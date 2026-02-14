Σπάτα: Βαθύ πένθος για τον 15χρονο -Ματαιώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις

H ανακοίνωση του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.02.26 , 16:19 Δέσποινα Βανδή: Η ανάρτηση με τον Βαλεντίνο της, Βασίλη Μπισμπίκη!
14.02.26 , 15:31 Σπάτα: Βαθύ πένθος για τον 15χρονο -Ματαιώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις
14.02.26 , 15:02 Αγρότες: Αποχώρησαν τα τρακτέρ από το Σύνταγμα
14.02.26 , 14:54 Κατερίνα Καραβάτου: «Σκέφτομαι και αν κάνω κακό στα παιδιά μου;»
14.02.26 , 14:25 Ηράκλειο: Ακρωτηριάστηκε η γυναίκα που παρασύρθηκε από νταλίκα
14.02.26 , 14:19 Οικονομάκου για Τσερέλα: «Έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να παντρευτώ ξανά»
14.02.26 , 13:21 Κατάσχεση 4.780 κιλών ακατάλληλου κρέατος την Τσικνοπέμπτη
14.02.26 , 13:20 Ανθή Βούλγαρη: «Τα πρώτα μου γενέθλια ως μαμά» - Η τούρτα που έσβησε
14.02.26 , 13:10 Εξαφάνιση Λόρα: Εντοπίστηκε σήμα από το κινητό της στο Βερολίνο
14.02.26 , 12:41 Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα
14.02.26 , 12:17 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Ισχυρές καταιγίδες
14.02.26 , 11:59 Ιωάννα Μαλέσκου: Ο λόγος που δάκρυσε ανήμερα των γενεθλίων της!
14.02.26 , 11:33 Λεωφόρος Σχιστού: Οδηγός πήγαινε με όπισθεν για 1,5 χιλιόμετρο!
14.02.26 , 11:33 «Καμπάνα» στον Σορτς με απόφαση Αταμάν - Έρχονται αλλαγές με Χέιζ-Ντέιβις
14.02.26 , 11:21 Χάρης Βαρθακούρης: Ενοχλημένος με τον ήχο στον Β’ Ημιτελικο της Eurovision
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
«Καμπάνα» στον Σορτς με απόφαση Αταμάν - Έρχονται αλλαγές με Χέιζ-Ντέιβις
Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγo και τα παιδιά του
Χάρης Βαρθακούρης: Ενοχλημένος με τον ήχο στον Β’ Ημιτελικο της Eurovision
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή - Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βαθύ πένθος στην τοπική κοινωνία Σπάτων – Αρτέμιδας μετά τον θάνατο 15χρονου σε τροχαίο.
  • Ο δήμαρχος Δημήτρης Μάρκου ανακοίνωσε την ακύρωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων.
  • Η απόφαση ελήφθη με σεβασμό στη μνήμη του παιδιού και το πένθος της κοινότητας.
  • Ο δήμαρχος τόνισε την ανάγκη για ενσυναίσθηση και ενότητα, υπογραμμίζοντας τον άδικο χαμό.
  • Οι πολίτες καλούνται να σταθούν με σιωπή και σεβασμό αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Βαρύ είναι το κλίμα στην τοπική κοινωνία Σπάτων – Αρτέμιδας μετά τον θάνατο 15χρονου σε τροχαίο το βράδυ της Παρασκευής, ένα γεγονός που προκάλεσε σοκ και θλίψη σε όλους.

Τραγωδία Λούτσα: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίo με νεκρό έναν 15χρονο

Ο δήμαρχος Δημήτρης Μάρκου ανακοίνωσε την ακύρωση των προγραμματισμένων καρναβαλικών εκδηλώσεων, επισημαίνοντας ότι «σε τέτοιες στιγμές προέχει η ανθρώπινη στάση, η ενσυναίσθηση και η ενότητα της πόλης».

Στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για έναν «άδικο χαμό» που δεν αφήνει περιθώριο για εορτασμούς, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν λόγια ικανά να απαλύνουν τον πόνο της οικογένειας και των φίλων του παιδιού.

Η απόφαση, όπως αναφέρεται, ελήφθη «με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του και στο πένθος της τοπικής κοινωνίας», παρότι είχε προηγηθεί πολύμηνη προετοιμασία και μεγάλη προσμονή από παιδιά και οικογένειες.

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τους εργαζόμενους και τους εθελοντές που συμμετείχαν στην οργάνωση, σημειώνοντας ότι «θα υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος για να επιστρέψουν η χαρά και το χαμόγελο στην πόλη», καλώντας προς το παρόν τους πολίτες να σταθούν «με σιωπή και σεβασμό».

Σπάτα: Βαθύ πένθος για τον 15χρονο -Ματαιώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΠΑΤΑ
 |
15ΧΡΟΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top