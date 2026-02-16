Εκτελεσθέντες Καισαριανής: Η Βουλή θέλει να αποκτήσει τις φωτογραφίες

Τη γνησιότητα των ιστορικών φωτογραφιών της Καισαριανής θα επιδιώξει να ελέγξει η Βουλή, σύμφωνα με τον πρόεδρό της Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος μετέφερε και την πρόθεση εμπλοκής του Κοινοβουλίου για την απόκτησή τους.

Μιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα ζητήσει από την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την εξουσιοδότησή τους για να προχωρήσει τις σχετικές ενέργειες, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα του παρασχεθεί ομόφωνα.

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος της Βουλής, υπάρχει διεθνής νομοθεσία με την οποία απαγορεύεται η εμπορία τεκμηρίων πολέμου και άρα απαγορεύεται και στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα να προχωρήσει στη σχετική δημοπρασία.

«Πρωτίστως, αρμόδιο είναι το υπουργείο Πολιτισμού το οποίο όπως γνωρίζω έχει κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και όχι της Βουλής των Ελλήνων, αλλά η Βουλή επειδή έχει μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων ασφαλώς θα εμπλακεί σε αυτή την διαδικασία για την απόκτηση αυτού του ιστορικού ντοκουμέντου» τόνισε ο κ. Κακλαμάνης, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την επιστολή-πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να αποκτηθούν οι φωτογραφίες από το Ίδρυμα για την Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό της Βουλής των Ελλήνων.

Ο κ. Κακλαμάνης διευκρίνισε ότι «το Ίδρυμα δεν έχει προϋπολογισμό, έχει όμως η Βουλή των Ελλήνων η οποία και θα ενεργήσει», συμπληρώνοντας ότι το ΚΚΕ του έχει αποστείλει σήμερα «σωστή επιστολή», με το αίτημα να κινηθεί η Βουλή των Ελλήνων και όχι το Ίδρυμα, για την απόκτηση του ιστορικού αυτού υλικού.

