Την ενοχή του πατέρα Αντωνίου και άλλων 4 κατηγορουμένων ζητά η εισαγγελέας

Για κακοποιήσεις παιδιών - «Δεν γίνεται να μην ήξερε»

Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Ιntime
Την καταδίκη του πατέρα Αντωνίου και των τεσσάρων συγκατηγορουμένων του στη δίκη της «Κιβωτού» ζήτησε η εισαγγελέας / Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την ενοχή του ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου» πατρός Αντώνιου και τεσσάρων ακόμα κατηγορουμένων για την υπόθεση κακοποιητικών συμπεριφορών που κατήγγειλαν φιλοξενούμενοι σε δομές της ΜΚΟ, πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Παναγιώτα Συμιγιάννη.

Πατήρ Αντώνιος: Βασικός Μάρτυρας Διαψεύδει Τις Κατηγορίες - Video

Η εισαγγελική λειτουργός μετά από μία αγόρευση για την υπόθεση που αφορά βαριές σωματικές και συναισθηματικές κακοποιήσεις, με χειροδικίες, σκληρές εργασίες και τιμωρίες απομόνωσης στις δομές της Κιβωτού σε Βόλο, Αθήνα και Χίο, ζήτησε την ενοχή των κατηγορούμενων για την πλειονότητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν.

Η εισαγγελική λειτουργός αναφερόμενη στον πατέρα Αντώνιο, ανέφερε:

«Ήταν το πρόσωπο της Κιβωτού, το πρόσωπο αναφοράς. Όλα περνούσαν από το χέρι του, τίποτα δεν γινόταν αν δεν το ήξερε» είπε, επικαλούμενη μαρτυρικές καταθέσεις. «Αποφάσιζε για όλα στην Κιβωτό του Κόσμου. Πρόκειται για το εν τοις πράγμασι κεντρικό πρόσωπο και τον ηγέτη της Κιβωτού του Κόσμου» τόνισε.

Η εισαγγελέας ζήτησε να κριθεί ένοχος ο πατέρας Αντώνιος για ηθική αυτουργία σε συγκεκριμένα περιστατικά που όπως τόνισε, αποδείχθηκαν: «ο πρώτος κατηγορούμενος γνώριζε την επικίνδυνη συμπεριφορά που είχαν επιδείξει οι συγκατηγορούμενοί του» σημείωσε αναφερόμενη σε συγκεκριμένο γεγονός.

Η εισαγγελέας ζήτησε για επιμέρους κατηγορίες, την αθώωση των κατηγορούμενων σχετικά με καταγγελλόμενα περιστατικά στη δομή της Χίου. Για δύο κατηγορούμενους που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δομή, πρότεινε την πλήρη απαλλαγή τους.

Η εισαγγελέας αναφέρθηκε εκτενώς σε αναφερόμενο περιστατικό παρατεταμένης απομόνωσης ανηλίκου στη δομή του Άνω Βόλου. Το παιδί προηγουμένως είχε κατατηγορηθεί για κλοπή. «Προκειται για περιστατικό που προκάλεσε ψυχικό πόνο στον ανήλικο. Πρόκειται για ένα ακραίο μέτρο στο συμμετείχε η διευθύντρια της οργάνωσης και ο παιδαγωγός αλλά λόγο είχε και ο πατέρας Αντώνιος. Ασκούσε επιρροή και είχε γνώση όλων των ληφθέντων μέτρων σωφρονισμού».

Ενοχή ζήτησε επίσης και για περιστατικό ξυλοδαρμού του ίδιου ανηλίκου κρίνοντας ότι το δικαστήριο πρέπει να τους αποδώσει σωματική βλάβη κατά συναυτουργία ενώ για έναν εξ αυτών ζήτησε να κριθεί ένοχος και για απειλή. Παράλληλα ζήτησε για τη διευθύντρια της δομής να κηρυχθεί ένοχη και για έκθεση.

Η εισαγγελική λειτουργός αναφέρθηκε επίσης σε ακόμα ένα περιστατικό ξυλοδαρμού πέντε ανήλικων φιλοξενούμενων στο χώρο του οινοποιείου δομής . «Το αδίκημα τελέστηκε», είπε ζητώντας να κηρυχθούν ένοχοι οι κατηγορούμενοι για απλή σωματική βλάβη και απειλή, κατά περίπτωση, όπως κατηγορούνται.

Πρωτόδικα ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες), ενώ τέσσερις συνεργάτες του, είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 17 έως 40 μήνες. Σε τρεις καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή ενώ για τον πατέρα Αντώνιο και ένα ακόμα καταδικασθέντα, η ποινή μετατράπηκε προς δέκα ευρώ ημερησίως.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
