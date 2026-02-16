Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»

Από την ημέρα που βγήκε στον αέρα, το «Ferto» προκάλεσε αίσθηση, με το ελληνικό κοινό να δείχνει από την πρώτη στιγμή την αγάπη του μέσα από τα social media, όπου έγινε viral σχεδόν αμέσως.

Αποκορύφωμα ήταν ο εθνικός τελικός, όπου ο κόσμος ψήφισε το τραγούδι του Akyla, για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Το φαινόμενο Akyla απασχόλησε πρόσφατα και έναν από τους πιο αναγνωρισμένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης: τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής 15/2, στο The 2Night Show, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εμφανίστηκε όπως ο Akylas στο επίσημο βίντεο κλιπ των υποψήφιων τραγουδιών, ερμηνεύοντας το «Ferto».

Ο παρουσιαστής αντέγραψε τόσο το στιλ όσο και τις κινήσεις του τραγουδιστή, μεταφέροντας στους τηλεθεατές την ατμόσφαιρα του κλιπ και μετατρέποντας το πλατό σε μια μικρή, απολαυστική… Eurovision.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μάς δείχνει το υποκριτικό του ταλέντο, αφού λίγες μέρες πριν πήρε το βάπτισμα του πυρός στο Αλ Τσαντίρ Νιουζ. Εκεί υποδύθηκε την Πυθία, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό, που δεν πρόσεξε καν ότι κάποια στιγμή ξέχασε τα λόγια του.

