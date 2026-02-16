Καλομοίρα: «Περίπου για τρία χρόνια έκλαιγα στην τουαλέτα μόνη μου»

Όσα αποκάλυψε η ποπ σταρ για την κατάθλιψη που πέρασε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν τα πήγε καλά με τα «Αντίθετα» - Εσύ;
16.02.26 , 19:39 Πέθανε η σπουδαία ιστορικός και καθηγήτρια Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ
16.02.26 , 19:24 Γαλλία: Καινοτόμος θεραπεία έσωσε αγέννητο μωρό που έπασχε από σπάνιο όγκο!
16.02.26 , 19:19 Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ
16.02.26 , 18:58 Τέμπη: Εντολή για εκταφή 9 σορών από την Εισαγγελέα Λάρισας
16.02.26 , 18:56 Καλομοίρα: «Περίπου για τρία χρόνια έκλαιγα στην τουαλέτα μόνη μου»
16.02.26 , 18:16 Geely: Πρώτη στις πωλήσεις στην Κίνα
16.02.26 , 18:12 Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος»
16.02.26 , 18:08 ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία ημέρα για έκπτωση 20%
16.02.26 , 18:00 AUTECO: «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός» - Δωρεάν Alco-Selftest
16.02.26 , 17:57 Eurovision 2026: Η πρώτη ανάρτηση του Akyla μετά τη νίκη στον Εθνικό Τελικό
16.02.26 , 17:33 Εκτελεσθέντες Καισαριανής: Η Βουλή θέλει να αποκτήσει τις φωτογραφίες
16.02.26 , 17:29 Πειραιάς: Πανικός σε σούπερ μάρκετ μετά από ένοπλη ληστεία - Βίντεο
16.02.26 , 17:24 Akylas: To σαρωτικό Ferto κυκλοφορεί! Έτοιμο να κατακτήσει την Ευρώπη!
16.02.26 , 17:06 Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Αυτοψία στο σημείο του άγριου εγκλήματος
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Πέθανε η σπουδαία ιστορικός και καθηγήτρια Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της!
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε πρόσφατα η Καλομοίρα στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Καλομοίρα αποκάλυψε ότι υπέφερε από κατάθλιψη για περίπου τρία χρόνια μετά τη γέννηση των παιδιών της.
  • Έφερε στον κόσμο δίδυμα το 2012 και μία κόρη το 2016, βιώνοντας δυσκολίες στην προσαρμογή.
  • Έκλαιγε μόνη της στην τουαλέτα, αναζητώντας χρόνο για να δεθεί με τα παιδιά της.
  • Τώρα απολαμβάνει τη σχέση της με τα παιδιά και έχει γίνει η μητέρα που ήθελε.
  • Η Καλομοίρα και ο σύζυγός της Γιώργος Μπούσαλης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ.

Η Καλομοίρα μίλησε ανοιχτά στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή, για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε με την κατάθλιψη, περιγράφοντας τα συναισθήματα και τις σκέψεις που την απασχόλησαν εκείνα τα χρόνια.

Καλομοίρα: «Μου πήρε καιρό να ζητήσω βοήθεια»

«Έφερα στη ζωή τα δίδυμα το 2012, ενώ η κόρη μου γεννήθηκε το 2016. Στην αρχή που έπρεπε να επικεντρωθώ στην οικογένειά μου, είχα κατάθλιψη. Και το έχω ξαναπεί. Κι όταν ήμουν έγκυος, είχα κατάθλιψη. Έκλαιγα γιατί έλεγα ότι δε θα κάνω στη ζωή μου αυτό που νόμιζα και θα πάρω άλλο δρόμο. Λατρεύω τα παιδιά μου και γι’ αυτό νιώθω άνετα να το πω.

Καλομοίρα: «Περίπου για τρία χρόνια έκλαιγα στην τουαλέτα μόνη μου»

Γέννησα και ήμουν καταβεβλημένη. Όταν γέννησα, ήμουν λίγο καλύτερα, αλλά επειδή είχα και δίδυμα ήταν δύσκολα. Για τρία χρόνια δυσκολεύτηκα και δεν έδωσα με τα παιδιά αμέσως. Μου πήρε λίγο καιρό, γιατί και τα παιδιά ήταν πρόωρα…», εξομολογήθηκε. 

Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη

«Τότε αναρωτιόμουν γιατί δεν έδεσα με τα παιδιά… Χρειάζεται τον χρόνο σου… Περίπου για τρία χρόνια, έκλαιγα στην τουαλέτα μόνη μου. Με τα αγόρια μου βγήκε λίγο η μάνα μου. Μετά από μία ηλικία, έγινα η μαμά που ήθελα. Τώρα που μεγαλώνω, απολαμβάνω πιο πολύ την ηλικία που είναι τα παιδιά μου. Μιλάμε με τα αγόρια και με την κόρη μου», συμπλήρωσε.

Δείτε όσα είπε η Καλομοίρα στον Παντελή Τουτουντζή

Θυμίζουμε ότι η Καλομοίρα κι ο σύζυγός της Γιώργος Μπούσαλης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ. Η ιστορία τους μοιάζει με σενάριο ρομαντικής ταινίας, καθώς η σχέση τους άντεξε στον χρόνο και τις αποστάσεις. 

Η Καλομοίρα με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη

Η Καλομοίρα με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Γνωρίζονται από πολύ μικρή ηλικία, καθώς οι οικογένειές τους συνδέονταν στενά στις ΗΠΑ. Παντρεύτηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου 2010 στον Άγιο Παύλο, στο Hempstead της Νέας Υόρκης, σε μια τελετή που συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ομογένεια. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τα οποία αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top