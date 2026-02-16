Μάστορας για Καληφώνη: «Χαίρομαι που με στηρίζει. Είμαι θαυμαστής της»

O Χρήστος Μάστορας εμφανίστηκε στον Ενικό Τελικό της Eurovision το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου και μίλησε στην κάμερα του star.gr και τη δημοσιογράφο Αθανασία Βογιάρη.

Εκεί ήταν και η σύντροφός του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη για να τον απολαύσει από την πλευρά του κοινού.

Ο τραγουδιστής μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για το αν θα λάμβανε μέρος στον μουσικό διαγωνισμό, για τη σύντροφό του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη αλλά και για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Δεν έχω σκεφτεί ποτέ τον εαυτό μου στη Eurovision. Κάποτε είχαμε προσπαθήσει και εμείς, συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό όπως αυτόν, να πάμε στη Eurovision, αλλά με πλήρη άγνοια», ανέφερε αρχικά ο Χρήστος Μάστορας.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής, ρωτήθηκε για την παρουσία της συντρόφου του, Γαρυφαλλιάς Καληφώνη στη βραδιά, με τον ίδιο να απαντά:

«Χαίρομαι πάρα πολύ όταν δίπλα μου είναι ένας άνθρωπος όπως η Γαρυφαλλιά που με στηρίζει ουσιαστικά, είναι θαυμάστριά μου όπως είμαι και εγώ. Μόνο χαρά μπορεί να με γεμίσει αυτό».

Από την άλλη πλευρά η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απάντησε στους δημοσιογράφους για το αν θα έπαιζε σε video clip του Χρήστου Μάστορα και για το αν ζηλεύει όταν τον βλέπει σε ερωτικές σκηνές: «Εγώ ντρέπομαι, δεν ξέρω, νιώθω λίγο άβολα! Δεν ξέρω, μπορεί… Κάποια στιγμή αν νιώσω άνετα και αν μου προτείνει ο Χρήστος κάτι που να μου ταιριάζει… Ναι γιατί όχι! Δεν ζηλεύω όταν τον βλέπω στα video clip γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μία δουλειά».

Ο τραγουδιστής και η Influencer είναι ζευγάρι τα τελευταία τέσσερα χρόνια και συγκατοικούν σε ένα σπίτι κάτω από την Ακρόπολη.

Και οι δυο έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, αποφεύγοντας τις υπερβολικές δημόσιες δηλώσεις.

Ωστόσο, μοιράζονται κάποιες φορές κοινές φωτογραφίες στα προσωπικά τους social media από τα ταξίδια τους και από την καθημερινότητα.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που η Γαρηφαλλιά Καληφώνη μαγειρεύει και ανεβάζει τις συνταγές της στο Instagram και στο TikTok με τον Χρήστο Μάστορα να σχολιάζει κάτω από τις φωτογραφίες της και τα βίντεό της ότι τα τρώει όλα μόνος του!