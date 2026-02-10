Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!

Με τη Μαρία Αναστασοπούλου είχε τη χαρά να συνομιλήσει η Λιλή Πυράκη. Η δημοσιογράφος αποκάλυψε στην κάμερα του Breakfast@Star για το μέλλον της στην τηλεόραση, τον επιδραστικό Γιώργο Παπαδάκη, αλλά και τη σχέση με τον πρώην σύντροφό της, Γιάννη Κολοκυθά.

«Είμαστε στα μέσα της σεζόν... δεν το έχω συνειδητοποιήσει αλλά παράλληλα συνειδητοποιώ ότι έχουμε κι άλλο τόσο... καταλαβαίνεις είναι ένα διάστημα. Αλλά νομίζω πηγαίνουν όλα στρωτά. Και ήρεμα...», είπε η δημοσιογράφος για την εκπομπή της Live You στον ΣΚΑΪ. «Με τον Άρη... θα στο πω ότι, ενώ -επειδή ξέρω την επόμενη ερώτηση-, διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα και φαίνεται αυτό και δεν το κρύβουμε κιόλας, γι' αυτό μας έβαλαν να κάνουμε μαζί εκπομπή άλλωστε, περνάμε μια χαρά και πολύ στρωτά κι η συνεργασία μας είναι άψογη», απάντησε για τη συνεργασία με τον Άρη Πορτοσάλτε, λέγοντας ότι δεν ξέρει τι θα γίνει την επόμενη σεζόν, αν και περνάει πολύ καλά στο συγκεκριμένο κανάλι.

Η παρουσιάστρια σχολίασε κι όσα έγιναν στο Καλημέρα Ελλάδα του ΑΝΤ1 και την αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού: «Εμένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να αφήνουμε τους ανθρώπους να δουλεύουν, να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, να τους δίνουμε χρόνο για αλλαγές, να δοκιμάζουν κι άλλα πράγματα... ...από κει και πέρα αναγνωρίζω ότι τα κανάλια έχουν κάποια στελέχη, τα στελέχη αποφασίζουν».

Η Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε και για τον πρώην συνεργάτη της. Γιώργο Παπαδάκη: «Κατάλαβα πόσο επιδραστικός ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης... είχα καταλάβει από πριν, αλλά το μέγεθος, νομίζω ότι εγώ το κατάλαβα μετά το θάνατο του Γιώργου. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί εγώ συνεργάστηκα μαζί του μόλις δύο χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που συνεργάστηκαν δεκαετίες. Το πόσα μηνύματα μου ήρθαν, ήταν σαν... τι να σου πω... πόσα μηνύματα μου έρχονταν από τηλεθεατές. Έκλεισε ένα τεράστιο κεφάλαιο. Είναι τέλος εποχής για την πρωινή ζώνη, έτσι όπως την ξέραμε, όχι τη στιγμή που είπε το τελευταίο "Καλημέρα Ελλάδα" ο Γιώργος, τη στιγμή που... που έφυγε απ' αυτή τη ζωή». Εκτός από αυτή την τεράστια συζήτηση που έγινε για τον Γιώργο Παπαδάκη και όλοι μοιράστηκαν αναμνήσεις, υπήρξε και μία άλλη σε σχέση με το αν άνθρωποι επωφελήθηκαν ακόμα και,,, από την κηδεία του, ρίχνοντας κροκοδείλια δάκρυα. «Εμένα δε μ' αρέσει αυτή η συζήτηση. Γιατί πάντα σκέφτομαι τους ανθρώπους του. Οι άνθρωποί του... ήταν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν, ήταν η δική τους στιγμή με τον Γιώργο... ...όσοι πήγαμε, απλά πήγαμε, βρεθήκαμε, φύγαμε. Τώρα... το θέμα είναι τα παιδιά του, η σύζυγός του, η οικογένειά του, όλα τα υπόλοιπα για μένα είναι περιττά», πρόσθεσε.

Μαρία Αναστασοπούλου: «Ήρεμη και μία χαρά στην προσωπική μου ζωή»

Η Λιλή Πυράκη τη ρώτησε και για την προσωπική της ζωή. «Αυτά θα σου τα πω όταν θα κλείσει η κάμερα. Σημασία έχει... τα έχω πει πάρα πολλές φορές, να ξυπνάμε χαρούμενοι το πρωί και εγώ διανύω μια τέτοια φάση που είμαι πολύ ήρεμη και μια χαρά», απάντησε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο έρωτας έχει μπει ξανά στη ζωή της.

Για τη σχέση με τον πρώην σύντροφό της, Γιάννη Κολοκυθά, που πρόσφατα είπε ότι ο χωρισμός τους ήταν εύκολος, ξεκαθάρισε: «Δεν παύει να υπάρχει η αγάπη, ο σεβασμός, η εκτίμηση και το νοιάξιμο. Προφανώς και υπάρχουν.... Δηλαδή επειδή μπήκε μία τελεία σε ένα κομμάτι της ζωής σου σημαίνει ότι αυτομάτως διαγράφεις τον άλλον άνθρωπο και δε θε... Όχι, σε εμάς δεν ίσχυσε. Άρα η ευκολία έχει να κάνει με αυτό. Ότι η επικοινωνία μας δε χάθηκε. Ποτέ». Η ευκολία το να υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος κάποια στιγμή στη ζωή της είναι εύκολο; «Έπρεπε να είναι, για όλους τους ανθρώπους φαντάζομαι. Τώρα αν εμείς είμαστε τόσο... τι να σου πω, Σουηδοί... Αν το 'χουμε καταφέρει, μπράβο μας. Ωραίο είναι πάντως», πρόσθεσε χαμογελώντας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star