στη Μύρινα. Μάλιστα, επηρεάστηκε και το δίκτυο ύδρευσης καθιστώντας το νερό της βρύσης ακατάλληλο για πόση.

Το βράδυ της Παρασκευής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, παρασύροντας φερτά υλικά και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ο ποταμός της Αγίας Τριάδας υπερχείλισε. Η έντονη βροχόπτωση μέσα σε λίγες ώρες μετέτρεψε σε «λίμνη» την περιοχή. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ ήχησε και το 112 για τους κατοίκους.

«Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη που προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι είναι έξω από τις ανθρώπινες δυνατότητες από το πρωί», είπε η δήμαρχος του νησιού, Ελεονώρα Γεώργα στον ΛΗΜΝΟΣ FM100.

Σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν και οι κάτοικοι με σκούπες, φαράσια και λάστιχα στα χέρια προσπαθούσαν να σώσουν ότι απέμεινε.

Στην Ατσική Λήμνου, ένα από τα κεφαλοχώρια του νησιού, χωράφια και μεγάλες εκτάσεις ανάμεσα σε σπίτια έχουν γίνει απέραντη λίμνη.

Λήμνος: Ακατάλληλο το νερό της βρύσης μετά την κακοκαιρία

Η κακοκαιρία είχε επιπτώσεις και στο δίκτυο ύδρευσης της Μύρινας. Ο Δήμος Λήμνου ανακοίνωσε ότι το νερό κρίθηκε ακατάλληλο για πόση, καλώντας τους κατοίκους: «Να μην το χρησιμοποιούν για κατανάλωση ή παρασκευή τροφίμων».

