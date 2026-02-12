MasterChef: Η κρίσιμη απόφαση που καλείται να πάρει ο αρχηγός

Δείτε το νέο επεισόδιο σήμερα Πέμπτη στις 21:00 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.02.26 , 18:00 Cash or Trash: Η αποκάλυψη του Θάνου Λούδου σόκαρε τον Σωτήρη
12.02.26 , 17:53 Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας 2026
12.02.26 , 17:43 Η Γ. Αλεξανδράκη από τον Έβρο στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου!
12.02.26 , 17:42 Η ανάρτηση της  ΕΛ.ΑΣ. για την Τσικνοπέμπτη: Τσίκνισε σωστά!
12.02.26 , 17:11 Τούνη: «Οι εκπομπές με σχολιάζουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους»
12.02.26 , 17:04 Η στιγμή που ο μετροπόντικας «Αθηνά» φτάνει στον Ευαγγελισμό
12.02.26 , 16:10 Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης: Ταξίδι για δύο στη ρομαντική Βιέννη
12.02.26 , 16:05 Tα ζώδια που θα περάσουν ρομαντικές στιγμές την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
12.02.26 , 15:57 Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19- Οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της
12.02.26 , 15:54 Η Διονυσία ψάχνει τον χαμένο αδερφό της - Η έκκλησή της
12.02.26 , 15:45 Άση Μπήλιου: Γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη με τις ευλογίες του Αιγόκερου
12.02.26 , 15:41 Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε τη 13χρονη κόρη του για διάδοχο
12.02.26 , 15:34 Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
12.02.26 , 15:15 MasterChef: Η κρίσιμη απόφαση που καλείται να πάρει ο αρχηγός
12.02.26 , 14:59 Πιερία: Φωτογραφία Ντοκουμέντο Από Το Φλεγόμενο Όχημα
Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξέ τον!»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
Φλαντρώ: Θεατρική βραδιά για επώνυμα ζευγάρια - Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
Ζήνα Κουτσελίνη: «Θα έρθει στο κανάλι μας ο Νίκος Μουτσινάς;»
Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο της 11ης Φεβρουαρίου, η Κόκκινη μπριγάδα νίκησε στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα στην Καρυά Αργολίδας.
  • Η ηττημένη Μπλε μπριγάδα θα συμμετάσχει στο συμβούλιο και στη Δοκιμασία Αποχώρησης, με καλεσμένο chef τον Μιχάλη Χάσικο.
  • Ένα μέλος της Μπλε μπριγάδας θα αποχωρήσει οριστικά από το MasterChef 10.
  • Ο αρχηγός της Μπλε μπριγάδας, Γιώργος Αχλαδιώτης, θα πάρει κρίσιμες αποφάσεις που θα επηρεάσουν την ομάδα του.
  • Το MasterChef 10 γιορτάζει 10 χρόνια με νέες προκλήσεις και συνολικά έπαθλα άνω των 160.000€.

Στο χθεσινό επεισόδιο (Τετάρτη 11/2), στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας αφιερωμένης στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα, οκτώ μέλη της Κόκκινης και οκτώ μέλη της Μπλε μπριγάδας επισκέφθηκαν, μαζί με τους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, την πανέμορφη Καρυά Αργολίδας.

MasterChef: Η απουσία του Σωτήρη Κοντιζά και η ατάκα του Κουτσόπουλου  

Οι δύο μπριγάδες, βρέθηκαν αντιμέτωπες για δεύτερη φορά και κλήθηκαν να μαγειρέψουν για τους κατοίκους του χωριού, ανταποδίδοντας τη θερμή φιλοξενία τους. Η Κόκκινη μπριγάδα κατάφερε να επικρατήσει με τα πιάτα που παρουσίασε και αναδείχθηκε νικήτρια της δοκιμασίας.

MasterChef: Η κρίσιμη απόφαση που καλείται να πάρει ο αρχηγός

Απόψε, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, η ηττημένη Μπλε μπριγάδα έρχεται στην κουζίνα του MasterChef 10 για το συμβούλιο με τους τρεις chef κριτές, αλλά και για τη Δοκιμασία Αποχώρησης, με καλεσμένο chef τον Μιχάλη Χάσικο.

«Έχουμε αίμα... »: Το ωμό κοτόπουλο και η αποχώρηση από το MasterChef

Η Κόκκινη μπριγάδα, ως νικήτρια της εβδομάδας, παραμένει ασφαλής και δεν θα χάσει κάποιο μέλος της. Αντίθετα, ένα μέλος της Μπλε μπριγάδας θα αποχωρήσει οριστικά από το MasterChef 10.

Ο Παναγιώτης Καλημέρης και ο Μάριος Μπίγαλης φορούν, ήδη, τη μαύρη ποδιά, μετά και τη δοκιμασία του Mystery Box. Από την αποψινή ψηφοφορία θα προκύψει και ο τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση. Ο αρχηγός της Μπλε μπριγάδας, Γιώργος Αχλαδιώτης, θα κληθεί επίσης να λάβει μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση, η οποία θα επηρεάσει τις ισορροπίες στο εσωτερικό της ηττημένης μπριγάδας.

Ποιος ή ποια από την Μπλε μπριγάδα θα αποχωρήσει οριστικά από το MasterChef 10;

MasterChef: Η κρίσιμη απόφαση που καλείται να πάρει ο αρχηγός

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή! 

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!   
Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!
Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 
Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;
Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF TRAILER
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top