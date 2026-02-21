Πάτρα: Νεκρός ο 44χρονος που αγνοούταν- Είχε πάει για ψάρεμα με τον γιο του

Η σορός εντοπίστηκε αρκετά μέτρα μακριά από την ακτή

Ελλαδα
Τραγική κατάληξη για τον 44χρονο ερασιτέχνη ψαρά που αγνοούταν/ ρεπορτάζ Άρη Λάμπου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός βρέθηκε ο 44χρονος ερασιτέχνης ψαράς που αγνοούνταν στην περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου στην Αχαΐα.
  • Η σορός του εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου στον Πατραϊκό κόλπο, αρκετά μέτρα μακριά από την ακτή.
  • Είχε πάει για ψάρεμα με τον 13χρονο γιο του, ο οποίος ειδοποίησε τη μητέρα του όταν ο πατέρας του παρασύρθηκε από ρεύμα.
  • Η επιχείρηση διάσωσης συντονίστηκε από το ΕΚΣΕΔ με συμμετοχή του Λιμενικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.
  • Ο 44χρονος ήταν πατέρας τριών παιδιών.

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 44χρονου ερασιτέχνη ψαρά που αγνοούταν στην περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου στην Αχαΐα, από χθες το απόγευμα. Η σορός του βρέθηκε στον Πατραϊκό κόλπο αρκετά μέτρα μακριά από την ακτή, το πρωί του Σαββάτου.

Tραγική κατάληξη για τον 44χρονο ερασιτέχνη ψαρά που αγνοούταν στην Πάτρα

Tραγική κατάληξη για τον 44χρονο ερασιτέχνη ψαρά που αγνοούταν στην Πάτρα

Ο άτυχος άνδρας είχε πάει για ψάρεμα με τον 13χρονο γιο του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, φέρεται να αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα με τον εξοπλισμό του και να μπήκε στο νερό για να το αποκαταστήσει. Φαίνεται όμως, πως παρασύρθηκε από κάποιο ρεύμα και δεν μπόρεσε να βγει από το νερό. Το αγόρι ειδοποίησε αμέσως τη μητέρα του και στη συνέχεια ενημερώθηκε το Λιμενικό.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είχε συντονιστεί από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και συμμετείχαν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και όχημα του Λιμενικού από ξηράς. Οι έρευνες επικεντρώνονταν τόσο στο ύψος του νέου λιμανιού και κάτω από τον Γλαύκο όσο και στην παράκτια ζώνη γύρω από τις εκβολές.

Tραγική κατάληξη για τον 44χρονο ερασιτέχνη ψαρά που αγνοούταν στην Πάτρα

Tραγική κατάληξη για τον 44χρονο ερασιτέχνη ψαρά που αγνοούταν στην Πάτρα

Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε η σορός εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Ο 44χρονος ήταν πατέρας τριών παιδιών, σύμφωνα με το thebest.gr.

