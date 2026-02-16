Αδελφοκτονία Κρήτη: «Τον έσφαξα σαν τον χοίρο»

Αμετανόητος είναι ο 64χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον αδελφό του μέσα στο πατρικό τους σπίτι στον Βιάννο της Κρήτης. Χθες εμφανίστηκε ενώπιον ανακριτή κι εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

Οι αστυνομικοί τον χαρακτηρίζουν «ψυχρό αίμα», μετά από όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά.

«Τον έσφαξα σαν τον χοίρο» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς λίγο μετά τη σύλληψή του.

O 64χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στην Κρήτη - Intimenews

Σύμφωνα μάλιστα με το cretalive.gr, ο 64χρονος φέρεται να έλεγε συνεχώς και θυμωμένα: «Πήγε να με χτυπήσει. Εμένα; Εμένα δεν μπορεί να με χτυπήσει κανείς».

Όπως έχει γίνει γνωστό ο δράστης φέρεται να μαχαίρωσε με πρωτοφανή μανία τον αδελφό του πολλές φορές στην καρωτίδα και στο τέλος του κάρφωσε το μαχαίρι στο στομάχι. Μάλιστα όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι, αντίκρισαν το πτώμα του 68χρονου μέσα σε μια λίμνη αίματος και το μαχαίρι ακόμα καρφωμένο στην κοιλιά του.

Επίσης, το κεφάλι του θύματος βρέθηκαν ίχνη από τις πατημασιές της αρβύλας του δράστη, ενώ υπάρχουν ενδείξεις πως πριν σκοτώσει τον αδελφό του, τον είχε ξυλοκοπήσει άγρια.

Αμετανόητος εμφανίστηκε ενώπιον των αρχών ο 64χρονος που σκότωσε τον αδελφό του - Intimenews

«Του έριξα κάτι μπουνίδια» φέρεται να έλεγε σχεδόν με καμάρι.

Κρήτη: Τα επίμαχα κλειδιά βρέθηκαν στο δωμάτιο του δράστη

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, o 64χρονος το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, τηλεφώνησε στο αστυνομικό τμήμα Βιάννου για να διαμαρτυρηθεί γιατί, όπως τους είπε, ο αδελφός του, τού είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

O 64χρονος φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης όταν σκότωσε τον αδελφό του - Intimenews

Οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι υπήρχε ένταση στο σπίτι των δύο αδελφών και άκουσαν στο βάθος τον 68χρονο να του λέει «δεν τα έχω πάρει τα κλειδιά εγώ». Ο δράστης όμως, όταν τον άκουσε, εξαγριώθηκε ακόμα περισσότερο και άρχισε να φωνάζει.

Οι αστυνομικοί έκριναν ότι έπρεπε να πάνε στο σπίτι των δύο αδελφών, αλλά δεν πρόλαβαν.

Η ειρωνεία είναι ότι οι αστυνομικοί, μετά από έρευνα, βρήκαν τα κλειδιά για τα οποία έγινε το φονικό, στο δωμάτιο του δράστη.

Ο 64χρονος αντιμετώπιζε χρόνια πρόβλημα με το αλκοόλ και συχνά προκαλούσε προβλήματα.

