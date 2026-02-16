Αδελφοκτονία Κρήτη: «Τον έσφαξα σαν τον χοίρο»

Αμετανόητος ο 64χρονος για τη δολοφονία του αδελφού του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 14:25 Εξάρχεια: Συνελήφθη ο Δράκος που είχαν καταγγείλει 10 γυναίκες
16.02.26 , 14:20 Αλεξανδρούπολη: Δολοφόνησαν 83χρονο καταδικασμένο για παιδεραστία
16.02.26 , 14:05 Νίκαια: 17χρονος θύμα βιασμού από δύο ανήλικους - Ο ρόλος 15χρονης
16.02.26 , 14:02 Κατερίνα Καινούργιου: «Όλο αυτό έχει να κάνει με προσωπική εμμονή μαζί μου»
16.02.26 , 13:27 Μουμούρη για τις διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ: «Είμαι μέσα, είμαι και έξω»
16.02.26 , 13:22 Στο νοσοκομείο η Τάνια Τσανακλίδου - Με κλάματα έφυγε από τη σκηνή
16.02.26 , 13:19 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»
16.02.26 , 13:11 Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων την Καθαρά Δευτέρα
16.02.26 , 13:03 Θύμα ληστείας η Μαρίνα Σταυράκη – Άγνωστοι διέρρηξαν το σπίτι της
16.02.26 , 13:02 To Κρεμλίνο αρνείται τις κατηγορίες ότι δηλητηρίασε τον Ναβάλνι
16.02.26 , 12:48 Ο θρύλος του Τουταγχαμών: Η κατάρα, η σαρκοφάφος και ο μυστηριώδης θάνατος
16.02.26 , 12:34 Καισαριανή: Οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων – Ταυτοποιήθηκαν δύο
16.02.26 , 12:25 Αδελφοκτονία Κρήτη: «Τον έσφαξα σαν τον χοίρο»
16.02.26 , 12:17 MasterChef: «Μη βάλεις την παρασκευή στο πιάτο, θα ακυρωθεί»
16.02.26 , 12:03 Πόσο fan είσαι της Eurovision; Κάνε το quiz!
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!
Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της!
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
Κατερίνα Βρανά: Η ιστορία της stand up comedian που δεν το έβαλε κάτω
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 64χρονος ομολόγησε τη δολοφονία του αδελφού του στον Βιάννο Κρήτης, λέγοντας "τον έσφαξα σαν τον χοίρο".
  • Δολοφονία έγινε μέσα στο πατρικό τους σπίτι, με το θύμα να έχει μαχαιρωθεί πολλές φορές και να βρίσκεται σε λίμνη αίματος.
  • Ο δράστης είχε προηγούμενα προβλήματα με το αλκοόλ και συχνά προκαλούσε εντάσεις.
  • Πριν τη δολοφονία, ο 64χρονος τηλεφώνησε στην αστυνομία για να διαμαρτυρηθεί για τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.
  • Τα κλειδιά βρέθηκαν στο δωμάτιο του δράστη, ενώ υπήρχαν και ίχνη από τις αρβύλες του στο πτώμα του θύματος.

Αμετανόητος είναι ο 64χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον αδελφό του μέσα στο πατρικό τους σπίτι στον Βιάννο της Κρήτης. Χθες εμφανίστηκε ενώπιον ανακριτή κι εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. 

Hράκλειο: 63χρονος σκότωσε τον αδελφό του

Οι αστυνομικοί τον χαρακτηρίζουν «ψυχρό αίμα», μετά από όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά. 

«Τον έσφαξα σαν τον χοίρο» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς λίγο μετά τη σύλληψή του.

O 64χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στην Κρήτη - Intimenews

O 64χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στην Κρήτη - Intimenews

Σύμφωνα μάλιστα με το cretalive.gr, ο 64χρονος φέρεται να έλεγε συνεχώς και θυμωμένα: «Πήγε να με χτυπήσει. Εμένα; Εμένα δεν μπορεί να με χτυπήσει κανείς».

Όπως έχει γίνει γνωστό ο δράστης φέρεται να μαχαίρωσε με πρωτοφανή μανία τον αδελφό του πολλές φορές στην καρωτίδα και στο τέλος του κάρφωσε το μαχαίρι στο στομάχι. Μάλιστα όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι, αντίκρισαν το πτώμα του 68χρονου μέσα σε μια λίμνη αίματος και το μαχαίρι ακόμα καρφωμένο στην κοιλιά του. 

Επίσης, το κεφάλι του θύματος βρέθηκαν ίχνη από τις πατημασιές της αρβύλας του δράστη, ενώ υπάρχουν ενδείξεις πως πριν σκοτώσει τον αδελφό του, τον είχε ξυλοκοπήσει άγρια. 

Αμετανόητος εμφανίστηκε ενώπιον των αρχών ο 64χρονος που σκότωσε τον αδελφό του - Intimenews 

Αμετανόητος εμφανίστηκε ενώπιον των αρχών ο 64χρονος που σκότωσε τον αδελφό του - Intimenews 

«Του έριξα κάτι μπουνίδια» φέρεται να έλεγε σχεδόν με καμάρι.

Κρήτη: Τα επίμαχα κλειδιά βρέθηκαν στο δωμάτιο του δράστη

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, o 64χρονος το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, τηλεφώνησε στο αστυνομικό τμήμα Βιάννου για να διαμαρτυρηθεί γιατί, όπως τους είπε, ο αδελφός του, τού είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. 

O 64χρονος φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης όταν σκότωσε τον αδελφό του - Intimenews

O 64χρονος φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης όταν σκότωσε τον αδελφό του - Intimenews

Οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι υπήρχε ένταση στο σπίτι των δύο αδελφών και άκουσαν στο βάθος τον 68χρονο να του λέει «δεν τα έχω πάρει τα κλειδιά εγώ». Ο δράστης όμως, όταν τον άκουσε, εξαγριώθηκε ακόμα περισσότερο και άρχισε να φωνάζει. 

Οι αστυνομικοί έκριναν ότι έπρεπε να πάνε στο σπίτι των δύο αδελφών, αλλά δεν πρόλαβαν. 

Η ειρωνεία είναι ότι οι αστυνομικοί, μετά από έρευνα, βρήκαν τα κλειδιά για τα οποία έγινε το φονικό, στο δωμάτιο του δράστη. 

Ο 64χρονος αντιμετώπιζε χρόνια πρόβλημα με το αλκοόλ και συχνά προκαλούσε προβλήματα.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΗ
 |
ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΑΔΕΛΦΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top