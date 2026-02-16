Zeekr 7GT: Οι τιμές του νέου μοντέλου στην Ελλάδα

Η Zeekr παρουσίασε τον Ιανουάριο στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών το νέο Zeekr 7GT. Σχεδιασμένο με έμφαση στην ακρίβεια, τη σύνδεση με τον οδηγό και την καθημερινή χρηστικότητα, το Zeekr 7GT συνδυάζει πρωτοποριακή τεχνολογία, ευρωπαϊκό design και κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη premium πρόταση με εξαιρετική εμπορική αξία.



Σχεδιασμένο στην Ευρώπη, το Zeekr 7GT προσφέρει ιδανική ισορροπία, άμεση απόκριση και εξαιρετική οδική συμπεριφορά. Το επιβλητικό αμάξωμα ευρωπαϊκής έμπνευσης φιλοξενεί αρχιτεκτονική 800V με μπαταρία 75 kWh ή 100 kWh, αυτονομία έως 655 χλμ και υπερταχεία φόρτιση 10–80% σε μόλις 13 λεπτά, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για καθημερινή χρήση όσο και για μεγάλα ταξίδια. Το Zeekr 7GT συνδυάζει τον χαρακτήρα ενός αυθεντικού GT με πρακτικότητα και άνεση. Προσφέρει χώρους για πέντε επιβάτες, χώρο αποσκευών 456 λίτρων και επιδόσεις που ξεχωρίζουν στην κατηγορία, με επιτάχυνση 0–100 km/h σε 3,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 210 km/h.

Το εσωτερικό αποπνέει premium χαρακτήρα, με έξυπνες λύσεις και δυνατότητες εξατομίκευσης που αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία. Η εμπειρία ξεκινά από την είσοδο στο αυτοκίνητο, με οθόνη Head-Up Display επαυξημένης πραγματικότητας 35,5’’, σε συνδυασμό με ψηφιακό πίνακα οργάνων 13’’, προσφέροντας πληροφόρηση με τρόπο άμεσο και διαισθητικό.



Το Zeekr 7GT διαθέτει ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πενταπλούς συνδέσμους πίσω, εξασφαλίζοντας ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη δυναμική οδήγηση. Τα προγράμματα οδήγησης, από το Comfort έως το Sport, προσαρμόζονται στις ανάγκες του οδηγού, ενώ η δυνατότητα φόρτισης έως 480 kW προσφέρει αυτονομία έως 340 km σε μόλις 10 λεπτά.Η ασφάλεια αποτελεί βασικό πυλώνα του Zeekr 7GT, με ενισχυμένη δομή, επτά αερόσακους και προηγμένα συστήματα Zeekr Assisted Drive, όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προσαρμοζόμενο cruise control και σύστημα εύκολου παρκαρίσματος.

Τιμές, εκδόσεις, προνομιακά premium πακέτα εξοπλισμού

Το νέο Zeekr 7GT ξεχωρίζει όχι μόνο για τις επιδόσεις και την ποιότητα κατασκευής του, αλλά και για την ανταγωνιστική τιμολογιακή του τοποθέτηση. Το Zeekr 7GT είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία σε τρείς πλούσια εξοπλισμένα εκδόσεις.



Οι εκδόσεις Long Range και Privilege έρχονται σε συνδυασμό με πλούσια πακέτα εξοπλισμού υψηλής αξίας, που προσφέρονται με σημαντικό όφελος για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Long Range

▪ Ζάντες 19’’ πολυάκτινες

▪ Πακέτο Leather Seats (Nappa & PU) – Charcoal Black Interior

▪ Πακέτο HUD (Head-Up Display Επαυξημένης Πραγματικότητας 35,5’’)

▪ Πακέτο Sensory (Ηχοσύστημα Zeekr 23 ηχείων & σύστημα αρωματισμού εσωτερικού χώρου)



Λιανική Τιμή: €1.200 (περιλαμβάνει όφελος 50%)

Privilege

▪ Πακέτο Sensory (Ηχοσύστημα Zeekr 23 ηχείων & σύστημα αρωματισμού εσωτερικού χώρου)

▪ Πακέτο Seat (Εξαερισμός, μασάζ & 4πλή οσφυϊκή ρύθμιση εμπρός καθισμάτων)

▪ Πακέτο Powered Doors (ηλεκτρικά ανοιγόμενες θύρες επιβατών)

Λιανική Τιμή: €1.250 (περιλαμβάνει όφελος 50%)

Το Zeekr 7GT είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία, με τις παραδόσεις να ξεκινούν τον προσεχή Ιούνιο.

