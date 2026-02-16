MasterChef: «Μη βάλεις την παρασκευή στο πιάτο, θα ακυρωθεί»

Η αυστηρή προειδοποίηση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου - Δείτε sneak preview

MasterChef: «Μη βάλεις την παρασκευή στο πιάτο, θα ακυρωθεί»
Στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef, οι κριτές υποδέχονται τον νικητή του περσινού διαγωνισμού, Νέστορα Νέστορα, ο οποίος προσπαθεί να κάνει τα μέλη της κόκκινης μπριγάδας να χαλαρώσουν.

MasterChef: Μάριος ή Παναγιώτης; Ποιος αποχώρησε;

«Ξέρω ακριβώς πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή. Πριν έναν χρόνο ήμουν κι εγώ στη θέση σας. Ο μόνος αντίπαλος εδώ μέσα που έχετε είναι ο εαυτός σας», ακούγεται να λέει στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή Breakfast@Star.

Ο Γιώργος περιγράφει ένα όνειρο που ίσως αποδειχθεί προφητικό. «Είναι μια δύσκολη στιγμή. Δεν είμαι γενικά καλά. Είδα στον ύπνο μου την πρώην μου. Στεναχωριέται που με είδε στην τηλεόραση να παίρνω χίλια ευρώ σήμερα. Λέω, βρε ψυχή μου, άμα ήσουν μαζί μου θα πηγαίναμε μαζί διακοπές. Άρα δικά μου», εξομολογείται με χιούμορ.

MasterChef: Ποιος είχε την καλύτερη προσπάθεια στη δοκιμασία αποχώρησης;

MasterChef: Ατύχημα για τη Μενεξιά στη σημερινή Mystery Box

MasterChef: Ατύχημα για τη Μενεξιά στη σημερινή Mystery Box

Τη χαρά διαδέχεται ο πόνος, αφού ένα ατύχημα αποδιοργανώνει τη Μενεξιά. Όπως βλέπουμε, η καυτή κατσαρόλα της γλιστρά από τον πάγκο, με την ίδια να πηγαίνει απερίσκεπτα να τη σηκώσει από το πάτωμα και αστραπιαία να την αφήνει ξανά κάτω. «Πιάνω την κατσαρόλα κι έκαιγαν τα χερούλια της», σχολιάζει.

Και αυτή η δοκιμασία αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να προειδοποιεί με αυστηρό ύφος έναν διαγωνιζόμενο: «Μη βάλεις την παρασκευή στο πιάτο, θα ακυρωθεί. Το λέω πρώτη και τελευταία φορά».

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

