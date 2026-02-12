Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19- Οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της

Ελένη Ζιώγα: Τι είχε πει σε συνέντευξή της στο ΟΡΕΝ, το 2023

Η Ελένη Ζιώγα, μετά από αρκετά χρόνια τηλεοπτικής απουσίας, επιστρέφει με τον ρόλο της Βενέτας στη σειρά «Οι Αθώοι». Δεν είναι μόνο ο ρόλος που ενσαρκώνει στη σειρά. Η ηθοποιός, συγγραφέας και στιχουργός υπογράφει το σενάριο της σειράς, κι αυτή δεν είναι η πρώτη της φορά.

Η Ελένη Ζιώγα στον ρόλο της Βενέτας στη σειρά «Οι Αθώοι», στην οποία έχει γράψει το σενάριο

Ας θυμηθούμε το «πλούσιο» καλλιτεχνικό έργο της και σημαντικούς σταθμούς στη ζωή και την καριέρα της.

Ελένη Ζιώγα: To βιογραφικό της ηθοποιού, σεναριογράφου και στιχουργού

Γεννήθηκε στην Αθήνα , το 1959

, το Έχει καταγωγή από το Συρράκο της Ηπείρου (από την πλευρά του πατέρα της) και την Κωνσταντινούπολη (από την πλευρά της μητέρας της)

(από την πλευρά του πατέρα της) και την (από την πλευρά της μητέρας της) Έχει γενέθλια στις 4 Μαΐου

Το ζώδιό της είναι Ταύρος

Είνα ι 67 ετών

Είναι κόρη του θεατρικού συγγραφέα Βασίλη Ζιώγα και της πιανίστριας Ελένης Σαράντη

Η Ελένη Ζιώγα στη θεατρική πρεμιέρα στο Παλλάς, το 2013/ NDP

Φοίτησε στο Αρσάκειο

Σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή τ ου ΕΚΠΑ

ου ΕΚΠΑ Έχει κάνει σπουδές στο πιάνο και το κλασικό τραγούδι στο Ωδείο Αθηνών

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και εργαστήρια υποκριτικής

Έχει εργαστεί σε πολλές δουλειές για βιοπορισμό, ανάμεσα σε αυτές και η δημοσιογραφία

Πρώτη της εμφάνιση ως ηθοποιός στο θέατρο ήταν το 1996, στο έργο του πατέρα της «Χρωματιστές Γυναίκες», σε σκηνοθεσία Νίκου Κουτελιδάκη

Νίκος Κουτελιδάκης- Ελένη Ζιώγα, το 2015/ NDP

Λίγο πριν το 1995, έγραψε τους πρώτους της στίχους, σε μουσική του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου και με ερμηνεύτρια τη Δήμητρα Γαλάνη

σε μουσική του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου και με ερμηνεύτρια τη Δήμητρα Γαλάνη Στην τηλεόραση πρωταγωνίστησε στις εξής δραματικές σειρές, στις οποίες υπέγραψε και το σενάριο: «Είμαστε στον αέρα» (MEGA, 1997) , «Σαν αδελφές» (ΕΤ 1, 1999), «Φύγαμε» (MEGA, 2000), «Alma Libre» (MEGA, 2001), « Μετράω στιγμές» (MEGA, 2004)

Το 2022 υπέγραψε το σενάριο και τη διασκευή στην τηλεοπτική μεταφορά του κλασικού διηγήματος του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Αγάπη Παράνομη»

Επίσης, έχει γράψει δύο θεατρικά έργα: «Το μυστικό της κυρίας Έλεν» (2013), «Η Καρφίτσα ή απλά μαθήματα επιβίωσης» (2017)

Έχει εκδώσει μια ποιητική συλλογή , με τίτλο «Επιστροφή Αλλού»

, με τίτλο «Επιστροφή Αλλού» Τον Μάιο του 2023 εμφανίστηκε στο θέατρο Bios στον μονόλογο-performance με τίτλο «Αλίκη», μια παράσταση βασισμένη στην «Αλίκη στη Χώρα των θαυμάτων»

Η Ελένη Ζιώγα πίσω από τους στίχους μεγάλων επιτυχιών

Η καλλιτέχνιδα έχει συνεργαστεί με σπουδαίους συνθέτες και ερμηνευτές, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, η Μαρία Φαραντούρη, ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, η Νάνα Μούσχουρη, ο Γιώργος Νταλάρας, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Γιάννης Κότσιρας, η Έλλη Πασπαλά, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο Κώστας Μακεδόνας και ο Γιάννης Πλούταρχος.

Ελένη Ζιώγα- Ευανθία Ρεμπούτσικα, το 2012/ NDP

Έχει στο ενεργητικό της χρυσούς και πλατινένιους δίσκους και πολλά τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό.

Ενδεικτικά μερικά από αυτά είναι:

« Φύλακας Άγγελος », «Το τσιγάρο» , «Χάντρα θαλασσιά» του Γιάννη Κότσιρα

», , του « Κρυφό Φιλί» , «Είσαι εδώ» και «Χωρίς αναπνοή» του Μιχάλη Χατζηγιάννη

, και του «Να πας» του Γιάννη Πλούταρχου

του Γιάννη Πλούταρχου «Του έρωτα και της φωτιάς», του συγκροτήματος ANEMOS

Γιάννης Κότσιρας- Ελένη Ζιώγα, το 2012/ NDP

Επίσης έχει γράψει τους στίχους στο τραγούδι «Έχω Γεννηθεί Για Ν' Αγαπάω» σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού, που ακούγεται στους τίτλους τέλους της σειράς «Οι Αθώοι».

Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19 της και ο γάμος με τον σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη

Η Ελένη Ζιώγα μιλά μέσα από τα έργα της και οι συνεντεύξεις που έχει δώσει είναι ελάχιστες. Κρατά την προσωπική και οικογενειακή ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Είναι παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη. Είναι μητέρα μιας κόρης, της Μυρτώς, την οποία απέκτησε στα 19 της. Για τον εφηβικό έρωτα με τον πατέρα της κόρης της είχε εξομολογηθεί στο Πρώτο Θέμα, το 2013:

«Θυμάμαι που ήρθε με ένα τρίκυκλο και φορτώσαμε όλα τα έπιπλα της εφηβικής μου κρεβατοκάμαρας. Έτσι. Άπονα. Χωρίς δεύτερη σκέψη εγκατέλειψα το πατρικό μου. Οι γονείς μου πήγαν να τρελαθούν. Ούτε που τους σκέφτηκα. Γραφτήκαμε λοιπόν για τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου και οι δύο σε ένα ιδιωτικό της συμφοράς, καθόμαστε στο ίδιο θρανίο και βέβαια αντιγράφαμε ο ένας απ’ τον άλλον. Τότε το διασκέδαζα, αλλά σήμερα βλέπω ακόμα εφιάλτες... Ποιος μπορεί να διανοηθεί ότι σε μια τάξη θα είναι ταυτόχρονα ένας γιος νεκροθάφτη, μια τραγουδίστρια-γλάστρα ενός από τα περιώνυμα σκυλάδικα της εποχής, ένας κασκασντέρ και ανάμεσά τους μια Αρσακειάδα; Οι συμμαθητές μου ήταν άγρια παιδιά, βγαλμένα από τη “Ζούγκλα του μαυροπίνακα”, αλλά όσο περίεργο κι αν ακούγεται, μέσα σε εκείνο το γκροτέσκο σκηνικό ξεκίνησε η προσωπική μου καλλιτεχνική διαδρομή».

Προηγήθηκε ο γάμος της στα 17 της με την απρόθυμη υπογραφή έγκρισης του πατέρα της και μετά η γέννηση του παιδιού της. «Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο ήρθα σ’ αυτό τον κόσμο είναι η Μυρτώ!», είχε τονίσει στην ίδια συνέντευξη.

Όταν η κόρη της ήταν δύο ετών πήρε διαζύγιο. Στα 21 της νοίκιασε ένα υπόγειο στο Λυκαβηττό και παράλληλα με τις σπουδές της άρχισε να κάνει περιστασιακές δουλειές όπως σερβιτόρα. Αργότερα άνοιξε μαζί με την αδελφή της το δικό της μπαρ, το «Πάρτυ».

Πριν ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία, είχε βιώσει την απώλεια του πατέρα της κόρης της.

Ελένη Ζιώγα- Νίκος Κουτελιδάκης, το 2009/ NDP

Αφότου γνώρισε τον άντρα της ζωής της, τον σκηνοθέτη σύζυγό της Νίκο Κουτελιδάκη, ασχολήθηκε με αυτό για το οποίο είναι γεννημένη, την Τέχνη. «Ο Νίκος είναι ατόφιος καλλιτέχνης. Ένας ακέραιος και έντιμος άνθρωπος που έκανε τους πάγους να λιώσουν στην ψυχή μου», έχει πει για τον σύζυγό της.

Το 2022, σε άρθρο της Καθημερινής, με τίτλο «Ένα 24ωρο με την Ελένη Ζιώγα», η ηθοποιός και συγγραφέας αναφέρθηκε στον εγγονό της, ο οποίος είναι σήμερα 10 ετών.