Τραϊάνα Ανανία: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για την κακοποίηση στα 4 της

Σε μια βαθιά εξομολόγηση προχώρησε η ηθοποιός και τραγουδίστρια, Τραϊάνα Ανανία, για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη περίπου στα 4 της χρόνια, από γυναίκα του συγγενικού της περιβάλλοντος.

H Τραϊάνα Ανανία στο podcast legit της Δάφνης Καραβοκύρη

Όπως παραδέχτηκε, χρειάστηκαν 10 χρόνια ψυχοθεραπείας για να μπορέσει να μοιραστεί την αλήθεια της με την ψυχοθεραπεύτρια της, καθώς δεν μπορούσε να εμπιστευτεί ούτε γυναίκες ούτε άνδρες στις διαπροσωπικές της σχέσεις.

«Υπήρξαν κακοποιήσεις εκτός σπιτιού, απλώς οι γονείς μου επειδή δεν μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουν αυτά τα πράγματα, αποστρέφονταν ότι είναι αληθινά. Κι αυτό είναι κακοποίηση, αλλά είναι ένα άλλο είδος κακοποίησης, που αφορά στην αμφισβήτηση που σου καλλιεργείται, δηλαδή τη μη εμπιστοσύνη», είπε αρχικά στη Δάφνη Καραβοκύρη και το Podcast LEGIT.

Σε άλλο σημείο, εξήγησε πως και οι γονείς της είχαν δικά τους θέματα, με τους ίδιους τους τους εαυτούς και με τους δικούς τους γονείς. «Πολύ επιβαρυμένα παρελθόντα και ο μπαμπάς μου ορφάνεψε μικρός και η μαμά μου είναι δίγλωσση, η μαμά της ήταν από τη Ρουμανία. Βίωσε την έλλειψη επικοινωνίας με τη μητέρα της, γιατί η μαμά μου μιλούσε ελληνικά και η μαμά της μιλούσε ρουμάνικα. Είναι πολύ δύσκολο να τοποθετήσει αυτό που έχει στο μυαλό της σε λέξεις», ανέφερε.

Ανανία για την κακοποίηση που υπέστη παιδί: «Κυκλοφορούσε με μια νυχτικιά χωρίς εσώρουχο»

Στη συνέχεια, περιέγραψε πως οι γονείς της εργάζονταν και την άφηναν τις ώρες που έλειπαν σε μια άμεση συγγενή, με την οποία ήταν και οικογενειακοί φίλοι. Η γυναίκα αυτή έχει και μια κόρη, δύο χρόνια μεγαλύτερη από την ηθοποιό. Τα κοριτσάκια ήταν τότε 4 και 6 ετών αντίστοιχα.

«Με ένα πρόσχημα παιχνιδιού που γινόταν από τη μάνα και την κόρη της, μεταξύ τους, ουσιαστικά η μαμά είχε εκπαιδεύσει την κόρη της σε ένα ερωτικό παιχνίδι, με οδηγίες σαν να είναι παιχνίδι αυτό που κάνουν», περιέγραψε και σημείωσε πως η κόρη της γυναίκας αυτής, παρουσίαζε κάποια νοητικά προβλήματα κι είχε μια αποκλίνουσα συμπεριφορά. Επίσης, τόνισε πως η γυναίκα αυτή είχε ψυχιατρική διάγνωση την οποία δεν επικοινωνούσε, όπως και το ότι έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή επί χρόνια.

«Όταν μέναμε μόνες μας στο σπίτι, η γυναίκα αυτή δε φορούσε εσώρουχο ποτέ. Κυκλοφορούσε με μια νυχτικιά χωρίς εσώρουχο και με έναν τρόπο, με ένα παιχνίδι που αυτή σκηνοθετούσε – το κουνελάκι, το αρκουδάκι πάει στο δασάκι και θέλει να πιει νερό κτλ κτλ, κάπως εμείς βρισκόμασταν ανάμεσα στα πόδια της. Και η κόρη της κι εγώ», εξομολογήθηκε, προκαλώντας ανατριχίλα.

Αυτός ο εφιάλτης διήρκησε μέχρι περίπου τα 7 της χρόνια. «Η μαμά μου μπήκε στο δωμάτιό μου, στα γενέθλιά μου, που ήμουν εγώ με την κόρη αυτής της γυναίκας και είδε την κοπέλα αυτή σε μένα να μου κάνει κάτι. Κι εκεί κάπως πάγωσε η μαμά. Δεν ξαναπήγα σπίτι να απομονωθώ, αλλά συνεχίσαμε να είμαστε σαν οικογένεια μαζί τους, σε καλοκαιρινές διακοπές κτλ. Υπήρχε αυτή η τριβή», αποκάλυψε.

«Δεν κατάλαβα από νωρίς ότι γινόταν κάτι ανώμαλο. Από το βλέμμα της μαμάς, όταν με είδε με τη μικρή κοπέλα κατάλαβα ότι ήταν κάτι κακό, γιατί τρόμαξε η μαμά», κατέληξε.