Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!

«Η επικοινωνία με τον Γιάννη Κολοκυθά δε χάθηκε», είπε στο Breakfast@star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.02.26 , 13:27 Αντύπας: Κι όμως η νύφη του συμμετέχει στον τελικό της Eurovision!
10.02.26 , 13:15 Αργυρός - Νίκα: To φύλο του μωρού & όσα είπαν οι παππούδες!
10.02.26 , 12:54 Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
10.02.26 , 12:51 MasterChef - Κοντιζάς: «Ακούστε το και βάλτε το καλά στο μυαλό σας»
10.02.26 , 12:34 «Έχω μείνει ενεός!»: Το σπίτι των lovebirds έρχεται στο Cash or Trash!
10.02.26 , 12:34 Λαχταριστά χειροποίητα κανελόνια με pulled μοσχάρι, κρέμα τυρί και μυρωδικά
10.02.26 , 12:19 Απαγωγή μητέρας γνωστής δημοσιογράφου: Tι συμβαίνει με τα λύτρα
10.02.26 , 12:06 TractioN: Ο Αναστάσης Ροϊλός στο τιμόνι παρέα με τον Κώστα Στεφανή!
10.02.26 , 11:52 Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!
10.02.26 , 11:43 Έρχεται το νέο Taxisnet - Πώς θα ελέγχονται εισοδήματα και συναλλαγές
10.02.26 , 11:41 Καρναβάλι Μοσχάτου: Χατζίδου & Παύλου παρουσιάζουν την καρναβαλική παρέλαση
10.02.26 , 11:39 Μαριέττα Χρουσαλά: Το glam party για τα 50α γενέθλια του Λέοντα Πατίτσα
10.02.26 , 11:20 Στο Αεροδικείο με κουκούλα ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία
10.02.26 , 11:02 Πέτρος Φιλιππίδης: Βραδινή έξοδος σε θέατρο και η on camera αντίδρασή του
10.02.26 , 11:00 Citroën: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση HORECA 2026
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
MasterChef: Η ανατροπή με την τριπλή ισοψηφία στην ψηφοφορία
Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Απαγωγή μητέρας γνωστής δημοσιογράφου: Tι συμβαίνει με τα λύτρα
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Σκότωσε τη μητέρα της με το ΙΧ ενώ πάρκαρε!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Μαρία Αναστασοπούλου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με τη Μαρία Αναστασοπούλου είχε τη χαρά να συνομιλήσει η Λιλή Πυράκη. Η δημοσιογράφος αποκάλυψε στην κάμερα του Breakfast@Star για το μέλλον της στην τηλεόραση, τον επιδραστικό Γιώργο Παπαδάκη, αλλά και τη σχέση με τον πρώην σύντροφό της, Γιάννη Κολοκυθά. 

Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!

«Είμαστε στα μέσα της σεζόν... δεν το έχω συνειδητοποιήσει αλλά παράλληλα συνειδητοποιώ ότι έχουμε κι άλλο τόσο... καταλαβαίνεις είναι ένα διάστημα. Αλλά νομίζω πηγαίνουν όλα στρωτά. Και ήρεμα...», είπε η δημοσιογράφος για την εκπομπή της Live You στον ΣΚΑΪ.  «Με τον Άρη... θα στο πω ότι, ενώ -επειδή ξέρω την επόμενη ερώτηση-, διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα και φαίνεται αυτό και δεν το κρύβουμε κιόλας, γι' αυτό μας έβαλαν να κάνουμε μαζί εκπομπή άλλωστε, περνάμε μια χαρά και πολύ στρωτά κι η συνεργασία μας είναι άψογη», απάντησε για τη συνεργασία με τον Άρη Πορτοσάλτε, λέγοντας ότι δεν ξέρει τι θα γίνει την επόμενη σεζόν, αν και περνάει πολύ καλά στο συγκεκριμένο κανάλι. 

Αναστασοπούλου για Παπαδάκη: «Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένωσε την Ελλάδα»

Η παρουσιάστρια σχολίασε κι όσα έγιναν στο Καλημέρα Ελλάδα του ΑΝΤ1 και την αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού: «Εμένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να αφήνουμε τους ανθρώπους να δουλεύουν, να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, να τους δίνουμε χρόνο για αλλαγές, να δοκιμάζουν κι άλλα πράγματα... ...από κει και πέρα αναγνωρίζω ότι τα κανάλια έχουν κάποια στελέχη, τα στελέχη αποφασίζουν».

Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!

Η Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε και για τον πρώην συνεργάτη της. Γιώργο Παπαδάκη: «Κατάλαβα πόσο επιδραστικός ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης... είχα καταλάβει από πριν, αλλά το μέγεθος, νομίζω ότι εγώ το κατάλαβα μετά το θάνατο του Γιώργου. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί εγώ συνεργάστηκα μαζί του μόλις δύο χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που συνεργάστηκαν δεκαετίες. Το πόσα μηνύματα μου ήρθαν, ήταν σαν... τι να σου πω... πόσα μηνύματα μου έρχονταν από τηλεθεατές. Έκλεισε ένα τεράστιο κεφάλαιο. Είναι τέλος εποχής για την πρωινή ζώνη, έτσι όπως την ξέραμε, όχι τη στιγμή που είπε το τελευταίο "Καλημέρα Ελλάδα" ο Γιώργος, τη στιγμή που... που έφυγε απ' αυτή τη ζωή». Εκτός από αυτή την τεράστια συζήτηση που έγινε για τον Γιώργο Παπαδάκη και όλοι μοιράστηκαν αναμνήσεις, υπήρξε και μία άλλη σε σχέση με το αν άνθρωποι επωφελήθηκαν ακόμα και,,, από την κηδεία του, ρίχνοντας κροκοδείλια δάκρυα. «Εμένα δε μ' αρέσει αυτή η συζήτηση. Γιατί πάντα σκέφτομαι τους ανθρώπους του. Οι άνθρωποί του... ήταν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν, ήταν η δική τους στιγμή με τον Γιώργο... ...όσοι πήγαμε, απλά πήγαμε, βρεθήκαμε, φύγαμε. Τώρα... το θέμα είναι τα παιδιά του, η σύζυγός του, η οικογένειά του, όλα τα υπόλοιπα για μένα είναι περιττά», πρόσθεσε.

Μαρία Αναστασοπούλου: Η αποκάλυψη για τον χωρισμό από τον Γιάννη Κολοκυθά

Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!

Μαρία Αναστασοπούλου: «Ήρεμη και μία χαρά στην προσωπική μου ζωή»

Η Λιλή Πυράκη τη ρώτησε και για την προσωπική της ζωή. «Αυτά θα σου τα πω όταν θα κλείσει η κάμερα. Σημασία έχει... τα έχω πει πάρα πολλές φορές, να ξυπνάμε χαρούμενοι το πρωί και εγώ διανύω μια τέτοια φάση που είμαι πολύ ήρεμη και μια χαρά», απάντησε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο έρωτας έχει μπει ξανά στη ζωή της. 

Μαρία Αναστασοπούλου: Τηλεοπτική επανασύνδεση με τον πρώην σύντροφό της;

Για τη σχέση με τον πρώην σύντροφό της, Γιάννη Κολοκυθά, που πρόσφατα είπε ότι ο χωρισμός τους ήταν εύκολος, ξεκαθάρισε: «Δεν παύει να υπάρχει η αγάπη, ο σεβασμός, η εκτίμηση και το νοιάξιμο. Προφανώς και υπάρχουν.... Δηλαδή επειδή μπήκε μία τελεία σε ένα κομμάτι της ζωής σου σημαίνει ότι αυτομάτως διαγράφεις τον άλλον άνθρωπο και δε θε... Όχι, σε εμάς δεν ίσχυσε. Άρα η ευκολία έχει να κάνει με αυτό. Ότι η επικοινωνία μας δε χάθηκε. Ποτέ». Η ευκολία το να υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος κάποια στιγμή στη ζωή της είναι εύκολο; «Έπρεπε να είναι, για όλους τους ανθρώπους φαντάζομαι. Τώρα αν εμείς είμαστε τόσο... τι να σου πω, Σουηδοί... Αν το 'χουμε καταφέρει, μπράβο μας. Ωραίο είναι πάντως», πρόσθεσε χαμογελώντας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΣΚΑΙ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
 |
ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ
 |
ΛΙΛΗ ΠΥΡΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top