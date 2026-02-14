Hράκλειο: 63χρονος σκότωσε τον αδελφό του

Μετά από καβγά στο πατρικό τους σπίτι στο χωριό Μάρθα

Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: Ευρωκίνηση
περιπολικό Αστυνομίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο χωριό Μάρθα του Δήμου Βιάννου, Ηράκλειο, 63χρονος σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του.
  • Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου 14-2-2026, μετά από καβγά μεταξύ των δύο ανδρών.
  • Ο δράστης χρησιμοποίησε μαχαίρι για να τραυματίσει θανάσιμα τον αδελφό του.
  • Οι δύο άνδρες διέμεναν μαζί στο πατρικό τους σπίτι.
  • Η αστυνομία συνέλαβε τον 63χρονο, ενώ επικράτησε αναστάτωση στο χωριό.

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα το βράδυ του Σαββάτου 14-2-2026 στο χωριό Μάρθα του Δήμου Βιάννου, στο Ηράκλειο Κρήτης, με θύμα έναν 67χρονο άνδρα και δράστη τον 63χρονο αδερφό του. Οι δυο άνδρες που διέμεναν το τελευταίο διάστημα μαζί, στο πατρικό τους σπίτι, φέρεται να καβγάδισαν και ο 63χρονος με μαχαίρι τραυμάτισε θανάσιμα τον 67χρονο αδελφό του.

Στο μικρό χωριό του Δήμου Βιάννου επικράτησε αναστάτωση ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που συνέλαβαν τον 63χρονο.
 

