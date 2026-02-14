Ιωάννα Μαλέσκου: Ο λόγος που δάκρυσε ανήμερα των γενεθλίων της!

Γενέθλια έχει σήμερα, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου η Ιωάννα Μαλέσκου. Η παρουσιάστρια δέχτηκε μια πολύ όμορφη έκπληξη από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τους συνεργάτες της στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ.

Η αρχή έγινε με μια εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων και κατακόκκινα τριαντάφυλλα, ενώ στη συνέχεια προβλήθηκε κα ένα βίντεο με όμορφες ευχές από τους φίλους της. Ωστόσο, αυτό που την έκανε να ξεσπάσει σε δάκρυα ήταν όταν άκουσε την κόρη της, Μαρίλια να της λέει: «Σε αγαπώ μαμά! Χρόνια πολλά μαμά».

«Τώρα με γονατίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάω από αντίστροφα. Ξεκινάω από το Μαριλιάκι μου, που χθες ήταν η πρώτη έκπληξη, που έσβησαν τη μικρή τουρτίτσα με το κεράκι κι έχει καταλάβει ότι σήμερα κάνουμε πάρτι και ότι η μαμά γιορτάζει και κάπως το έχει ταυτίσει ότι είναι δικά της τα γενέθλια… Αλλά δε θα της το χαλάσω. Σας αγαπώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τους ανθρώπους που είδατε στο βίντεο είναι δικοί μου άνθρωποι. Και νιώθω ευγνώμων που μεγαλώνω, που είμαι υγιής και που έχω όλους εσάς κοντά μου και μαζί μου. Σας ευχαριστώ πολύ», ανέφερε συγκινημένη η παρουσιάστρια.

Θυμίζουμε ότι στις 5 Μαΐου του 2023, η Ιωάννα Μαλέσκου κι ο σύζυγος της Κωνσταντίνος Δανιάς κράτησαν αγκαλιά την κορούλα τους. Η μικρή Μαρίλια είναι σήμερα σχεδόν τριών ετών κι αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή τους.

«Όχι, δε νομίζω ότι θέλω άλλο παιδί. Αν κάποια στιγμή έρθει, καλοδεχούμενο, αλλά νομίζω ότι έχω “κλείσει” με το ανθρωπάκι μου. Είχα πάντα αυτή την ανάγκη που δεν μπορούσα να την ερμηνεύσω, να κάνω οικογένεια. Πρέπει όμως να έρθει στη ζωή σου το σωστό timing και ο κατάλληλος άνθρωπος εντέλει. Δεν ονειρευόμουν να κάνω πολλά παιδιά, ήθελα να γίνω μανούλα και να δώσω όλη αυτή την αγάπη που έχω και πιθανώς δεν πήρα στον βαθμό που θα ήθελα σε όλες τις φάσεις της ζωής μου», είχε εξομολογηθεί η ίδια για την κόρη της.

Παλιότερη ανάρτηση της Ιωάννας Μαλέσκου με την κορούλα της