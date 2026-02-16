Πειραιάς: Πανικός σε σούπερ μάρκετ μετά από ένοπλη ληστεία - Βίντεο

Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στον Πειραιά. Ο δράστης πήρε τα χρήματα από τα ταμεία και έφυγε πεζός.

Στις εικόνες από βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Αλέξανδρος Γύγος έχει καταγραφεί η ληστεία μόλις 20 λεπτά αφού άνοιξε το σούπερ μάρκετ που βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο επί της Θηβών στον Πειραιά.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο δράστης μπήκε έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, κρατούσε μία πλαστική σακούλα όπου είχε το όπλο. Το έβγαλε και απείλησε τους υπαλλήλους προκειμένου να του δώσουν τις εισπράξεις.

Μέσα στην επιχείρηση επικράτησε πανικός. Οι πελάτες έτρεχαν να κρυφτούν πίσω από τα ράφια, ενώ μία υπάλληλος έβαλε τις φωνές καλώντας σε βοήθεια.

Αφού άρπαξαν τα χρήματα, ο δράστης τράπηκε πεζός σε φυγή, βγήκε τρέχοντας στη Θηβών, έκανε δεξιά σε στενό και χάθηκε στους γύρω δρόμους.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν μέσα σε πολύ λίγο χρόνο εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν το όπλο ήταν αληθινό ή ρέπλικα.

