Hράκλειο: 63χρονος σκότωσε τον αδελφό του

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα το βράδυ του Σαββάτου 14-2-2026 στο χωριό Μάρθα του Δήμου Βιάννου, στο Ηράκλειο Κρήτης, με θύμα έναν 67χρονο άνδρα και δράστη τον 63χρονο αδερφό του. Οι δυο άνδρες που διέμεναν το τελευταίο διάστημα μαζί, στο πατρικό τους σπίτι, φέρεται να καβγάδισαν και ο 63χρονος με μαχαίρι τραυμάτισε θανάσιμα τον 67χρονο αδελφό του.
Στο μικρό χωριό του Δήμου Βιάννου επικράτησε αναστάτωση ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που συνέλαβαν τον 63χρονο.