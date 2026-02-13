Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων ανά ταμείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.02.26 , 11:59 Kurt Cobain: «Δεν αυτοκτόνησε, δολοφονήθηκε» - Τα νέα στοιχεία της υπόθεσης
13.02.26 , 11:58 Πυροβολισμοί Καναδάς: Αυτά είναι τα θύματα της επίθεσης της 18χρονης
13.02.26 , 11:47 Καινούργιου: «Πριν 3 χρόνια ήμουν χωρισμένη του Αγ. Βαλεντίνου. Δείτε τώρα»
13.02.26 , 11:30 Τζόυς Ευείδη: «Μετά τα 40 δεν υπάρχουν ρόλοι, μετράς όσο είσαι γκόμενα»
13.02.26 , 11:18 Άγιος Βαλεντίνος: Πώς βρέθηκαν λείψανά του στη Μυτιλήνη
13.02.26 , 10:45 Οι Encardia στο Theatre of the NO
13.02.26 , 10:43 Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί για αφαίρεση χολής - Διεγνώσθη και με γρίπη Α
13.02.26 , 10:43 Τα νέα Dacia Sandero, Sandero Stepway & Jogger: Τιμές
13.02.26 , 10:42 Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας – Τουλάχιστον δύο νεκροί
13.02.26 , 10:32 Ο Άγιος Βαλεντίνος ή ο Άγιος Υάκινθος είναι ο προστάτης των ερωτευμένων;
13.02.26 , 10:20 Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
13.02.26 , 10:17 H αντεπίθεση του Ολυμπιακού κατά του Ηλιόπουλου
13.02.26 , 09:40 Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή - Πότε μπαίνουν τα χρήματα
13.02.26 , 09:29 Ανθή Βούλγαρη: Γενέθλια στο στούντιο - Οι ευχές από Χασαπόπουλο & Φουρέιρα
13.02.26 , 09:22 Καθαρά Δευτέρα: 5+1 μέρη στην Αθήνα για να γιορτάσετε τα Κούλουμα
Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19, οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή - Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξέ τον!»
MasterChef: Μάριος ή Παναγιώτης; Ποιος αποχώρησε;
Ανατροπή στη διαθήκη του αδελφού του Ν. Σεργιανόπουλου – Πλαστή η υπογραφή
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί για αφαίρεση χολής - Διεγνώσθη και με γρίπη Α
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels
Πότε θα πληρωθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου / Βίντεο Ant1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι συντάξεις Μαρτίου 2026 θα πληρωθούν νωρίτερα λόγω της Καθαράς Δευτέρας στις 22 Μαρτίου.
  • Οι μη μισθωτοί θα λάβουν τις συντάξεις τους στις 20 Φεβρουαρίου, ενώ ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιο στις 25 Φεβρουαρίου.
  • Στις 24 Φεβρουαρίου 2026 θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών και των επικουρικών συντάξεων.
  • Στις 26 Φεβρουαρίου 2026 θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών και του Δημοσίου.

Νωρίτερα θα δουν στους λογαριασμούς τους τις συντάξεις Μαρτίου οι δικαιούχοι, λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας που «πέφτει» στις 22 Μαρτίου. 

Οι συντάξεις των μη μισθωτών πληρώνονται κανονικά στις 24 Φεβρουαρίου, ενώ ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιο στις 26 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, τα χρήματα μπαίνουν μία εργάσιμη ημέρα πριν, συνεπώς τα χρήματα των πρώτων θα μπουν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και των δεύτερων την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Μαρτίου 2026 

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 πληρώνονται: 

  • οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ) 
  • οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον ν. 4387/2016 μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτοί και μη μισθωτοί από 1.1.2017 και μετά)
  • όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς 

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 πληρώνονται: 

  • οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
  • οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
 |
ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
 |
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top