Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Νωρίτερα θα δουν στους λογαριασμούς τους τις συντάξεις Μαρτίου οι δικαιούχοι, λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας που «πέφτει» στις 22 Μαρτίου.
Οι συντάξεις των μη μισθωτών πληρώνονται κανονικά στις 24 Φεβρουαρίου, ενώ ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιο στις 26 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, τα χρήματα μπαίνουν μία εργάσιμη ημέρα πριν, συνεπώς τα χρήματα των πρώτων θα μπουν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και των δεύτερων την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.
Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Μαρτίου 2026
Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 πληρώνονται:
- οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ)
- οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον ν. 4387/2016 μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτοί και μη μισθωτοί από 1.1.2017 και μετά)
- όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς
Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 πληρώνονται:
- οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
- οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου