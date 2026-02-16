Καλομοίρα: «Περίπου για τρία χρόνια έκλαιγα στην τουαλέτα μόνη μου»

Η Καλομοίρα μίλησε ανοιχτά στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή, για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε με την κατάθλιψη, περιγράφοντας τα συναισθήματα και τις σκέψεις που την απασχόλησαν εκείνα τα χρόνια.

«Έφερα στη ζωή τα δίδυμα το 2012, ενώ η κόρη μου γεννήθηκε το 2016. Στην αρχή που έπρεπε να επικεντρωθώ στην οικογένειά μου, είχα κατάθλιψη. Και το έχω ξαναπεί. Κι όταν ήμουν έγκυος, είχα κατάθλιψη. Έκλαιγα γιατί έλεγα ότι δε θα κάνω στη ζωή μου αυτό που νόμιζα και θα πάρω άλλο δρόμο. Λατρεύω τα παιδιά μου και γι’ αυτό νιώθω άνετα να το πω.

Γέννησα και ήμουν καταβεβλημένη. Όταν γέννησα, ήμουν λίγο καλύτερα, αλλά επειδή είχα και δίδυμα ήταν δύσκολα. Για τρία χρόνια δυσκολεύτηκα και δεν έδωσα με τα παιδιά αμέσως. Μου πήρε λίγο καιρό, γιατί και τα παιδιά ήταν πρόωρα…», εξομολογήθηκε.

«Τότε αναρωτιόμουν γιατί δεν έδεσα με τα παιδιά… Χρειάζεται τον χρόνο σου… Περίπου για τρία χρόνια, έκλαιγα στην τουαλέτα μόνη μου. Με τα αγόρια μου βγήκε λίγο η μάνα μου. Μετά από μία ηλικία, έγινα η μαμά που ήθελα. Τώρα που μεγαλώνω, απολαμβάνω πιο πολύ την ηλικία που είναι τα παιδιά μου. Μιλάμε με τα αγόρια και με την κόρη μου», συμπλήρωσε.

Δείτε όσα είπε η Καλομοίρα στον Παντελή Τουτουντζή

Θυμίζουμε ότι η Καλομοίρα κι ο σύζυγός της Γιώργος Μπούσαλης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ. Η ιστορία τους μοιάζει με σενάριο ρομαντικής ταινίας, καθώς η σχέση τους άντεξε στον χρόνο και τις αποστάσεις.

Η Καλομοίρα με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Γνωρίζονται από πολύ μικρή ηλικία, καθώς οι οικογένειές τους συνδέονταν στενά στις ΗΠΑ. Παντρεύτηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου 2010 στον Άγιο Παύλο, στο Hempstead της Νέας Υόρκης, σε μια τελετή που συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ομογένεια. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τα οποία αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους.