Κατώτατος Μισθός: Στα 930 ευρώ από 1η Απριλίου

Σημαντικές μεταβολές στις αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων φέρνει η προγραμματισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου. Η νέα αναπροσαρμογή δεν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα, αλλά επεκτείνεται αυτόματα και στο Δημόσιο, ενεργοποιώντας αυξήσεις σε όλο το μισθολογικό φάσμα.

Με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό, ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα αυξάνεται κατά 5,68%, διαμορφούμενος από τα 880 στα 930 ευρώ μεικτά μηνιαίως.

