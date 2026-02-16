Εκνευρισμένη η Καινούργιου: «Με ηρεμία από πάνω. Μη με τσιτώσετε τώρα... »

Ο καβγάς του Μαυρίκιου Μαυρικίου με τους συνεργάτες της παρουσιάστριας

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου εμφανίστηκε εκνευρισμένος στην εκπομπή "Super Κατερίνα" λόγω διαφωνίας με τους συνεργάτες της παρουσιάστριας.
  • Η Κατερίνα Καινούργιου ζήτησε ηρεμία από το κοντρόλ πριν την ζωντανή σύνδεση.
  • Ο Μαυρίκιος αποφάσισε να μην μιλήσει και πρότεινε να συναντηθούν ξανά την επόμενη μέρα.
  • Η Καινούργιου απολογήθηκε για τη συμπεριφορά των συνεργατών της και συμφώνησε να μιλήσουν αργότερα.

Φανερά εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα» μέσα από ζωντανή σύνδεση. 

Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν καλεσμένος για να σχολιάσει όσα συνέβησαν χθες βράδυ (15/2) στον Εθνικό Τελικό της Eurovision.

Ωστόσο, λίγο πριν βγει στον «αέρα» της εκπομπής φαίνεται πως είχε μία διαφωνία με τους συνεργάτες της παρουσιάστριας, με αποτέλεσμα να μην θέλει να μιλήσει.

Μόλις άνοιξε το πλάνο και τον είδε η Κατερίνα Καινούργιου το κατάλαβε και είπε αρχικά μιλώντας στους συνεργάτες της που ήταν στο κοντρόλ:

«Ειρήνη μου, ηρεμία. Ή χαμηλώστε με ή ηρεμία από πάνω. Μου έχει πάει πολύ καλά η ημέρα σήμερα, μην με τσιτώσετε τώρα».

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου δεν θέλησε να αποκαλύψει όσα προηγήθηκαν κατά την προετοιμασία του για την ζωντανή σύνδεση με την Κύπρο και αρκέστηκε στο να ανανεώσει το ραντεβού του με την παρουσιάστρια για αύριο, όταν η ατμόσφαιρα θα έχει ηρεμήσει.

«Κατερίνα μου, νομίζω καλύτερα να μιλήσουμε αύριο. Τσακώθηκα με τους συνεργάτες σου στο κοντρόλ», της απάντησε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου εμφανώς ενοχλημένος με την όλη κατάσταση.

«Ίσως και να έχεις δίκιο αυτή τη φορά. Απολογούμαι εγώ για τους συνεργάτες μου. Θα το εκτιμήσω αν τα πούμε αύριο. Πάρε τον χρόνο σου, ηρέμησε και αύριο τα λέμε ξανά», δεν δίστασε να πει η Κατερίνα Καινούργιου ολοκληρώνοντας τη σύνδεση.
Μαυρικίου: Ο καβγάς με τους συνεργάτες της Καινούργιου - Ο εκνευρισμός της

KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ
