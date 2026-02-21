Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μάλλον ό,τι κι αν κάνω δεν αρέσω στον Γιώργο Λιάγκα

Η απάντηση για τη «μεταμόρφωση» σε Akyla

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απάντησε με χιούμορ στα σχόλια του Γιώργου Λιάγκα για το AI βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλώνοντας ότι δεν του αρέσει.
  • Σχολίασε τη φετινή Eurovision, εκφράζοντας θαυμασμό για την παρέα των συμμετεχόντων και τη συγκινητική στιγμή με τη μητέρα του Akyla.
  • Ο Αρναούτογλου εμφανίστηκε ως Akylas στο The 2Night Show, ερμηνεύοντας το «Ferto» και μεταφέροντας την ατμόσφαιρα της Eurovision.
  • Είχε προηγουμένως υποδυθεί την Πυθία στο Αλ Τσαντίρ Νιουζ, κερδίζοντας θετικά σχόλια από το κοινό.

Με μια ατάκα όλο χιούμορ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου  απάντησε στα σχόλια του Γιώργου Λιάγκα σχετικά με το AI βίντεο που κυκλοφορεί και παρουσιάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκης σε ρόλο «Akyla», το οποίο  σύμφωνα με τον Λιάγκα ήταν καλύτερο από τη δική του μίμηση.

«Μάλλον ό,τι κι αν κάνω δεν αρέσω στον Γιώργο Λιάγκα με τίποτα. Πρέπει να είναι ίσως ο μοναδικός που δεν του άρεσε. Το καταλαβαίνω όμως, γούστα είναι αυτά», σχολίασε με αυτοσαρκασμό και ψυχραιμία ο γνωστός παρουσιαστής του ΑΝΤ1 στην κάμερα της εκπομπής Ραντεβού το ΣΚ.

Παράλληλα, η συζήτηση στράφηκε στη φετινή Eurovision και στον φετινό εθνικό τελικό της Eurovision Song Contest.

«Ο Akylas είναι υπέροχος, φανταστικός. Ήταν κάτι τόσο γλυκό και μοναδικό αυτό που ζήσαμε αυτή τη φορά. Ήταν κάτι τόσο όμορφο που τα παιδιά ήταν μια παρέα. Πέρα από το ότι ο καθένας στενοχωρήθηκε γιατί είχε το όνειρό του να βρεθεί στη Eurovision, αλλά στο τέλος δείξανε όλοι μαζί τέτοια κατανόηση και τέτοια αγάπη. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα όλο αυτό, με αυτή τη γλύκα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συγκινητική στιγμή με τη μητέρα του Akyla: «Το στιγμιότυπο με τη μητέρα του ήταν κάτι πολύ μοναδικό και προσωπικό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι αυτές οι σχέσεις που είναι τόσο γλυκές και μοναδικές. Γι’ αυτό και λέω σε όλο τον κόσμο, το έλεγα και πριν χάσω τη μητέρα μου… Αν έρθει η στιγμή της απώλειας λέμε όλοι μακάρι να ξαναχτυπούσε το τηλέφωνο».

Ο…Αkylas Γρηγόρης Αρναούτογλου

Θυμίζουμε ότι τα μεσάνυχτα της Κυριακής 15/2, στο The 2Night Show, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εμφανίστηκε όπως ο Akylas στο επίσημο βίντεο κλιπ των υποψήφιων τραγουδιών, ερμηνεύοντας το «Ferto».

Μεταμορφώθηκε σε Akyla ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Ο παρουσιαστής αντέγραψε τόσο το στιλ όσο και τις κινήσεις του τραγουδιστή, μεταφέροντας στους τηλεθεατές την ατμόσφαιρα του κλιπ και μετατρέποντας το πλατό σε μια μικρή, απολαυστική… Eurovision.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μάς δείχνει το υποκριτικό του ταλέντο, αφού λίγες μέρες πριν πήρε το βάπτισμα του πυρός στο Αλ Τσαντίρ Νιουζ. Εκεί υποδύθηκε την Πυθία, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό, που δεν πρόσεξε καν ότι κάποια στιγμή ξέχασε τα λόγια του.
 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
AKYLAS
 |
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ ΣΚ
