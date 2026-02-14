Κατώτατος Μισθός: Στα 930 ευρώ από 1η Απριλίου

Κατώτατος Μισθός: Στα 930 ευρώ από 1η Απριλίου
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
χρήματα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 930 ευρώ από 1η Απριλίου.
  • Η αύξηση αφορά και τον δημόσιο τομέα, επηρεάζοντας το μισθολογικό φάσμα.
  • Ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα αυξάνεται κατά 5,68%, από 880 στα 930 ευρώ μεικτά μηνιαίως.
  • Η αλλαγή θα επηρεάσει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.
  • Η αναπροσαρμογή είναι μέρος του κυβερνητικού σχεδιασμού.

Σημαντικές μεταβολές στις αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων φέρνει η προγραμματισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου. Η νέα αναπροσαρμογή δεν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα, αλλά επεκτείνεται αυτόματα και στο Δημόσιο, ενεργοποιώντας αυξήσεις σε όλο το μισθολογικό φάσμα.

Με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό, ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα αυξάνεται κατά 5,68%, διαμορφούμενος από τα 880 στα 930 ευρώ μεικτά μηνιαίως.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr
 

