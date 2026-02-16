Εκτελεσθέντες Καισαριανής: Η Βουλή θέλει να αποκτήσει τις φωτογραφίες

Αφού όμως ελεγχθεί η γνησιότητά τους δήλωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν τα πήγε καλά με τα «Αντίθετα» - Εσύ;
16.02.26 , 19:39 Πέθανε η σπουδαία ιστορικός και καθηγήτρια Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ
16.02.26 , 19:24 Γαλλία: Καινοτόμος θεραπεία έσωσε αγέννητο μωρό που έπασχε από σπάνιο όγκο!
16.02.26 , 19:19 Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ
16.02.26 , 18:58 Τέμπη: Εντολή για εκταφή 9 σορών από την Εισαγγελέα Λάρισας
16.02.26 , 18:56 Καλομοίρα: «Περίπου για τρία χρόνια έκλαιγα στην τουαλέτα μόνη μου»
16.02.26 , 18:16 Geely: Πρώτη στις πωλήσεις στην Κίνα
16.02.26 , 18:12 Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος»
16.02.26 , 18:08 ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία ημέρα για έκπτωση 20%
16.02.26 , 18:00 AUTECO: «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός» - Δωρεάν Alco-Selftest
16.02.26 , 17:57 Eurovision 2026: Η πρώτη ανάρτηση του Akyla μετά τη νίκη στον Εθνικό Τελικό
16.02.26 , 17:33 Εκτελεσθέντες Καισαριανής: Η Βουλή θέλει να αποκτήσει τις φωτογραφίες
16.02.26 , 17:29 Πειραιάς: Πανικός σε σούπερ μάρκετ μετά από ένοπλη ληστεία - Βίντεο
16.02.26 , 17:24 Akylas: To σαρωτικό Ferto κυκλοφορεί! Έτοιμο να κατακτήσει την Ευρώπη!
16.02.26 , 17:06 Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Αυτοψία στο σημείο του άγριου εγκλήματος
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Πέθανε η σπουδαία ιστορικός και καθηγήτρια Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της!
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: Ευρωκίνηση Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη γνησιότητα των ιστορικών φωτογραφιών της Καισαριανής θα επιδιώξει να ελέγξει η Βουλή, σύμφωνα με τον πρόεδρό της Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος μετέφερε και την πρόθεση εμπλοκής του Κοινοβουλίου για την απόκτησή τους.

Καισαριανή: Οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων – Ταυτοποιήθηκαν δύο

Μιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα ζητήσει από την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την εξουσιοδότησή τους για να προχωρήσει τις σχετικές ενέργειες, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα του παρασχεθεί ομόφωνα.

 

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος της Βουλής, υπάρχει διεθνής νομοθεσία με την οποία απαγορεύεται η εμπορία τεκμηρίων πολέμου και άρα απαγορεύεται και στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα να προχωρήσει στη σχετική δημοπρασία.

«Πρωτίστως, αρμόδιο είναι το υπουργείο Πολιτισμού το οποίο όπως γνωρίζω έχει κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και όχι της Βουλής των Ελλήνων, αλλά η Βουλή επειδή έχει μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων ασφαλώς θα εμπλακεί σε αυτή την διαδικασία για την απόκτηση αυτού του ιστορικού ντοκουμέντου» τόνισε ο κ. Κακλαμάνης, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την επιστολή-πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να αποκτηθούν οι φωτογραφίες από το Ίδρυμα για την Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό της Βουλής των Ελλήνων.

 

Ο κ. Κακλαμάνης διευκρίνισε ότι «το Ίδρυμα δεν έχει προϋπολογισμό, έχει όμως η Βουλή των Ελλήνων η οποία και θα ενεργήσει», συμπληρώνοντας ότι το ΚΚΕ του έχει αποστείλει σήμερα «σωστή επιστολή», με το αίτημα να κινηθεί η Βουλή των Ελλήνων και όχι το Ίδρυμα, για την απόκτηση του ιστορικού αυτού υλικού.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 |
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΕΣ
 |
ΒΟΥΛΗ
 |
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top