Πέθανε η σπουδαία ιστορικός και καθηγήτρια Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ

Η πρώτη γυναίκα Πρύτανης στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης

Πέθανε η σπουδαία ιστορικός και καθηγήτρια Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ
έκτακτη είδηση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, σπουδαία Ελληνίδα ιστορικός και βυζαντινολόγος, σε ηλικία 99 ετών.
  • Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1926 και υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος και πρύτανης του Πανεπιστημίου Σορβόννης.
  • Εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και διορίστηκε στο CNRS το 1955.
  • Διετέλεσε Διευθύντρια του Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού του Βυζαντίου και έλαβε doctorat ès lettres το 1966.
  • Ήταν Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNICEF και είχε μία κόρη με τον σύζυγό της Ζακ Αρβελέρ.

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 99 ετών η σπουδαία Ελληνίδα βυζαντινολόγος και  ιστορικός Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ. 

Η μικρασιατικής καταγωγής ιστορικός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Αυγούστου του 1926 και υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το 1967, και η πρώτη γυναίκα πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης στην 700 χρόνων ιστορία του, το 1976. Ήταν επίσης  Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNICEF.

Πατέρας της ήταν ο Νίκος Γλύκατζης, Μικρασιάτης έμπορος και επιστάτης των κτημάτων της οικογενείας της μητέρας της, Καλλιρόης, το γένος Ψαλτίδη, η οποία προερχόταν από εύπορη οικογένεια της Προύσας.

Αποφοίτησε από το Δ΄ Γυμνάσιο Αθηνών και σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Στην Κατοχή εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ και ήταν η υπεύθυνη μαθητριών του Παγκρατίου, υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Πασαλάρη.  Κατά τα Δεκεμβριανά, κολούθησε τον ΕΛΑΣ Αθηνών, στην υποχώρηση του από την Αττική και επέστρεψε στον Βύρωνα μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας.

Την περίοδο του 1950, ενώ ήταν φοιτήτρια του πανεπιστημίου, εργάστηκε ως γνώστρια της γαλλικής γλώσσας στον κύκλο της βασίλισσας Φρειδερίκης. Μετά την αποφοίτησή της από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (1949-1953).

Εγκαταστάθηκε στο Παρίσι το 1953 για να συνεχίσει τις σπουδές της. Δύο χρόνια μετά την άφιξή της, διορίσθηκε στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (Γαλλία) (CNRS) και το 1964 έγινε διευθύντρια σπουδών του Κέντρου και το 1967 καθηγήτρια στη Σορβόννη. Το 1966 έλαβε το δίπλωμα doctorat ès lettres, με τη μελέτη της για το Βυζάντιο και τη θάλασσα, που εκδόθηκε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις της Γαλλίας (Byzance et la mer, Παρίσι: Presses universitaires de France). Διετέλεσε Διευθύντρια του Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού του Βυζαντίου και της Χριστιανικής Αρχαιολογίας, έγινε Αντιπρύτανης (1970-1973) και το 1976, Πρύτανης στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris I). Είναι η πρώτη γυναίκα Πρύτανης στην ιστορία των 700 χρόνων του Πανεπιστημίου της Σορβόννης αλλά και η πρώτη γυναίκα παγκοσμίως που είχε τέτοια θέση σε διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.  Εκεί γνώρισε τον σύζυγό της, τον Ζακ Αρβελέρ (1918–2010)[24], που ήταν αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας και ο οποίος καταγόταν από μεγαλοαστική οικογένεια του Παρισιού. Με τον Ζακ Αρβελέρ απέκτησε μία κόρη, την Μαρί-Ελέν. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
